https://arabic.sputniknews.com/20211214/الجزائر-تعلن-تسجيل-أول-حالة-إصابة-بمتحور-أوميكرون-1053939682.html

الجزائر تعلن تسجيل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون

الجزائر تعلن تسجيل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل أول حالة لمصاب بمتحور أوميكرون في البلاد، لافتة إلى أنه شخص وصل إلى البلاد أوائل الشهر الجاري. 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T17:07+0000

2021-12-14T17:07+0000

2021-12-14T17:07+0000

فيروس كورونا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104501/14/1045011437_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_414c8e2d28258d106f7f7299757b3697.jpg

ونقلت صحيفة "الشرق" الجزائرية عن بيان لمعهد "باستور الجزائر"، أنه تم "اكتشاف أول حالة إصابة بأوميكرون في سياق تحاليل التسلسل الجيني التي يقوم بها معهد باستور بالجزائر على فيروس SARS-CoV2 . لاسيما في إطار مراقبة السلالات المتحورة، أين تم تأكيد اليوم الثلاثاء أول حالة للمتغير Omicron B.1.1.529 بالجزائر".وأشار البيان إلى أن "المصاب هو من جنسية أجنبية، حل بالجزائر بتاريخ 10 ديسمبر 2021. حيث خضع عند وصوله إلى فحص جيني على مستوى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة. طبقا للإجراءات والبروتوكول الصحي الذي وضعته السلطات الجزائرية وكانت نتيجته إيجابية. مما استدعى توجيه فحص الــ PCR للمعني، إلى المخبر المرجعي لمعهد باستور بالجزائر أين تم تأكيد وجود السلالة Omicron".وسجلت أفريقيا أكثر من 196 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الأسبوع المنتهي في 12 ديسمبر/ كانون الأول، ارتفاعا من نحو 107 آلاف في الأسبوع السابق.ومع ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية إن الوفيات انخفضت بنسبة 19% في الفترة نفسها، وبلغ متوسطها نحو 1000 حالة أسبوعيا في الموجة الوبائية الرابعة.وفقا للوتيرة الحالية، سيستغرق الأمر حتى مايو/ أيار 2022، قبل أن تصل تغطية التطعيم في أفريقيا إلى 40% من السكان، وحتى أغسطس/ آب 2024، قبل أن تصل إلى 70%.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

فيروس كورونا