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https://arabic.sputniknews.com/20211213/تركيا-تقول-إكسون-موبيل-وقطر-للطاقة-ستبقيان-خارج-نطاق-سلطتها-في-شرق-المتوسط-1053907853.html
تركيا تقول إكسون موبيل وقطر للطاقة ستبقيان خارج نطاق سلطتها في شرق المتوسط
تركيا تقول إكسون موبيل وقطر للطاقة ستبقيان خارج نطاق سلطتها في شرق المتوسط
قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وقطر طمأنتا أنقرة إلى أن إكسون موبيل وقطر للطاقة ستبقيان خارج الجرف القاري... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T21:30+0000
2021-12-13T21:30+0000
2021-12-13T21:30+0000
تركيا
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يأتي ذلك بعد أن حصلت الشركتان على رخصة للتنقيب عن الطاقة في مياه متنازع عليها.وفي وقت سابق هذا الشهر، اتهمت أنقرة قبرص بانتهاك جرفها القاري بمنح الرخصة، قائلة إنها لن تسمح بعمليات استكشاف بدون إذنها في نطاق سلطتها. ودحضت قبرص هذا الزعم متعهدة بمواصلة مسعاها.ويدور نزاع منذ عقود بين تركيا وكل من اليونان وقبرص حول مطالب إقليمية متنافسة في شرق البحر المتوسط والمجال الجوي والطاقة، ووضع بعض الجزر في بحر إيجه وجزيرة قبرص المقسمة على أسس عرقية.وقال "لذلك فإنه فيما يتعلق بهذا الاتفاق.. أكد البلدان كلاهما، الولايات المتحدة وقطر، أنهما لن يدخلا إلى جرفنا القاري"، مضيفا أن الشركتين ستبقيان جنوبي منطقة الجرف القاري المعلنة لتركيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
تركيا
تركيا تقول إكسون موبيل وقطر للطاقة ستبقيان خارج نطاق سلطتها في شرق المتوسط
قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وقطر طمأنتا أنقرة إلى أن إكسون موبيل وقطر للطاقة ستبقيان خارج الجرف القاري لتركيا في شرق البحر المتوسط.
يأتي ذلك بعد أن حصلت الشركتان على
رخصة للتنقيب عن الطاقة
في مياه متنازع عليها.
وفي وقت سابق هذا الشهر، اتهمت أنقرة قبرص بانتهاك جرفها القاري بمنح الرخصة، قائلة إنها لن تسمح بعمليات استكشاف بدون إذنها في نطاق سلطتها. ودحضت قبرص هذا الزعم متعهدة بمواصلة مسعاها.
ويدور نزاع منذ عقود بين تركيا وكل من اليونان وقبرص حول مطالب إقليمية متنافسة في شرق البحر المتوسط والمجال الجوي والطاقة، ووضع بعض الجزر في بحر إيجه وجزيرة قبرص المقسمة على أسس عرقية.
وأبلغ جاويش أوغلو البرلمان التركي، "بصرف النظر عمن هم، فإنهم
لا يمكنهم الدخول إلى جرفنا القاري
بدون إذننا."
وقال "لذلك فإنه فيما يتعلق بهذا الاتفاق.. أكد البلدان كلاهما، الولايات المتحدة وقطر، أنهما لن يدخلا إلى جرفنا القاري"، مضيفا أن الشركتين ستبقيان جنوبي منطقة الجرف القاري المعلنة لتركيا.