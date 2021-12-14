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https://arabic.sputniknews.com/20211214/تويوتا-تمنح-ميزة-حصرية-لأصحاب-السيارات-المصنعة-في-عام-2018-والطرازات-اللاحقة-1053934327.html
‏"تويوتا" تمنح ميزة حصرية لأصحاب السيارات المصنعة في عام 2018 والطرازات اللاحقة
‏"تويوتا" تمنح ميزة حصرية لأصحاب السيارات المصنعة في عام 2018 والطرازات اللاحقة
منحت شركة السيارات اليابانية "تويوتا" ميزة حصرية لأصحاب سياراتها التي تم تصنيعها في عام ‏‏2018 والسنوات التي تليها. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T15:31+0000
2021-12-14T15:31+0000
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وقالت إنها أتاحت لملاك تلك الطرازات التي تحمل علامتها التجارية أن يستخدموا مفتاح "فوب"، الذي يتيح تشغيل مركباتهم عن بُعد، وفقا لموقع "ذا درايف".لكن نوّهت "تويوتا" أن الخدمة ليس مجانية، مشيرة إلى أنها تكلّف 8 دولارات شهريا، أو 80 دولارا سنويا.والخدمة الحصرية متاحة لجميع السيارات التي تم تصنيعها بعد تاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.وأضافت "تويوتا" أنها تقدم فترة تجريبية مجانية للخدمة، لكن يتم فرض الرسوم الشهرية الخاصة بها بعد فترة وجيزة.ويسمح مفتاح "فوب" للسائقين ببدء تشغيل سيارتهم بمجرد الضغط على زر، وعلى الرغم من أنه خيار لجميع السيارات الجديدة تقريبا، إلا أن "تويوتا" تتطلع إلى جني الأرباح منها.وعادة ما توفر العلامات التجارية للسيارات الفاخرة مثل هذه الخدمات مقابل اشتراكات، فمثلا طرحت "بي إم دابليو" خدمة اشتراك في عام 2018 للسائقين الراغبين في استخدام خدمة "آبل كار بلاي"، مقابل اشراك سنوي قيمته 300 دولار.بينما تتقاضى شركة "كاديلاك" 25 دولارا شهريا من زبائنها مقابل السماح لهم بوضع القيادة دون استخدام اليدين، أو ما هو معروف باسم "سوبر كروز".
https://arabic.sputniknews.com/20210907/تويوتا-بحلول-2030-سننفق-135-مليار-دولار-لتطوير-بطاريات-السيارات-الكهربائية-1050072060.html
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مجتمع, منوعات

‏"تويوتا" تمنح ميزة حصرية لأصحاب السيارات المصنعة في عام 2018 والطرازات اللاحقة

15:31 GMT 14.12.2021
© REUTERS / Mark Blinchتويوتا كامري 2018
تويوتا كامري 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
تويوتا كامري 2018
© REUTERS / Mark Blinch
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منحت شركة السيارات اليابانية "تويوتا" ميزة حصرية لأصحاب سياراتها التي تم تصنيعها في عام ‏‏2018 والسنوات التي تليها.
وقالت إنها أتاحت لملاك تلك الطرازات التي تحمل علامتها التجارية أن يستخدموا مفتاح "فوب"، الذي يتيح تشغيل مركباتهم عن بُعد، وفقا لموقع "ذا درايف".
لكن نوّهت "تويوتا" أن الخدمة ليس مجانية، مشيرة إلى أنها تكلّف 8 دولارات شهريا، أو 80 دولارا سنويا.
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والخدمة الحصرية متاحة لجميع السيارات التي تم تصنيعها بعد تاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
وأضافت "تويوتا" أنها تقدم فترة تجريبية مجانية للخدمة، لكن يتم فرض الرسوم الشهرية الخاصة بها بعد فترة وجيزة.
ويسمح مفتاح "فوب" للسائقين ببدء تشغيل سيارتهم بمجرد الضغط على زر، وعلى الرغم من أنه خيار لجميع السيارات الجديدة تقريبا، إلا أن "تويوتا" تتطلع إلى جني الأرباح منها.
وعادة ما توفر العلامات التجارية للسيارات الفاخرة مثل هذه الخدمات مقابل اشتراكات، فمثلا طرحت "بي إم دابليو" خدمة اشتراك في عام 2018 للسائقين الراغبين في استخدام خدمة "آبل كار بلاي"، مقابل اشراك سنوي قيمته 300 دولار.
بينما تتقاضى شركة "كاديلاك" 25 دولارا شهريا من زبائنها مقابل السماح لهم بوضع القيادة دون استخدام اليدين، أو ما هو معروف باسم "سوبر كروز".
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