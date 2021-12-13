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بايدن يعلن ولاية كنتاكي منطقة منكوبة بعد مقتل 80 شخصا
بايدن يعلن ولاية كنتاكي منطقة منكوبة بعد مقتل 80 شخصا
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت متأخر من يوم الأحد، ولاية كنتاكي منطقة منكوبة بعدما ضربتها يوم السبت أربعة أعاصير- أحدها أحدث دمارا لمسافة 200 ميل وخلف... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T10:03+0000
2021-12-13T10:26+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
كارثة
أعاصير
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ومن شأن إعلان بايدن ولاية كنتاكي منطقة كوارث كبرى، جعل التمويل الفيدرالي متاحا للأفراد الذين تأثروا بالعواصف في ثماني مقاطعات داخل حدود الولاية، حسبما أفادت شبكة "فوكس نيوز".وستشمل المساعدة منحا للإسكان المؤقت وأيضا تكاليف إصلاح المنازل، والقروض منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة.بحث رجال الطوارئ في كنتاكي الأمريكية، يوم الأحد، بين الأنقاض عن أي ناجين في الوقت الذي حاول فيه سكان كثيرون ممن تقطعت بهم السبل دون خدمات أو مأوى، إنقاذ ما يمكن إنقاذه.وبعد سلسلة الأعاصير القوية، أعرب مسؤولون عن مخاوفهم من أن تكون قد قتلت أكثر من 100 شخص ودمرت منازل وشركات.وقالت السلطات، إنه ليس لديها أمل يذكر في العثور على ناجين بعد أن اجتاحت الأعاصير الغرب الأوسط والجنوب الأمريكي ليل الجمعة، مما أسفر عن سقوط قتلى فيما لا يقل عن خمس ولايات.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, كارثة, أعاصير

بايدن يعلن ولاية كنتاكي منطقة منكوبة بعد مقتل 80 شخصا

10:03 GMT 13.12.2021 (تم التحديث: 10:26 GMT 13.12.2021)
© REUTERS / CHENEY ORRالأعاصير المدمرة تقتل أكثر من 100 شخص في ولاية كنتاكي الأمريكية السبت 11 ديسمبر 2021
الأعاصير المدمرة تقتل أكثر من 100 شخص في ولاية كنتاكي الأمريكية السبت 11 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / CHENEY ORR
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت متأخر من يوم الأحد، ولاية كنتاكي منطقة منكوبة بعدما ضربتها يوم السبت أربعة أعاصير- أحدها أحدث دمارا لمسافة 200 ميل وخلف نحو 80 قتيلا.
ومن شأن إعلان بايدن ولاية كنتاكي منطقة كوارث كبرى، جعل التمويل الفيدرالي متاحا للأفراد الذين تأثروا بالعواصف في ثماني مقاطعات داخل حدود الولاية، حسبما أفادت شبكة "فوكس نيوز".
وستشمل المساعدة منحا للإسكان المؤقت وأيضا تكاليف إصلاح المنازل، والقروض منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة.
جيف بيزوس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
"قلوبنا منفطرة"... الملياردير جيف بيزوس يعلق على مقتل عمال داخل أحد مستودعات شركته
أمس, 11:21 GMT
بحث رجال الطوارئ في كنتاكي الأمريكية، يوم الأحد، بين الأنقاض عن أي ناجين في الوقت الذي حاول فيه سكان كثيرون ممن تقطعت بهم السبل دون خدمات أو مأوى، إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وبعد سلسلة الأعاصير القوية، أعرب مسؤولون عن مخاوفهم من أن تكون قد قتلت أكثر من 100 شخص ودمرت منازل وشركات.
وقالت السلطات، إنه ليس لديها أمل يذكر في العثور على ناجين بعد أن اجتاحت الأعاصير الغرب الأوسط والجنوب الأمريكي ليل الجمعة، مما أسفر عن سقوط قتلى فيما لا يقل عن خمس ولايات.
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