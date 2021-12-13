https://arabic.sputniknews.com/20211213/مفوضية-الانتخابات-الليبية-تعلن-عن-تأجيل-اضطراري-وتؤكد-عدم-انحيازها-سياسيا-لأي-طرف-1053884379.html

مفوضية الانتخابات الليبية تعلن عن "تأجيل اضطراري" وتؤكد عدم انحيازها سياسيا لأي طرف

مفوضية الانتخابات الليبية تعلن عن "تأجيل اضطراري" وتؤكد عدم انحيازها سياسيا لأي طرف

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الاثنين، أنها قد تضطر إلى تأجيل عملية الإعلان عن القوائم الأولية لمرشحي انتخابات مجلس النواب، بسبب الزيادة غير... 13.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-13T11:46+0000

2021-12-13T11:46+0000

2021-12-13T11:46+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

الانتخابات الرئاسية الليبية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103250/22/1032502290_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_e7df23bde788f6f55dff151ec5f4049c.jpg

وقالت المفوضية في بيان: "نظرا إلى أن عدد الطلبات [للترشح لمجلس النواب] فاق المتوقع، فإن عملية التدقيق والمراجعة سوف تأخذ فترة زمنية أطول من المخطط لها، الأمر الذي سوف تضطر معه المفوضية إلى تأجيل وجيز في عملية الإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي انتخاب مجلس النواب".وأكدت المفوضية العليا بحسب البيان، حياديتها وعدم انحيازها سياسيا لأي طرف من الأطراف ذات المصلحة في نجاح أو تأجيل عملية الانتخابات الليبية التي ينتظرها 2.5 مليون ناخب ليبي.ويرى عدد من نواب البرلمان الليبي، أنه من غير الممكن إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا كما كان مقررا لها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.كان مجلس النواب الليبي قد قرر، خلال جلسة عقدها الثلاثاء الماضي، تشكيل لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك للوقوف على العراقيل والصعوبات وكل الأمور المتعلقة بسير العملية الانتخابية، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب.وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف آذار/مارس الماضي؛ وذلك بهدف إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، وتوصل إليه منتدى الحوار الليبي.ولا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا.

https://arabic.sputniknews.com/20211208/اقتحام-مقر-مفوضية-الانتخابات-الليبية-والأخيرة-تعلق-1053689973.html

https://arabic.sputniknews.com/20211213/المنفي-ندعم-توحيد-المؤسسة-العسكرية-وإجراء-انتخابات-نزيهة-في-ليبيا-1053878918.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الانتخابات الرئاسية الليبية