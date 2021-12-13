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https://arabic.sputniknews.com/20211213/سوني-تطرح-لأول-مرة-أغطية-لجهاز-ألعاب-بلاي-ستيشن-5-بدءا-من-يناير-2022-فيديو-1053893683.html
"سوني" تطرح لأول مرة أغطية لجهاز ألعاب "بلاي ستيشن 5" بدءا من يناير 2022... فيديو
"سوني" تطرح لأول مرة أغطية لجهاز ألعاب "بلاي ستيشن 5" بدءا من يناير 2022... فيديو
أعلنت شركة "سوني" اليابانية، اليوم الاثنين،عن بدءها في طرح أغطية لجهاز ألعابها الجديد "بلاس ستيشن 5"، خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2022. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T14:22+0000
2021-12-13T14:22+0000
2021-12-13T14:22+0000
مجتمع
منوعات
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وقالت "سوني" في بيان لها إنها ستطرح 5 ألوان رسمية للأغطية، وهي "ميدنايت أسود" و"كوزميك أحمر" و"نوفا وردي" و"ستارلايت أزرق" و"غلاكتيك قرمزي"، والتي يبلغ سعر الواحد منها 55 دولار أمريكي.وتتواءم الأغطية الجديدة لجهاز "بلاي ستيشن 5" مع عناصر التحكم اللاسلكية "ديوال سنس"، التي طرحتها "سوني" في وقت سابق من العام الحالي.وستتوافر أغطية وحدة التحكم "ميدنايت أسود" و"كوزميك أحمر" اعتبارا من يناير 2022 في مناطق محددة، بما في ذلك أمريكا وكندا وبريطانيا وفرنسا وأستراليا والصين.وبالنسبة لألوان "نوفا وردي" و"غلاكتيك قرمزي" و"ستارلايت أزرق"، فسيتم طرحها في تلك البلدان نفسها خلال النصف الأول من عام 2022.وتم الإعلان عن جهاز ألعاب الفيديو "بلاي ستيشن 5" من شركة "سوني" لأول مرة في شهر يونيو/ حزيران 2020.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
"سوني" تطرح لأول مرة أغطية لجهاز ألعاب "بلاي ستيشن 5" بدءا من يناير 2022... فيديو
أعلنت شركة "سوني" اليابانية، اليوم الاثنين،عن بدءها في طرح أغطية لجهاز ألعابها الجديد "بلاس ستيشن 5"، خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2022.
وقالت "سوني" في
بيان لها
إنها ستطرح 5 ألوان رسمية للأغطية، وهي "ميدنايت أسود" و"كوزميك أحمر" و"نوفا وردي" و"ستارلايت أزرق" و"غلاكتيك قرمزي"، والتي يبلغ سعر الواحد منها 55 دولار أمريكي.
وتتواءم الأغطية الجديدة لجهاز "بلاي ستيشن 5" مع عناصر التحكم اللاسلكية "ديوال سنس"، التي طرحتها "سوني" في وقت سابق من العام الحالي.
وستتوافر أغطية وحدة التحكم "ميدنايت أسود" و"كوزميك أحمر" اعتبارا من يناير 2022 في مناطق محددة، بما في ذلك أمريكا وكندا وبريطانيا وفرنسا وأستراليا والصين.
وبالنسبة لألوان "نوفا وردي" و"غلاكتيك قرمزي" و"ستارلايت أزرق"، فسيتم طرحها في تلك البلدان نفسها خلال النصف الأول من عام 2022.
وتم
الإعلان عن جهاز ألعاب الفيديو "بلاي ستيشن 5"
من شركة "سوني" لأول مرة في شهر يونيو/ حزيران 2020.