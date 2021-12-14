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إسرائيل تتخذ قرارا جديدا بشأن مستوطنة "ترامب" في الجولان المحتل
إسرائيل تتخذ قرارا جديدا بشأن مستوطنة "ترامب" في الجولان المحتل
صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على تعزيز البناء في مستوطنة "رامات ترامب" في هضبة الجولان السوري المحتل. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T15:17+0000
2021-12-14T15:17+0000
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أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
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ونشرت إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت من خلالها تصديقها على تشكيل لجنتين إسرائيليتين من أجل تعزيز التخطيط والبناء الاستيطاني في مستوطنة ترامب في الجولان المحتل.وذكرت الوزيرة الإسرائيلية أنها قد وقّعت على قرار يقضي بتعزيز البناء في مستوطنة تدعى "رامات ترامب" في الجولان السوري المحتل، حيث أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق حينها، عن إنشاء هذه المستوطنة، في عام 2019، تكريما للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السوري المحتل.وكانت هضبة الجولان قد شهدت، في السابع من شهر أبريل/نيسان الماضي، انتقال عائلة إسرائيلية، إلى منزلها الجديد في مستوطنة رامات ترامب في مرتفعات الجولان السوري المحتل، التي تم الإعلان عن إنشائها في يونيو/ حزيران 2019.أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، أن العائلة تتكون من زوجين في العشرينيات من عمرهما، هما دانيال (27 عاما) وتسوفيت (26 عاما) وابنتهما، وهي العائلة الأولى التي تقطن في مستوطنة رامات ترامب، في حين أن 4 عائلات أخرى ستنتقل للمستوطنات التي سيقطن فيها المئات فيما بعد.وأوضحت أن العائلة انتقلت إلى المستوطنة وسط احتفال صغير أقامه المجلس المحلي للمستوطنة الجديدة في هضبة الجولان السوري المحتل.يشار إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد أعلن عن إنشاء هذه المستوطنة، في عام 2019، تكريما للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السوري المحتل.
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الجولان, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل

إسرائيل تتخذ قرارا جديدا بشأن مستوطنة "ترامب" في الجولان المحتل

15:17 GMT 14.12.2021
© REUTERS / Ronen Zvulunمستوطنات الضفة الغربية المحتلة، مستوطنة "إتامار" بالقرب من نابلس، 15 يونيو 2020
مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، مستوطنة إتامار بالقرب من نابلس، 15 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Ronen Zvulun
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صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على تعزيز البناء في مستوطنة "رامات ترامب" في هضبة الجولان السوري المحتل.
ونشرت إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت من خلالها تصديقها على تشكيل لجنتين إسرائيليتين من أجل تعزيز التخطيط والبناء الاستيطاني في مستوطنة ترامب في الجولان المحتل.
وذكرت الوزيرة الإسرائيلية أنها قد وقّعت على قرار يقضي بتعزيز البناء في مستوطنة تدعى "رامات ترامب" في الجولان السوري المحتل، حيث أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق حينها، عن إنشاء هذه المستوطنة، في عام 2019، تكريما للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السوري المحتل.
وكانت هضبة الجولان قد شهدت، في السابع من شهر أبريل/نيسان الماضي، انتقال عائلة إسرائيلية، إلى منزلها الجديد في مستوطنة رامات ترامب في مرتفعات الجولان السوري المحتل، التي تم الإعلان عن إنشائها في يونيو/ حزيران 2019.
أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، أن العائلة تتكون من زوجين في العشرينيات من عمرهما، هما دانيال (27 عاما) وتسوفيت (26 عاما) وابنتهما، وهي العائلة الأولى التي تقطن في مستوطنة رامات ترامب، في حين أن 4 عائلات أخرى ستنتقل للمستوطنات التي سيقطن فيها المئات فيما بعد.
وأوضحت أن العائلة انتقلت إلى المستوطنة وسط احتفال صغير أقامه المجلس المحلي للمستوطنة الجديدة في هضبة الجولان السوري المحتل.
يشار إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد أعلن عن إنشاء هذه المستوطنة، في عام 2019، تكريما للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السوري المحتل.
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