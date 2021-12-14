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https://arabic.sputniknews.com/20211214/بعد-زيارته-للإمارات-رئيس-وزراء-إسرائيل-يخضع-للحجر-الصحي-1053914514.html
بعد زيارته للإمارات... رئيس وزراء إسرائيل يخضع للحجر الصحي
بعد زيارته للإمارات... رئيس وزراء إسرائيل يخضع للحجر الصحي
بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، في الخضوع للحجر الصحي وذلك غداة عودته من زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T08:55+0000
2021-12-14T08:56+0000
محمد بن زايد
نفتالي بينيت
فيروس كورونا
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وقال مكتب بينيت، إنه تم تشخيص إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لشخص كان على متن طائرة بينيت لدى عودته من أبوظبي إلى تل أبيب مساء أمس الاثنين، بحسب ما أوردته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.وأضافت نقلا عن البيان: "وفقا لإجراءات وزارة الصحة، سيتم إخضاع جميع أفراد الوفد المرافق لرئيس الوزراء، بمن فيهم رئيس الوزراء بينيت، للحجر الصحي وسيخضعون لاختبار PCR آخر غدا".وعاد بينيت مساء أمس إلى تل أبيب بعد زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات بدأها الأحد بدعوة من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.وتم تقليص الوفد الإسرائيلي المرافق لبينيت إلى الإمارات ليشمل فقط كبار الموظفين وإلغاء مرافقة الصحفيين للزيارة، على أساس حالة كورونا وانتشار سلالة أوميكرون في العالم، كما تم تقصير الجدول الزمني للزيارة.ووقع البلدان، منتصف سبتمبر/أيلول 2020، اتفاق سلام في العاصمة الأمريكية واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومنذ ذلك الحين وقعت تل أبيب وأبوظبي عشرات الاتفاقات في مجالات مختلفة بينها التجارة والسياحة والفضاء والبحث العلمي والاستثمار.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/رئيس-وزراء-إسرائيل-يغادر-أبوظبي-ويصدر-قرارا-عاجلا-1053899130.html
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محمد بن زايد, نفتالي بينيت, فيروس كورونا

بعد زيارته للإمارات... رئيس وزراء إسرائيل يخضع للحجر الصحي

08:55 GMT 14.12.2021 (تم التحديث: 08:56 GMT 14.12.2021)
© AFP 2021 / -ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يزور الإمارات.
ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يزور الإمارات. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© AFP 2021 / -
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بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، في الخضوع للحجر الصحي وذلك غداة عودته من زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال مكتب بينيت، إنه تم تشخيص إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لشخص كان على متن طائرة بينيت لدى عودته من أبوظبي إلى تل أبيب مساء أمس الاثنين، بحسب ما أوردته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.
وأوضحت القناة: "تم الكشف عن إصابة مؤكدة بكورونا لشخص تواجد أمس على طائرة رئيس الوزراء بينيت من الإمارات إلى إسرائيل".
وأضافت نقلا عن البيان: "وفقا لإجراءات وزارة الصحة، سيتم إخضاع جميع أفراد الوفد المرافق لرئيس الوزراء، بمن فيهم رئيس الوزراء بينيت، للحجر الصحي وسيخضعون لاختبار PCR آخر غدا".
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
رئيس وزراء إسرائيل يغادر أبوظبي ويصدر قرارا عاجلا
أمس, 16:32 GMT
وعاد بينيت مساء أمس إلى تل أبيب بعد زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات بدأها الأحد بدعوة من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
وتم تقليص الوفد الإسرائيلي المرافق لبينيت إلى الإمارات ليشمل فقط كبار الموظفين وإلغاء مرافقة الصحفيين للزيارة، على أساس حالة كورونا وانتشار سلالة أوميكرون في العالم، كما تم تقصير الجدول الزمني للزيارة.
ووقع البلدان، منتصف سبتمبر/أيلول 2020، اتفاق سلام في العاصمة الأمريكية واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومنذ ذلك الحين وقعت تل أبيب وأبوظبي عشرات الاتفاقات في مجالات مختلفة بينها التجارة والسياحة والفضاء والبحث العلمي والاستثمار.
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