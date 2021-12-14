العراق... انطلاق عملية أمنية بحثا عن فلول "داعش" في "حاوي العظيم"

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية في بيان مقتضب، إن "القطعات الأمنية شرعت صباح اليوم، بعملية تفتيش حاوي العظيم ضمن قاطع قيادات ( ديالى - صلاح الدين - سامراء)"، بحسب "السومرية نيوز".يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
بدأت القوات العراقية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية أمنية في منطقة حاوي العظيم الواقعة بين محافظات ديالى وصلاح الدين وسامراء بحثا عن فلول عصابات "داعش" الإرهابية.
وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية في بيان مقتضب، إن "القطعات الأمنية شرعت صباح اليوم، بعملية تفتيش حاوي العظيم ضمن قاطع قيادات ( ديالى - صلاح الدين - سامراء)"، بحسب "السومرية نيوز".
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.