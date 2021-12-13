تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211213/بايدن-يعلن-حالة-الكارثة-في-ولاية-كنتاكي-بعد-مقتل-80-شخصا-1053878742.html
بايدن يعلن ولاية كنتاكي منطقة منكوبة بعد مقتل 80 شخصا
بايدن يعلن ولاية كنتاكي منطقة منكوبة بعد مقتل 80 شخصا
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت متأخر من يوم الأحد، ولاية كنتاكي منطقة منكوبة بعدما ضربتها يوم السبت أربعة أعاصير- أحدها أحدث دمارا لمسافة 200 ميل وخلف... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T10:03+0000
2021-12-13T10:03+0000
2021-12-13T10:26+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
كارثة
أعاصير
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1053831399_0:13:3073:1741_1920x0_80_0_0_7a2aa6a42bd31af369a6e84dfcb404c0.jpg
ومن شأن إعلان بايدن ولاية كنتاكي منطقة كوارث كبرى، جعل التمويل الفيدرالي متاحا للأفراد الذين تأثروا بالعواصف في ثماني مقاطعات داخل حدود الولاية، حسبما أفادت شبكة "فوكس نيوز".وستشمل المساعدة منحا للإسكان المؤقت وأيضا تكاليف إصلاح المنازل، والقروض منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة.بحث رجال الطوارئ في كنتاكي الأمريكية، يوم الأحد، بين الأنقاض عن أي ناجين في الوقت الذي حاول فيه سكان كثيرون ممن تقطعت بهم السبل دون خدمات أو مأوى، إنقاذ ما يمكن إنقاذه.وبعد سلسلة الأعاصير القوية، أعرب مسؤولون عن مخاوفهم من أن تكون قد قتلت أكثر من 100 شخص ودمرت منازل وشركات.وقالت السلطات، إنه ليس لديها أمل يذكر في العثور على ناجين بعد أن اجتاحت الأعاصير الغرب الأوسط والجنوب الأمريكي ليل الجمعة، مما أسفر عن سقوط قتلى فيما لا يقل عن خمس ولايات.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/قلوبنا-منفطرة-الملياردير-جيف-بيزوس-يعلق-على-مقتل-عمال-داخل-أحد-مستودعات-شركته-1053842845.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1053831399_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_75cfb2de20d0432d4e67c820f240ddcc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, كارثة, أعاصير
بايدن يعلن ولاية كنتاكي منطقة منكوبة بعد مقتل 80 شخصا 10:03 GMT 13.12.2021 (تم التحديث: 10:26 GMT 13.12.2021)
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت متأخر من يوم الأحد، ولاية كنتاكي منطقة منكوبة بعدما ضربتها يوم السبت أربعة أعاصير- أحدها أحدث دمارا لمسافة 200 ميل وخلف نحو 80 قتيلا.
ومن شأن إعلان بايدن ولاية كنتاكي
منطقة كوارث كبرى
، جعل التمويل الفيدرالي متاحا للأفراد الذين تأثروا بالعواصف في ثماني مقاطعات داخل حدود الولاية، حسبما أفادت شبكة "فوكس نيوز".
وستشمل المساعدة منحا للإسكان المؤقت وأيضا تكاليف إصلاح المنازل، والقروض منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة.
بحث رجال الطوارئ في
كنتاكي
الأمريكية، يوم الأحد، بين الأنقاض عن أي ناجين في الوقت الذي حاول فيه سكان كثيرون ممن تقطعت بهم السبل دون خدمات أو مأوى، إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وبعد سلسلة الأعاصير القوية، أعرب مسؤولون عن مخاوفهم من أن تكون قد
قتلت أكثر من 100 شخص
ودمرت منازل وشركات.
وقالت السلطات، إنه ليس لديها أمل يذكر في العثور على ناجين بعد أن اجتاحت الأعاصير الغرب الأوسط والجنوب الأمريكي ليل الجمعة، مما أسفر عن سقوط قتلى فيما لا يقل عن خمس ولايات.