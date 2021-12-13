https://arabic.sputniknews.com/20211213/10-دقائق-من-الرعب-فيديو-متداول-لامرأة-مذعورة-عالقة-في-مصنع-دمره-إعصار-أمريكا-1053896017.html

‏10 دقائق من الرعب... فيديو متداول لامرأة مذعورة عالقة في مصنع دمره إعصار أمريكا

‏10 دقائق من الرعب... فيديو متداول لامرأة مذعورة عالقة في مصنع دمره إعصار أمريكا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا مروعا لإمرأة تعمل في مصنع شموع في ولاية ‏كنتاكي الأمريكية، ضربه إعصار يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد أن علقت... 13.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-13T15:05+0000

2021-12-13T15:05+0000

2021-12-13T15:05+0000

مجتمع

الولايات المتحدة

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وفي الفيديو الذي تبلغ مدته 10 دقائق، وتم تصويره في ظلام دامس تقريبا، تطلب صاحبة الفيديو، كيانا لو، المساعدة، وتقول إنها وزملائها الآخرين "عالقون" خلف جدار، بعد أن ضرب الإعصار المصنع، وتسبب في انهيار السقف.وتقول لو في الفيديو المتداول: "إنني خائفة حقا، أحاول أن أبدو أنني على ما يرام، لكنني خائفة حقا".وتابعت: "لا أعلم من الذي يشاهد الفيديو، لقد ضربنا إعصار، وأنا في العمل في مايفيلد ونحن محاصرون".بعد ذلك، طلبت كيانا لو في الفيديو المساعدة، وأشارت إلى أنها وزملائها في مصنع للشموع في مايفيلد.ويسمع في خلفية الفيديو صوت بكاء ونحيب العديد من الأشخاص.وبعد ساعتين من نشر الفيديو، قالت كيانا لو في مقطع فيديو جديد أنه تم إنقاذها.وقال حاكم ولاية كنتاكي، آندي بيشير، يوم الجمعة، إنه يخشى وفاة أكثر من 50 عاملا في مصنع الشموع في مايفيلد.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن في وقت متأخر من أمس الأحد، ولاية كنتاكي منطقة منكوبة، بعد أن ضربتها يوم السبت 4 أعاصير- أحدها أحدث دمارا لمسافة 200 ميل وخلف نحو 80 قتيلا.

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مجتمع, الولايات المتحدة