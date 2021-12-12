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https://arabic.sputniknews.com/20211212/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تعلق-على-اجتماع-القيادات-العسكرية-وتدعو-لتوحيد-الجيش-1053837511.html
البعثة الأممية في ليبيا تعلق على اجتماع القيادات العسكرية وتدعو لتوحيد الجيش
البعثة الأممية في ليبيا تعلق على اجتماع القيادات العسكرية وتدعو لتوحيد الجيش
علقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الاجتماع الذي عُقد بين القائد العام المكلف للجيش الوطني الليبي عبد الرازق الناظوري ورئيس أركان الجيش في طرابلس محمد... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T09:21+0000
2021-12-12T09:21+0000
الأمم المتحدة
أخبار ليبيا اليوم
الجيش الليبي
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وقالت البعثة الأممية، في تغريدة على تويتر "ترحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحيباً حاراً بالاجتماع الذي عقد يوم أمس، 11 كانون الأول/ديسمبر، بين الفريق أول محمد الحداد والفريق أول عبد الرزاق الناظوري في سرت".وأضافت البعثة أنها "تشجع جميع الأطراف على اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة نحو توحيد مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية".هذا والتقى الناظوري (الذي كلفه المشير خليفة حفتر بقيادة الجيش مؤقتا ليتفرغ هو للترشح للانتخابات الرئاسية) مع الحداد (المعين من قبل حكومة الوفاق السابقة في طرابلس) أمس السبت في مدينة سرت بتنسيق وترتيب من لجنة 5+5 العسكرية.وأكد الناظوري عقب اللقاء أنه اتفق مع الحداد على توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا "قريبا" دون تدخل أجنبي.هذا وتتكاتف جهود السلطات الجديدة في ليبيا مع الجهود الدولية ومساعي البعثة الأممية نحو توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا التي كانت منقسمة بين الشرق والغرب لإسدال الستار على سنوات الحرب والدمار التي تلت الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي.وتعاني ليبيا من عدم الاستقرار في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في ليبيا وتوالي المراحل الانتقالية واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً وهي كلها عقبات أمام إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية هو الذهاب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لذا يستمر المجتمع الدولي والبعثة الأممية في حث الأطراف الليبية على الالتزام بخارطة الطريق وبموعد إجراء الانتخابات القادمة.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/الأطراف-الليبية-تتفق-على-توحيد-المؤسسة-العسكرية-قريبا-1053820137.html
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الأمم المتحدة, أخبار ليبيا اليوم, الجيش الليبي

البعثة الأممية في ليبيا تعلق على اجتماع القيادات العسكرية وتدعو لتوحيد الجيش

09:21 GMT 12.12.2021
© AFP 2021 / ABDULLAH DOMAقوات الجيش الوطني الليبي (بقيادة الخليفة حفتر)، بنغازي ليبيا يونيو 2020
قوات الجيش الوطني الليبي (بقيادة الخليفة حفتر)، بنغازي ليبيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© AFP 2021 / ABDULLAH DOMA
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علقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الاجتماع الذي عُقد بين القائد العام المكلف للجيش الوطني الليبي عبد الرازق الناظوري ورئيس أركان الجيش في طرابلس محمد الحداد، حيث اتفقا خلال هذا الاجتماع على توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا "قريبا" دون تدخل أجنبي.
وقالت البعثة الأممية، في تغريدة على تويتر "ترحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحيباً حاراً بالاجتماع الذي عقد يوم أمس، 11 كانون الأول/ديسمبر، بين الفريق أول محمد الحداد والفريق أول عبد الرزاق الناظوري في سرت".
وأضافت البعثة أنها "تشجع جميع الأطراف على اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة نحو توحيد مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية".

هذا والتقى الناظوري (الذي كلفه المشير خليفة حفتر بقيادة الجيش مؤقتا ليتفرغ هو للترشح للانتخابات الرئاسية) مع الحداد (المعين من قبل حكومة الوفاق السابقة في طرابلس) أمس السبت في مدينة سرت بتنسيق وترتيب من لجنة 5+5 العسكرية.

وأكد الناظوري عقب اللقاء أنه اتفق مع الحداد على توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا "قريبا" دون تدخل أجنبي.
عبد الرازق الناظوري، القائد العام المكلف للجيش الوطني الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
الأطراف الليبية تتفق على توحيد المؤسسة العسكرية قريبا
أمس, 16:25 GMT
هذا وتتكاتف جهود السلطات الجديدة في ليبيا مع الجهود الدولية ومساعي البعثة الأممية نحو توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا التي كانت منقسمة بين الشرق والغرب لإسدال الستار على سنوات الحرب والدمار التي تلت الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي.

وتعاني ليبيا من عدم الاستقرار في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في ليبيا وتوالي المراحل الانتقالية واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً وهي كلها عقبات أمام إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية هو الذهاب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لذا يستمر المجتمع الدولي والبعثة الأممية في حث الأطراف الليبية على الالتزام بخارطة الطريق وبموعد إجراء الانتخابات القادمة.
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