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https://arabic.sputniknews.com/20211213/رئيس-الوزراء-اللبناني-يوجه-النيابة-بالتحقيق-في-ملابسات-انعقاد-مؤتمر-في-بيروت-أساء-للبحرين-1053895841.html
رئيس الوزراء اللبناني يوجه النيابة بالتحقيق في ملابسات انعقاد مؤتمر في بيروت أساء للبحرين
رئيس الوزراء اللبناني يوجه النيابة بالتحقيق في ملابسات انعقاد مؤتمر في بيروت أساء للبحرين
وجه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي النيابة العامة التمييزية بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عقد مؤتمر صحافي في العاصمة بيروت تضمن إساءات للبحرين. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T14:52+0000
2021-12-13T14:52+0000
العالم العربي
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القاهرة- سبوتنيك. وقالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، في بيان صدر اليوم الاثنين، "وجه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، عبر وزارة العدل، كتابًا إلى النيابة العامة التمييزية لإجراء التحقيقات الفورية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمّن ادعاءات مسيئة ضدّ مملكة البحرين، وذلك استنادًا إلى كتاب وزارة خارجية مملكة البحرين 2/4 رقم ص/م دع/2037/21/1/1 تاريخ 12/12/2021، وإلى القانون رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وتعديلاته (قانون العقوبات).وأوردت رئاسة مجلس الوزراء نص البيان القائل "إشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه، وفي ضوء كتاب وزارة الخارجية في مملكة البحرين المُتضمّن احتجاجًا رسميًا على عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمّن إساءات إلى المملكة، وانطلاقًا من حرص لبنان على علاقاته الخارجية لا سيّما مع الدول العربية الشقيقة، وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومنع أي تطاول أو تعرّض أو تعكير لصفو هذه العلاقات، ووجوب اتخاذ المُقتضى تجاه كل تصرّف أو عمل يسيء إليها بأي شكل واستنادًا إلى نصوص قانون العقوبات لا سيّما الكتاب الثاني، الباب الأوّل، النبذة الرابعة (المادة 288 وما يليها) المُتعلّقة بالجرائم الماسّة بالقانون الدولي، نطلب إليكم إجراء التحقيقات الفورّية بالخصوص المعروض واتخاذ الإجراءات المُناسبة وفق القوانين المرعيّة الإجراء".وكان ميقاتي قد أكد، أمس الأحد، إدانته الشديدة لما وصفه بالتطاول على البحرين ورفض التدخل في شئونها الداخلية، ومؤكدا على رفض استخدام لبنان منطلقا للإساءة إلى الدولة الخليجية، وذلك في أعقاب احتجاج رسمي من المنامة على مؤتمر صحفي عقدته مجموعة معارضة بحرينية في بيروت.وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني بيانا، جاء فيه "تبلّغ رئيس مجلس الوزراء من وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب مضمون الكتاب الذي وجهته وزارة الخارجية في مملكة البحرين وتضمن احتجاجا رسميا على عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمن إساءات إلى المملكة".وتابع البيان "أحال الرئيس الكتاب بشكل عاجل على السلطات المختصة طالبا التحقيق الفوري في ما حصل، ومنع تكراره واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين".
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العالم العربي

رئيس الوزراء اللبناني يوجه النيابة بالتحقيق في ملابسات انعقاد مؤتمر في بيروت أساء للبحرين

14:52 GMT 13.12.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 13 سبتمبر 2021
 رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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وجه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي النيابة العامة التمييزية بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عقد مؤتمر صحافي في العاصمة بيروت تضمن إساءات للبحرين.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، في بيان صدر اليوم الاثنين، "وجه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، عبر وزارة العدل، كتابًا إلى النيابة العامة التمييزية لإجراء التحقيقات الفورية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمّن ادعاءات مسيئة ضدّ مملكة البحرين، وذلك استنادًا إلى كتاب وزارة خارجية مملكة البحرين 2/4 رقم ص/م دع/2037/21/1/1 تاريخ 12/12/2021، وإلى القانون رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وتعديلاته (قانون العقوبات).

وأوردت رئاسة مجلس الوزراء نص البيان القائل "إشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه، وفي ضوء كتاب وزارة الخارجية في مملكة البحرين المُتضمّن احتجاجًا رسميًا على عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمّن إساءات إلى المملكة، وانطلاقًا من حرص لبنان على علاقاته الخارجية لا سيّما مع الدول العربية الشقيقة، وبشكل خاص مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومنع أي تطاول أو تعرّض أو تعكير لصفو هذه العلاقات، ووجوب اتخاذ المُقتضى تجاه كل تصرّف أو عمل يسيء إليها بأي شكل واستنادًا إلى نصوص قانون العقوبات لا سيّما الكتاب الثاني، الباب الأوّل، النبذة الرابعة (المادة 288 وما يليها) المُتعلّقة بالجرائم الماسّة بالقانون الدولي، نطلب إليكم إجراء التحقيقات الفورّية بالخصوص المعروض واتخاذ الإجراءات المُناسبة وفق القوانين المرعيّة الإجراء".
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وكان ميقاتي قد أكد، أمس الأحد، إدانته الشديدة لما وصفه بالتطاول على البحرين ورفض التدخل في شئونها الداخلية، ومؤكدا على رفض استخدام لبنان منطلقا للإساءة إلى الدولة الخليجية، وذلك في أعقاب احتجاج رسمي من المنامة على مؤتمر صحفي عقدته مجموعة معارضة بحرينية في بيروت.
وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني بيانا، جاء فيه "تبلّغ رئيس مجلس الوزراء من وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب مضمون الكتاب الذي وجهته وزارة الخارجية في مملكة البحرين وتضمن احتجاجا رسميا على عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمن إساءات إلى المملكة".
وتابع البيان "أحال الرئيس الكتاب بشكل عاجل على السلطات المختصة طالبا التحقيق الفوري في ما حصل، ومنع تكراره واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين".
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