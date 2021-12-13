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https://arabic.sputniknews.com/20211213/مفوضية-الانتخابات-الليبية-تعلن-عن-تأجيل-اضطراري-وتؤكد-عدم-انحيازها-سياسيا-لأي-طرف-1053884379.html
مفوضية الانتخابات الليبية تعلن عن "تأجيل اضطراري" وتؤكد عدم انحيازها سياسيا لأي طرف
مفوضية الانتخابات الليبية تعلن عن "تأجيل اضطراري" وتؤكد عدم انحيازها سياسيا لأي طرف
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الاثنين، أنها قد تضطر إلى تأجيل عملية الإعلان عن القوائم الأولية لمرشحي انتخابات مجلس النواب، بسبب الزيادة غير... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T11:46+0000
2021-12-13T11:46+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
الانتخابات الرئاسية الليبية
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وقالت المفوضية في بيان: "نظرا إلى أن عدد الطلبات [للترشح لمجلس النواب] فاق المتوقع، فإن عملية التدقيق والمراجعة سوف تأخذ فترة زمنية أطول من المخطط لها، الأمر الذي سوف تضطر معه المفوضية إلى تأجيل وجيز في عملية الإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي انتخاب مجلس النواب".وأكدت المفوضية العليا بحسب البيان، حياديتها وعدم انحيازها سياسيا لأي طرف من الأطراف ذات المصلحة في نجاح أو تأجيل عملية الانتخابات الليبية التي ينتظرها 2.5 مليون ناخب ليبي.ويرى عدد من نواب البرلمان الليبي، أنه من غير الممكن إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا كما كان مقررا لها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.كان مجلس النواب الليبي قد قرر، خلال جلسة عقدها الثلاثاء الماضي، تشكيل لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك للوقوف على العراقيل والصعوبات وكل الأمور المتعلقة بسير العملية الانتخابية، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب.وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف آذار/مارس الماضي؛ وذلك بهدف إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، وتوصل إليه منتدى الحوار الليبي.ولا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا.
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الانتخابات الرئاسية الليبية

مفوضية الانتخابات الليبية تعلن عن "تأجيل اضطراري" وتؤكد عدم انحيازها سياسيا لأي طرف

11:46 GMT 13.12.2021
© AP Photo / MOHAMED BEN KHALIFAمجلس النواب الليبي يدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري
مجلس النواب الليبي يدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AP Photo / MOHAMED BEN KHALIFA
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أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الاثنين، أنها قد تضطر إلى تأجيل عملية الإعلان عن القوائم الأولية لمرشحي انتخابات مجلس النواب، بسبب الزيادة غير المتوقعة في عدد طلبات الترشح.
وقالت المفوضية في بيان: "نظرا إلى أن عدد الطلبات [للترشح لمجلس النواب] فاق المتوقع، فإن عملية التدقيق والمراجعة سوف تأخذ فترة زمنية أطول من المخطط لها، الأمر الذي سوف تضطر معه المفوضية إلى تأجيل وجيز في عملية الإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي انتخاب مجلس النواب".
الهجوم الإرهابي على مقر مفوضية الانتخابات، بالعاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
اقتحام مقر مفوضية الانتخابات الليبية والأخيرة تعلق
8 ديسمبر, 07:50 GMT
وأكدت المفوضية العليا بحسب البيان، حياديتها وعدم انحيازها سياسيا لأي طرف من الأطراف ذات المصلحة في نجاح أو تأجيل عملية الانتخابات الليبية التي ينتظرها 2.5 مليون ناخب ليبي.
ويرى عدد من نواب البرلمان الليبي، أنه من غير الممكن إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا كما كان مقررا لها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
كان مجلس النواب الليبي قد قرر، خلال جلسة عقدها الثلاثاء الماضي، تشكيل لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك للوقوف على العراقيل والصعوبات وكل الأمور المتعلقة بسير العملية الانتخابية، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب.
رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
المنفي: ندعم توحيد المؤسسة العسكرية وإجراء انتخابات نزيهة في ليبيا
10:10 GMT
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف آذار/مارس الماضي؛ وذلك بهدف إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، وتوصل إليه منتدى الحوار الليبي.
ولا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا.
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11:46 GMTمفوضية الانتخابات الليبية تعلن عن "تأجيل اضطراري" وتؤكد عدم انحيازها سياسيا لأي طرف