دبلوماسيون أوروبيون: اتفاق إيران النووي سيصبح قريبا بلا معنى

وأضاف الدبلوماسيون الأوروبيون في بيان، "حتى هذه اللحظة ما زلنا غير قادرين على الدخول في مفاوضات حقيقية... الوقت ينفذ".وحمل البيان في طياته تقييما متشائما على نحو غير عادي للجهود المبذولة لإحياء الاتفاق الذي حدت إيران بموجبه من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي كانت قد فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وفقا لرويترز.وسحب رئيس الولايات المتحدة حينها دونالد ترامب واشنطن من الاتفاق عام 2018، وعاود فرض العقوبات الأمريكية على طهران، مما دفع إيران إلى البدء في التحلل من التزاماتها النووية بعد نحو عام.
قال دبلوماسيون كبار من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الاثنين، إن القوى الغربية لم تُجر حتى الآن مفاوضات حقيقية مع إيران في المحادثات بشأن إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015، وإنه ما لم يحدث تقدم سريع فإن الاتفاق سيصبح قريبا "بلا معنى".
وأضاف الدبلوماسيون الأوروبيون في بيان، "حتى هذه اللحظة ما زلنا غير قادرين على الدخول في مفاوضات حقيقية... الوقت ينفذ".
وحمل البيان في طياته تقييما متشائما على نحو غير عادي للجهود المبذولة لإحياء الاتفاق الذي حدت إيران بموجبه من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي كانت قد فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وفقا لرويترز.
وسحب رئيس الولايات المتحدة حينها دونالد ترامب واشنطن من الاتفاق عام 2018، وعاود فرض العقوبات الأمريكية على طهران، مما دفع إيران إلى البدء في التحلل من التزاماتها النووية بعد نحو عام.