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دبلوماسيون أوروبيون: اتفاق إيران النووي سيصبح قريبا بلا معنى
دبلوماسيون أوروبيون: اتفاق إيران النووي سيصبح قريبا بلا معنى
قال دبلوماسيون كبار من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الاثنين، إن القوى الغربية لم تُجر حتى الآن مفاوضات حقيقية مع إيران في المحادثات بشأن إنقاذ الاتفاق... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T23:02+0000
2021-12-13T23:02+0000
الاتفاق النووي الإيراني
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وأضاف الدبلوماسيون الأوروبيون في بيان، "حتى هذه اللحظة ما زلنا غير قادرين على الدخول في مفاوضات حقيقية... الوقت ينفذ".وحمل البيان في طياته تقييما متشائما على نحو غير عادي للجهود المبذولة لإحياء الاتفاق الذي حدت إيران بموجبه من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي كانت قد فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وفقا لرويترز.وسحب رئيس الولايات المتحدة حينها دونالد ترامب واشنطن من الاتفاق عام 2018، وعاود فرض العقوبات الأمريكية على طهران، مما دفع إيران إلى البدء في التحلل من التزاماتها النووية بعد نحو عام.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/إيران-التوصل-لاتفاق-جيد-في-مفاوضات-فيينا-يعني-المضي-في-برنامجنا-النووي-مقابل-رفع-العقوبات-1053904448.html
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الاتفاق النووي الإيراني

دبلوماسيون أوروبيون: اتفاق إيران النووي سيصبح قريبا بلا معنى

23:02 GMT 13.12.2021
© AFP 2021 / Joe Klamarمفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني
مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AFP 2021 / Joe Klamar
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قال دبلوماسيون كبار من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الاثنين، إن القوى الغربية لم تُجر حتى الآن مفاوضات حقيقية مع إيران في المحادثات بشأن إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015، وإنه ما لم يحدث تقدم سريع فإن الاتفاق سيصبح قريبا "بلا معنى".
وأضاف الدبلوماسيون الأوروبيون في بيان، "حتى هذه اللحظة ما زلنا غير قادرين على الدخول في مفاوضات حقيقية... الوقت ينفذ".

وتابعوا، "بدون إحراز تقدم سريع، وفي ضوء التطور السريع لبرنامج إيران النووي، ستصبح خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) قريبا بلا معنى".

وحمل البيان في طياته تقييما متشائما على نحو غير عادي للجهود المبذولة لإحياء الاتفاق الذي حدت إيران بموجبه من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي كانت قد فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وفقا لرويترز.
وسحب رئيس الولايات المتحدة حينها دونالد ترامب واشنطن من الاتفاق عام 2018، وعاود فرض العقوبات الأمريكية على طهران، مما دفع إيران إلى البدء في التحلل من التزاماتها النووية بعد نحو عام.
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
إيران: التوصل لاتفاق جيد في مفاوضات فيينا يعني المضي في برنامجنا النووي مقابل رفع العقوبات
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