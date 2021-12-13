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الانتخابات الرئاسية في ليبيا ... بوادر التأجيل تلوح في الأفق
الانتخابات الرئاسية في ليبيا ... بوادر التأجيل تلوح في الأفق
تناقش الحلقة نية مفوضية الانتخابات في ليبيا لاتخاذ "بعض الإجراءات القضائية والقانونية"، قبل الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، في مؤشر قد... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T13:31+0000
2021-12-13T14:12+0000
راديو
بانوراما
الانتخابات الرئاسية الليبية
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الانتخابات الرئاسية في ليبيا .. بوادر التأجيل تلوح في الأفق
الانتخابات الرئاسية في ليبيا .. بوادر التأجيل تلوح في الأفق
ووفق كثير من المراقبين، ستتخذ المفوضية قرارات قد تقصي بعض المرشحين الذين أثير حولهم جدل بعد اتهامات بمخالفتهم قانون الانتخابات الرئاسية.في الأثناء عقد مجلس النواب الليبي جلسة في طرابلس لبحث مستجدات الاستحقاقات الانتخابية في البلاد، وسط تسريبات حول نيته تأجيل إجراء الانتخابات لعدة أسابيع لضمان نجاحها، حسب بيان المجلس.المختص في الشأن الليبي، عبد العزيز أغنية، اعتبر أن مفوضية الانتخابات تتعرض لضغوط قوية من طرف سياسي يسيطر عليها، ولا يريد للمتنافسين الآخرين المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.أغنية، أكد في حدث عبر "بانوراما":التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: فهيم الصوراني.
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فهيم الصوراني
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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راديو, بانوراما, аудио, الانتخابات الرئاسية الليبية

الانتخابات الرئاسية في ليبيا ... بوادر التأجيل تلوح في الأفق

13:31 GMT 13.12.2021 (تم التحديث: 14:12 GMT 13.12.2021)
الانتخابات الرئاسية في ليبيا .. بوادر التأجيل تلوح في الأفق
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
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تناقش الحلقة نية مفوضية الانتخابات في ليبيا لاتخاذ "بعض الإجراءات القضائية والقانونية"، قبل الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، في مؤشر قد يدفع نحو تأجيلها.
ووفق كثير من المراقبين، ستتخذ المفوضية قرارات قد تقصي بعض المرشحين الذين أثير حولهم جدل بعد اتهامات بمخالفتهم قانون الانتخابات الرئاسية.
في الأثناء عقد مجلس النواب الليبي جلسة في طرابلس لبحث مستجدات الاستحقاقات الانتخابية في البلاد، وسط تسريبات حول نيته تأجيل إجراء الانتخابات لعدة أسابيع لضمان نجاحها، حسب بيان المجلس.
المختص في الشأن الليبي، عبد العزيز أغنية، اعتبر أن مفوضية الانتخابات تتعرض لضغوط قوية من طرف سياسي يسيطر عليها، ولا يريد للمتنافسين الآخرين المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.
أغنية، أكد في حدث عبر "بانوراما":

أن "الشعب الليبي يتطلع لإجراء الانتخابات، وذلك لأول مرة منذ الاستقلال عن إيطاليا، لكن ليبيا مع ذلك ليست مستعدة لها".

التفاصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني.
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