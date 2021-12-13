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مجلس النواب الأردني يحيل وزير الري السابق إلى مكافحة الفساد
مجلس النواب الأردني يحيل وزير الري السابق إلى مكافحة الفساد
وافق مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، على إحالة وزير المياه والري السابق، معتصم سعيدان إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T11:06+0000
2021-12-13T11:06+0000
الأردن
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وقالت وكالة أنباء "عمون" الإخبارية إن إحالة سعيدان إلى مكافحة الفساد جاءت خلال جلسة النواب الرقابية، اليوم الاثنين، بسبب عقود شراء خدمات.وفي وقت سابق، انسحب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الأردني من المجلس احتجاجا على عدم عقد جلسة المناقشة العامة، يوم الأربعاء الماضي، حول إعلان النوايا الذي وقعته الحكومة مع إسرائيل والإمارات.جاء ذلك بعدما صوت أعضاء المجلس بالموافقة على عقد جلسة مناقشة عامة حول إعلان النوايا الذي وقع بين الأردن وإسرائيل والإمارات، إلا أن رئيس مجلس النواب الأردني، عبدالكريم الدغمي، قرر تحديد موعدها لاحقا، أسفر ذلك عن احتجاج النواب على عدم عقد جلسة المناقشة العامة، وأطلقت شرارة الاحتجاج مداخلة النائب صالح العرموطي.واحتج العرموطي على وجود وزير المياه والري الذي وقع إعلان النوايا مع إسرائيل تحت قبة المجلس، وقال "إما يغادر القاعة أو أنا سأغادر"، فلم يستجب رئيس المجلس للمطلب، فقرر العرموطي مغادرة المجلس ولحق به عدد كبير من النواب.
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الأردن

مجلس النواب الأردني يحيل وزير الري السابق إلى مكافحة الفساد

11:06 GMT 13.12.2021
© Sputnik . Mohammad Hannonعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© Sputnik . Mohammad Hannon
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وافق مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، على إحالة وزير المياه والري السابق، معتصم سعيدان إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وقالت وكالة أنباء "عمون" الإخبارية إن إحالة سعيدان إلى مكافحة الفساد جاءت خلال جلسة النواب الرقابية، اليوم الاثنين، بسبب عقود شراء خدمات.
وفي وقت سابق، انسحب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الأردني من المجلس احتجاجا على عدم عقد جلسة المناقشة العامة، يوم الأربعاء الماضي، حول إعلان النوايا الذي وقعته الحكومة مع إسرائيل والإمارات.
جاء ذلك بعدما صوت أعضاء المجلس بالموافقة على عقد جلسة مناقشة عامة حول إعلان النوايا الذي وقع بين الأردن وإسرائيل والإمارات، إلا أن رئيس مجلس النواب الأردني، عبدالكريم الدغمي، قرر تحديد موعدها لاحقا، أسفر ذلك عن احتجاج النواب على عدم عقد جلسة المناقشة العامة، وأطلقت شرارة الاحتجاج مداخلة النائب صالح العرموطي.
واحتج العرموطي على وجود وزير المياه والري الذي وقع إعلان النوايا مع إسرائيل تحت قبة المجلس، وقال "إما يغادر القاعة أو أنا سأغادر"، فلم يستجب رئيس المجلس للمطلب، فقرر العرموطي مغادرة المجلس ولحق به عدد كبير من النواب.
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