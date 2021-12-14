https://arabic.sputniknews.com/20211214/أول-تعليق-من-راموس-حول-المواجهة-المرتقبة-بين-سان-جيرمان-وريال-مدريد-في-دوري-أبطال-أوروبا-1053911534.html

أول تعليق من راموس حول المواجهة المرتقبة بين سان جيرمان وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أول تعليق من راموس حول المواجهة المرتقبة بين سان جيرمان وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

علق الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، على مواجهة فريقة السابق ريال مدريد في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T07:03+0000

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2021-12-14T07:03+0000

أخبار دوري أبطال أوروبا

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وأكد راموس، في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية، أنه سيقاتل من أجل الفريق الباريسي أمام ريال مدريد، مضيفا أنه كان يتمنى ألا تسفر القرعة عن هذه المواجهة.وأضاف قائد ريال مدريد السابق أن العودة إلى البرنابيو تدعو للفرح، خاصة أنه لم يتمكن من توديع الجماهير بسبب جائحة كورونا، قائلا إن "القدر متقلب، كنت أتمنى مواجهة فريقا آخر، أنت تعرف كم المودة والحب بداخلي لريال مدريد، الآن حان دوري للدفاع عن سان جيرمان".وأسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي أجريت أمس الاثنين، عن مواجهة نارية بين باريس سان جيرمان وريال مدريد الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 13 لقبا.وانتقل راموس البالغ 35 عاما إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الفريق الملكي، لكنه لم يشارك مع باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم، سوى في مباراة واحدة فقط، بسبب معاناته من الإصابة.

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