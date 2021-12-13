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"جملة من التدابير"... الرئيس التونسي يعلن إعادة السيادة إلى الشعب قريبا
"جملة من التدابير"... الرئيس التونسي يعلن إعادة السيادة إلى الشعب قريبا
كشف الرئيس التونسي قيس سعيد عما وصفها بـ "جملة من التدابير"، قال إنها ستعيد السيادة إلى الشعب التونسي. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T19:02+0000
2021-12-13T19:02+0000
أخبار تونس اليوم
الرئيس التونسي
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وحسب مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية التونسية، للقاء أشرف فيه الرئيس قيس سعيد، اليوم الاثنين، على اجتماع مجلس الوزراء، قال إنه سيعيد السيادة إلى الشعب قريبا عبر جملة من التدابير.وقال: "إذا استحال على الشعب، وهو صاحب السيادة، أن يمارس اختصاصات السيادة في ظل نص لم يعد ممكناً في إطاره ممارسة السيادة، فلا بد من نص جديد".وتابع: "الدساتير ليست أبدية.. ومن تلقى أموالاً من الخارج فليس له مكان في المجلس التشريعي".ومتهما بعض الأطراف قال سعيد: "يحرّضون على الدولة والشعب وباعوا ضمائرهم.. وعلى القضاء أن يرتب الجزاء الذي يترتب عن تقرير دائرة المحاسبات".وأعلن الرئيس التونسي أنه سيوجه خطابا إلى الشعب عن المراحل القادمة معللا: "نعبر من اليأس إلى الأمل ونصنع تاريخاً جديداً مختلفاً، خاصة وأن لدينا كل الإمكانيات كي نحقق اهدافنا ونعيش بكرامة وفي كنف إحترام إرادة الشعب التونسي".
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أخبار تونس اليوم, الرئيس التونسي

"جملة من التدابير"... الرئيس التونسي يعلن إعادة السيادة إلى الشعب قريبا

19:02 GMT 13.12.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAID
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كشف الرئيس التونسي قيس سعيد عما وصفها بـ "جملة من التدابير"، قال إنها ستعيد السيادة إلى الشعب التونسي.
وحسب مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية التونسية، للقاء أشرف فيه الرئيس قيس سعيد، اليوم الاثنين، على اجتماع مجلس الوزراء، قال إنه سيعيد السيادة إلى الشعب قريبا عبر جملة من التدابير.
وقال: "إذا استحال على الشعب، وهو صاحب السيادة، أن يمارس اختصاصات السيادة في ظل نص لم يعد ممكناً في إطاره ممارسة السيادة، فلا بد من نص جديد".
وتابع: "الدساتير ليست أبدية.. ومن تلقى أموالاً من الخارج فليس له مكان في المجلس التشريعي".
ومتهما بعض الأطراف قال سعيد: "يحرّضون على الدولة والشعب وباعوا ضمائرهم.. وعلى القضاء أن يرتب الجزاء الذي يترتب عن تقرير دائرة المحاسبات".
وأعلن الرئيس التونسي أنه سيوجه خطابا إلى الشعب عن المراحل القادمة معللا: "نعبر من اليأس إلى الأمل ونصنع تاريخاً جديداً مختلفاً، خاصة وأن لدينا كل الإمكانيات كي نحقق اهدافنا ونعيش بكرامة وفي كنف إحترام إرادة الشعب التونسي".
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