https://arabic.sputniknews.com/20211214/ارتفاع-قتلى-انفجار-شاحنة-وقود-في-هايتي-إلى-أكثر-من-60-شخصا-1053947759.html

ارتفاع قتلى انفجار شاحنة وقود في هايتي إلى أكثر من 60 شخصا

ارتفاع قتلى انفجار شاحنة وقود في هايتي إلى أكثر من 60 شخصا

ارتفع عدد ضحايا انفجار صهريج وقود في مدينة هايتيان في هايتي، اليوم الثلاثاء، إلى 60 قتيلا وعشرات الإصابات. 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T22:16+0000

2021-12-14T22:16+0000

2021-12-14T22:16+0000

هايتي

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وقال الدكتور لور أدريان المسؤول بوزارة الصحة في هايتي إن أكثر من 60 شخصا لقوا حتفهم في انفجار الشاحنة بمدينة كاب هايتيان الواقعة على الساحل الشمالي لهايتي.وأضاف في مؤتمر صحفي أن العدد الإجمالي للقتلى لم يُعرف بعد.وفي وقت سابق، أعلنت سلطات المدينة إن ناقلة الوقود تعرضت في البداية لحادث سير عندما كان سائقها يحاول تجنب الاصطدام بدراجة نارية، مشيرة إلى أن الانفجار وقع عندما تجمع الأهالي حول الناقلة (للحصول على الوقود).وأفاد موقع "لو نوفوبيست" المحلي، بأن معظم الجرحى يتواجدون في باحة المستشفى لعدم توفر أماكن كافية داخله.

https://arabic.sputniknews.com/20211214/مقتل-أكثر-من-40-شخصا-وإصابة-العشرات-في-انفجار-صهريج-وقود-في-هايتي-1053923317.html

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