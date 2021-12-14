بعد زيارته للإمارات... رئيس وزراء إسرائيل يخضع للحجر الصحي

وقال مكتب بينيت، إنه تم تشخيص إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لشخص كان على متن طائرة بينيت لدى عودته من أبوظبي إلى تل أبيب مساء أمس الاثنين، بحسب ما أوردته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.وأضافت نقلا عن البيان: "وفقا لإجراءات وزارة الصحة، سيتم إخضاع جميع أفراد الوفد المرافق لرئيس الوزراء، بمن فيهم رئيس الوزراء بينيت، للحجر الصحي وسيخضعون لاختبار PCR آخر غدا".وعاد بينيت مساء أمس إلى تل أبيب بعد زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات بدأها الأحد بدعوة من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.وتم تقليص الوفد الإسرائيلي المرافق لبينيت إلى الإمارات ليشمل فقط كبار الموظفين وإلغاء مرافقة الصحفيين للزيارة، على أساس حالة كورونا وانتشار سلالة أوميكرون في العالم، كما تم تقصير الجدول الزمني للزيارة.ووقع البلدان، منتصف سبتمبر/أيلول 2020، اتفاق سلام في العاصمة الأمريكية واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومنذ ذلك الحين وقعت تل أبيب وأبوظبي عشرات الاتفاقات في مجالات مختلفة بينها التجارة والسياحة والفضاء والبحث العلمي والاستثمار.
وعاد بينيت مساء أمس إلى تل أبيب بعد زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات بدأها الأحد بدعوة من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
وتم تقليص الوفد الإسرائيلي المرافق لبينيت إلى الإمارات ليشمل فقط كبار الموظفين وإلغاء مرافقة الصحفيين للزيارة، على أساس حالة كورونا وانتشار سلالة أوميكرون في العالم، كما تم تقصير الجدول الزمني للزيارة.
ووقع البلدان، منتصف سبتمبر/أيلول 2020، اتفاق سلام في العاصمة الأمريكية واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومنذ ذلك الحين وقعت تل أبيب وأبوظبي عشرات الاتفاقات في مجالات مختلفة بينها التجارة والسياحة والفضاء والبحث العلمي والاستثمار.