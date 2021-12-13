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رئيس وزراء إسرائيل يغادر أبوظبي ويصدر قرارا عاجلا
رئيس وزراء إسرائيل يغادر أبوظبي ويصدر قرارا عاجلا
غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم الإثنين، الإمارات، واصفا المحادثات مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بأنها معمقة وصريحة. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T16:32+0000
2021-12-13T16:32+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال بينيت، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "اختتم زيارته التاريخية إلى الإمارات وشكر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على حفاوة الاستقبال وعلى المحادثات المعمقة والصريحة التي أجراها معه".وأضاف بقوله: "أختتم زيارتي بتفاؤل كبير حيث هذا النموذج من العلاقات سيشكل حجر أساس لعلاقات متفرعة في كل أنحاء المنطقة"، مضيفا "أصدرت تعليماتي العاجلة لجميع المعنيين بالعمل بقوة حتى نتمكن من توقيع اتفاقية التجارة الحرة قريبا".وأعلنت الإمارات وإسرائيل، في وقت سابق اليوم، في بيان مشترك، عزمهما إنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير.وقال البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية إن "هذا الصندوق سيعمل على تسخير العقول الاقتصادية والتكنولوجية الرائدة في دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وتكليفهم بإيجاد حلول للتحديات مثل تغير المناخ والتصحر بالإضافة إلى الطاقة النظيفة والزراعة المستقبلية".من جانبه، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قبل دعوة بينيت لزيارة إسرائيل.وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن أمله في أن تقود زيارة بينيت للإمارات إلى تعزيز التعاون لصالح المنطقة. وقال خلال لقائهما في أبوظبي إنه يتطلع إلى أن تسهم زيارته "في دفع علاقات التعاون إلى مزيد من الخطوات الإيجابية لمصلحة شعبي البلدين وشعوب المنطقة".وبحث اللقاء "مسارات التعاون الثنائي وفرص تنميته في مختلف الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتنموية، خاصة مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية".وتطرق اللقاء "إلى الأهمية التي يمثلها معرض "إكسبو 2020 دبي" خاصة بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط للاستفادة من الفرص وأحدث حلول الاستدامة والابتكارات التي تعرضها الدول".وأكد ولي عهد أبوظبي أن نهج بلاده في علاقاتها الخارجية يرتكز منذ تأسيسها "على مبادئ ثابتة من الاحترام المتبادل والتعاون وإرساء قيم التعايش والسلام والذي يعد السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات الشعوب".وأعرب ابن زايد عن أمله في أن "يعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن هذه المنطقة هي، "أرض السلام ومهد الديانات السماوية التي أشرقت على العالم كله بدعوة الخير والمحبة".في سياق متصل، أعرب بينيت عن سعادته بزيارته الأولى إلى الإمارات "مشيداً بمستوى التعاون بين البلدين والخطوات التي يتخذانها انطلاقاً من "اتفاق السلام الإبراهيمي" الذي وقعه الجانبان.وشدد الجانبان في نهاية اللقاء على "أهمية توسعة الشراكات النوعية في المجالات الاستثمارية والاقتصادية التي تخدم أولويات التنمية المستدامة في البلدين والمنطقة جمعاء".ووقعت إسرائيل والإمارات في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات بالعاصمة الأمريكية واشنطن برعاية الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما عرفت بـ "اتفاقية إبراهيم للسلام"، ومنذ ذلك الوقت تم توقيع عشرات الاتفاقيات في مختلف المجالات بين تل أبيب وأبوظبي.ومساء أمس الأحد، وصل بينيت إلى الإمارات في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي، حيث كان في استقباله وزير الخارجية عبد الله بن زايد.وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، رئيس وزراء إسرائيل إلى زيارة الإمارات، للمرة الأولى منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.
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أخبار إسرائيل اليوم

رئيس وزراء إسرائيل يغادر أبوظبي ويصدر قرارا عاجلا

16:32 GMT 13.12.2021
© REUTERS / GOVERNMENT PRESS OFFICE (GPO)ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في الإمارات
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / GOVERNMENT PRESS OFFICE (GPO)
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غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم الإثنين، الإمارات، واصفا المحادثات مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بأنها معمقة وصريحة.
وقال بينيت، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "اختتم زيارته التاريخية إلى الإمارات وشكر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على حفاوة الاستقبال وعلى المحادثات المعمقة والصريحة التي أجراها معه".
وأضاف بقوله: "أختتم زيارتي بتفاؤل كبير حيث هذا النموذج من العلاقات سيشكل حجر أساس لعلاقات متفرعة في كل أنحاء المنطقة"، مضيفا "أصدرت تعليماتي العاجلة لجميع المعنيين بالعمل بقوة حتى نتمكن من توقيع اتفاقية التجارة الحرة قريبا".
وأعلنت الإمارات وإسرائيل، في وقت سابق اليوم، في بيان مشترك، عزمهما إنشاء صندوق مشترك للبحث والتطوير.
وقال البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية إن "هذا الصندوق سيعمل على تسخير العقول الاقتصادية والتكنولوجية الرائدة في دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وتكليفهم بإيجاد حلول للتحديات مثل تغير المناخ والتصحر بالإضافة إلى الطاقة النظيفة والزراعة المستقبلية".
من جانبه، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قبل دعوة بينيت لزيارة إسرائيل.
وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن أمله في أن تقود زيارة بينيت للإمارات إلى تعزيز التعاون لصالح المنطقة. وقال خلال لقائهما في أبوظبي إنه يتطلع إلى أن تسهم زيارته "في دفع علاقات التعاون إلى مزيد من الخطوات الإيجابية لمصلحة شعبي البلدين وشعوب المنطقة".
وبحث اللقاء "مسارات التعاون الثنائي وفرص تنميته في مختلف الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتنموية، خاصة مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية".
وتطرق اللقاء "إلى الأهمية التي يمثلها معرض "إكسبو 2020 دبي" خاصة بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط للاستفادة من الفرص وأحدث حلول الاستدامة والابتكارات التي تعرضها الدول".
وأكد ولي عهد أبوظبي أن نهج بلاده في علاقاتها الخارجية يرتكز منذ تأسيسها "على مبادئ ثابتة من الاحترام المتبادل والتعاون وإرساء قيم التعايش والسلام والذي يعد السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات الشعوب".
وأعرب ابن زايد عن أمله في أن "يعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن هذه المنطقة هي، "أرض السلام ومهد الديانات السماوية التي أشرقت على العالم كله بدعوة الخير والمحبة".
في سياق متصل، أعرب بينيت عن سعادته بزيارته الأولى إلى الإمارات "مشيداً بمستوى التعاون بين البلدين والخطوات التي يتخذانها انطلاقاً من "اتفاق السلام الإبراهيمي" الذي وقعه الجانبان.
وشدد الجانبان في نهاية اللقاء على "أهمية توسعة الشراكات النوعية في المجالات الاستثمارية والاقتصادية التي تخدم أولويات التنمية المستدامة في البلدين والمنطقة جمعاء".
ووقعت إسرائيل والإمارات في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات بالعاصمة الأمريكية واشنطن برعاية الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما عرفت بـ "اتفاقية إبراهيم للسلام"، ومنذ ذلك الوقت تم توقيع عشرات الاتفاقيات في مختلف المجالات بين تل أبيب وأبوظبي.
ومساء أمس الأحد، وصل بينيت إلى الإمارات في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي، حيث كان في استقباله وزير الخارجية عبد الله بن زايد.
وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، رئيس وزراء إسرائيل إلى زيارة الإمارات، للمرة الأولى منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.
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