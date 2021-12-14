ارتفاع قتلى انفجار شاحنة وقود في هايتي إلى أكثر من 60 شخصا

وقال الدكتور لور أدريان المسؤول بوزارة الصحة في هايتي إن أكثر من 60 شخصا لقوا حتفهم في انفجار الشاحنة بمدينة كاب هايتيان الواقعة على الساحل الشمالي لهايتي.وأضاف في مؤتمر صحفي أن العدد الإجمالي للقتلى لم يُعرف بعد.وفي وقت سابق، أعلنت سلطات المدينة إن ناقلة الوقود تعرضت في البداية لحادث سير عندما كان سائقها يحاول تجنب الاصطدام بدراجة نارية، مشيرة إلى أن الانفجار وقع عندما تجمع الأهالي حول الناقلة (للحصول على الوقود).وأفاد موقع "لو نوفوبيست" المحلي، بأن معظم الجرحى يتواجدون في باحة المستشفى لعدم توفر أماكن كافية داخله.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن العدد الإجمالي للقتلى لم يُعرف بعد.
وفي وقت سابق، أعلنت سلطات المدينة إن ناقلة الوقود تعرضت في البداية لحادث سير عندما كان سائقها يحاول تجنب الاصطدام بدراجة نارية، مشيرة إلى أن الانفجار وقع عندما تجمع الأهالي حول الناقلة (للحصول على الوقود).
وأفاد موقع "لو نوفوبيست" المحلي، بأن معظم الجرحى يتواجدون في باحة المستشفى لعدم توفر أماكن كافية داخله.