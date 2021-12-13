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https://arabic.sputniknews.com/20211213/عمان-تعلن-تسجيل-إصابات-بمتحور-أوميكرون-1053908699.html
عمان تعلن تسجيل إصابات بمتحور "أوميكرون"
عمان تعلن تسجيل إصابات بمتحور "أوميكرون"
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالتين من سلالة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون". 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T22:41+0000
2021-12-13T22:41+0000
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وقالت الصحة العمانية في بيان نشر على وكالة الأنباء الرسمية، إن المواطنين قدما من السفر وحالتهما مستقرة ويخضعان للتقصي الوبائي.وأعلنت أغلب دول مجلس التعاون الخليجي، السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، في وقت سابق اكتشاف إصابات بمتحور أوميكرون.وطالبت وزارة الصحة العمانية الجميع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية، كارتداء الكمامة في جميع الأماكن المغلقة والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وتجنب الأماكن المزدحمة والمحافظة على نظافة اليدين.وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن متحور "أوميكرون"، انتشر في 63 دولة حول العالم، وأنه سيكون أكثر انتشارا من سلالة "دلتا".وأوضحت وثيقة حول رؤية المنظمة العالمية بشأن المتحور الجديد، أنه حتى التاسع من الشهر الجاري، تم اكتشاف حالات إصابة بمتحور أوميكرون في 63 دولة حول العالم، مضيفة بأنه من غير المعروف حتى الآن سبب الانتشار السريع لهذه السلالة.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/بعد-الإمارات-والسعودية-دولة-خليجية-تسجل-أول-إصابة-بـأوميكرون-1053714122.html
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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

عمان تعلن تسجيل إصابات بمتحور "أوميكرون"

22:41 GMT 13.12.2021
© Sputnikأوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© Sputnik
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أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالتين من سلالة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون".
وقالت الصحة العمانية في بيان نشر على وكالة الأنباء الرسمية، إن المواطنين قدما من السفر وحالتهما مستقرة ويخضعان للتقصي الوبائي.
وأعلنت أغلب دول مجلس التعاون الخليجي، السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، في وقت سابق اكتشاف إصابات بمتحور أوميكرون.
وطالبت وزارة الصحة العمانية الجميع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية، كارتداء الكمامة في جميع الأماكن المغلقة والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وتجنب الأماكن المزدحمة والمحافظة على نظافة اليدين.
قوات أمن في الكويت تتخذ إجراءات مشددة تحسبا لانتشار فيروس كورونا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
بعد الإمارات والسعودية... دولة خليجية تسجل أول إصابة بـ"أوميكرون"
8 ديسمبر, 17:11 GMT
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن متحور "أوميكرون"، انتشر في 63 دولة حول العالم، وأنه سيكون أكثر انتشارا من سلالة "دلتا".
وأوضحت وثيقة حول رؤية المنظمة العالمية بشأن المتحور الجديد، أنه حتى التاسع من الشهر الجاري، تم اكتشاف حالات إصابة بمتحور أوميكرون في 63 دولة حول العالم، مضيفة بأنه من غير المعروف حتى الآن سبب الانتشار السريع لهذه السلالة.
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