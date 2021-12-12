البعثة الأممية في ليبيا تعلق على اجتماع القيادات العسكرية وتدعو لتوحيد الجيش
© AFP 2021 / ABDULLAH DOMAقوات الجيش الوطني الليبي (بقيادة الخليفة حفتر)، بنغازي ليبيا يونيو 2020
© AFP 2021 / ABDULLAH DOMA
علقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الاجتماع الذي عُقد بين القائد العام المكلف للجيش الوطني الليبي عبد الرازق الناظوري ورئيس أركان الجيش في طرابلس محمد الحداد، حيث اتفقا خلال هذا الاجتماع على توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا "قريبا" دون تدخل أجنبي.
وقالت البعثة الأممية، في تغريدة على تويتر "ترحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحيباً حاراً بالاجتماع الذي عقد يوم أمس، 11 كانون الأول/ديسمبر، بين الفريق أول محمد الحداد والفريق أول عبد الرزاق الناظوري في سرت".
ترحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحيباً حاراً بالاجتماع الذي عقد يوم أمس، 11 ديسمبر، بين الفريق أول محمد الحداد والفريق أول عبد الرزاق الناظوري في سرت. وتشجع البعثة جميع الأطراف على اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة نحو توحيد مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية pic.twitter.com/mVNnnmfA7Y— UNSMIL (@UNSMILibya) December 12, 2021
وأضافت البعثة أنها "تشجع جميع الأطراف على اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة نحو توحيد مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية".
هذا والتقى الناظوري (الذي كلفه المشير خليفة حفتر بقيادة الجيش مؤقتا ليتفرغ هو للترشح للانتخابات الرئاسية) مع الحداد (المعين من قبل حكومة الوفاق السابقة في طرابلس) أمس السبت في مدينة سرت بتنسيق وترتيب من لجنة 5+5 العسكرية.
وأكد الناظوري عقب اللقاء أنه اتفق مع الحداد على توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا "قريبا" دون تدخل أجنبي.
هذا والتقى الناظوري (الذي كلفه المشير خليفة حفتر بقيادة الجيش مؤقتا ليتفرغ هو للترشح للانتخابات الرئاسية) مع الحداد (المعين من قبل حكومة الوفاق السابقة في طرابلس) أمس السبت في مدينة سرت بتنسيق وترتيب من لجنة 5+5 العسكرية.
وأكد الناظوري عقب اللقاء أنه اتفق مع الحداد على توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا "قريبا" دون تدخل أجنبي.
أمس, 16:25 GMT
هذا وتتكاتف جهود السلطات الجديدة في ليبيا مع الجهود الدولية ومساعي البعثة الأممية نحو توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا التي كانت منقسمة بين الشرق والغرب لإسدال الستار على سنوات الحرب والدمار التي تلت الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي.
وتعاني ليبيا من عدم الاستقرار في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في ليبيا وتوالي المراحل الانتقالية واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً وهي كلها عقبات أمام إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية هو الذهاب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لذا يستمر المجتمع الدولي والبعثة الأممية في حث الأطراف الليبية على الالتزام بخارطة الطريق وبموعد إجراء الانتخابات القادمة.
وتعاني ليبيا من عدم الاستقرار في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في ليبيا وتوالي المراحل الانتقالية واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً وهي كلها عقبات أمام إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية هو الذهاب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لذا يستمر المجتمع الدولي والبعثة الأممية في حث الأطراف الليبية على الالتزام بخارطة الطريق وبموعد إجراء الانتخابات القادمة.