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https://arabic.sputniknews.com/20211213/وزير-الصناعة-الأردني-يزور-بغداد-لتعزيز-التعاون-الاقتصادي---1053873660.html
وزير الصناعة الأردني يزور بغداد لتعزيز التعاون الاقتصادي
وزير الصناعة الأردني يزور بغداد لتعزيز التعاون الاقتصادي
يتوجه وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي إلى العراق اليوم الاثنين، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T08:20+0000
2021-12-13T08:20+0000
2021-12-13T08:20+0000
معرض
الأردن
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وذكر موقع "عمون" أن الوزير سيشارك نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في افتتاح معرض الصناعات الأردنية الذي يقام في بغداد.وتشارك في المعرض 95 شركة أردنية في قطاعات صناعية وانتاجية متنوعة.وخلال الزيارة يلتقي الشمالي مجموعة من الوزراء والمسؤولين العراقيين لمناقشة آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في كافة المجالات.وتتضمن الزيارة أيضا متابعة الإجراءات الخاصة بزيادة حجم التجارة البينية وإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة.وتهدف الزيارة كذلك إلى تحفيز رجال الأعمال في البلدين من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة والعمل على تحقيق التكامل في العديد من المجالات في إطار التعاون الثلاثي الذي يضم مصر أيضا.وأكد الوزير الأردني عمق ومتانة العلاقات التي تربط العراق والأردن، وكذلك العمل المتواصل لتنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/ملك-الأردن-يتحدث-عن-هدف-يجب-مواصلة-العمل-من-أجله-1053865173.html
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معرض, الأردن
وزير الصناعة الأردني يزور بغداد لتعزيز التعاون الاقتصادي
يتوجه وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي إلى العراق اليوم الاثنين، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وذكر
موقع "عمون"
أن الوزير سيشارك نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في افتتاح معرض الصناعات الأردنية الذي يقام في بغداد.
وتشارك في المعرض 95 شركة أردنية في قطاعات صناعية وانتاجية متنوعة.
وخلال الزيارة يلتقي الشمالي مجموعة من الوزراء والمسؤولين العراقيين لمناقشة آليات
تعزيز التعاون الاقتصادي
بين البلدين في كافة المجالات.
وتتضمن الزيارة أيضا متابعة الإجراءات الخاصة بزيادة حجم التجارة البينية وإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة.
وتهدف الزيارة كذلك إلى تحفيز رجال الأعمال في البلدين من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة والعمل على تحقيق التكامل في العديد من المجالات في إطار التعاون الثلاثي الذي يضم مصر أيضا.
وأكد الوزير الأردني عمق ومتانة العلاقات التي تربط العراق والأردن، وكذلك العمل المتواصل لتنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين.