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https://arabic.sputniknews.com/20211214/ارتفاع-قتلى-انفجار-شاحنة-وقود-في-هايتي-إلى-أكثر-من-60-شخصا-1053947759.html
ارتفاع قتلى انفجار شاحنة وقود في هايتي إلى أكثر من 60 شخصا
ارتفاع قتلى انفجار شاحنة وقود في هايتي إلى أكثر من 60 شخصا
ارتفع عدد ضحايا انفجار صهريج وقود في مدينة هايتيان في هايتي، اليوم الثلاثاء، إلى 60 قتيلا وعشرات الإصابات. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T22:16+0000
2021-12-14T22:16+0000
هايتي
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وقال الدكتور لور أدريان المسؤول بوزارة الصحة في هايتي إن أكثر من 60 شخصا لقوا حتفهم في انفجار الشاحنة بمدينة كاب هايتيان الواقعة على الساحل الشمالي لهايتي.وأضاف في مؤتمر صحفي أن العدد الإجمالي للقتلى لم يُعرف بعد.وفي وقت سابق، أعلنت سلطات المدينة إن ناقلة الوقود تعرضت في البداية لحادث سير عندما كان سائقها يحاول تجنب الاصطدام بدراجة نارية، مشيرة إلى أن الانفجار وقع عندما تجمع الأهالي حول الناقلة (للحصول على الوقود).وأفاد موقع "لو نوفوبيست" المحلي، بأن معظم الجرحى يتواجدون في باحة المستشفى لعدم توفر أماكن كافية داخله.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/مقتل-أكثر-من-40-شخصا-وإصابة-العشرات-في-انفجار-صهريج-وقود-في-هايتي-1053923317.html
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ارتفاع قتلى انفجار شاحنة وقود في هايتي إلى أكثر من 60 شخصا

22:16 GMT 14.12.2021
© REUTERS / Naseer Ahmedانفجار في فندق 5 نجوم "سيرينا" في غرب باكستان، 21 أبريل 2021
انفجار في فندق 5 نجوم سيرينا في غرب باكستان، 21 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Naseer Ahmed
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ارتفع عدد ضحايا انفجار صهريج وقود في مدينة هايتيان في هايتي، اليوم الثلاثاء، إلى 60 قتيلا وعشرات الإصابات.
وقال الدكتور لور أدريان المسؤول بوزارة الصحة في هايتي إن أكثر من 60 شخصا لقوا حتفهم في انفجار الشاحنة بمدينة كاب هايتيان الواقعة على الساحل الشمالي لهايتي.
انفجار في فندق 5 نجوم سيرينا في غرب باكستان، 21 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات إثر انفجار صهريج وقود في هايتي
11:58 GMT
وأضاف في مؤتمر صحفي أن العدد الإجمالي للقتلى لم يُعرف بعد.
وفي وقت سابق، أعلنت سلطات المدينة إن ناقلة الوقود تعرضت في البداية لحادث سير عندما كان سائقها يحاول تجنب الاصطدام بدراجة نارية، مشيرة إلى أن الانفجار وقع عندما تجمع الأهالي حول الناقلة (للحصول على الوقود).
وأفاد موقع "لو نوفوبيست" المحلي، بأن معظم الجرحى يتواجدون في باحة المستشفى لعدم توفر أماكن كافية داخله.
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