عمان تعلن تسجيل إصابات بمتحور "أوميكرون"

وقالت الصحة العمانية في بيان نشر على وكالة الأنباء الرسمية، إن المواطنين قدما من السفر وحالتهما مستقرة ويخضعان للتقصي الوبائي.وأعلنت أغلب دول مجلس التعاون الخليجي، السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، في وقت سابق اكتشاف إصابات بمتحور أوميكرون.وطالبت وزارة الصحة العمانية الجميع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية، كارتداء الكمامة في جميع الأماكن المغلقة والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وتجنب الأماكن المزدحمة والمحافظة على نظافة اليدين.وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن متحور "أوميكرون"، انتشر في 63 دولة حول العالم، وأنه سيكون أكثر انتشارا من سلالة "دلتا".وأوضحت وثيقة حول رؤية المنظمة العالمية بشأن المتحور الجديد، أنه حتى التاسع من الشهر الجاري، تم اكتشاف حالات إصابة بمتحور أوميكرون في 63 دولة حول العالم، مضيفة بأنه من غير المعروف حتى الآن سبب الانتشار السريع لهذه السلالة.
وأوضحت وثيقة حول رؤية المنظمة العالمية بشأن المتحور الجديد، أنه حتى التاسع من الشهر الجاري، تم اكتشاف حالات إصابة بمتحور أوميكرون في 63 دولة حول العالم، مضيفة بأنه من غير المعروف حتى الآن سبب الانتشار السريع لهذه السلالة.