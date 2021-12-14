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https://arabic.sputniknews.com/20211214/جيولوجيون-يكتشفون-كنزا-دفينا-من-آثار-الديناصورات-وهي-تجري-وتسبح-وتستريح-وتجلس-1053931191.html
جيولوجيون يكتشفون "كنزا دفينا" من آثار الديناصورات وهي "تجري وتسبح وتستريح وتجلس"
جيولوجيون يكتشفون "كنزا دفينا" من آثار الديناصورات وهي "تجري وتسبح وتستريح وتجلس"
عثر جيولوجيون على مئات من آثار أقدام الديناصورات التي كانت محفوظة في حالة جيدة، لدرجة أنه أمكن رؤية آثار جلدها الحرشفي، مما يلقي الضوء على نظام بيئي معقد يعود... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T14:33+0000
2021-12-14T14:33+0000
2021-12-14T14:33+0000
مجتمع
منوعات
ديناصورات
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وحسب "رويترز"، وصف المعهد الجيولوجي البولندي-المعهد الوطني للبحوث الاكتشاف بأنه "كنز دفين".ووفقا للمعهد، فقد عُثر على الآثار والعظام المتحجرة في منجم طيني مفتوح في بوركوفيتسه على بعد 130 كيلومترا جنوب وارسو في بولندا.وعن الاكتشاف، نقلت "رويترز"، عن الجيولوجي جيجوش نيدجفيدسكي، قوله: وأضاف أن طول أكبر آثار أقدام الديناصورات آكلة اللحوم تبلغ 40 سنتيمترا ويمكن رؤية تفاصيل الجلد في كثير من الحالات.وأوضح أنه "حتى تتحقق مثل هذه الحالة من الحفظ، كان لا بد أن تحدث سلسلة من الأحداث الخاصة جدا خلال وقت قصير".ووفقا للجيولوجيين، فقد عُثر على عدة مئات من آثار الديناصورات، تعود لسبعة أنواع على الأقل، ومن المرجح أن يعثروا على المزيد، كما عثروا على بقايا من عظام الحيوانات والأسماك. بحسب ما أفادت "رويترز".
https://arabic.sputniknews.com/20211024/العثور-على-أقدم-قطيع-من-الديناصورات-صور-1050514342.html
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مجتمع, منوعات, ديناصورات
جيولوجيون يكتشفون "كنزا دفينا" من آثار الديناصورات وهي "تجري وتسبح وتستريح وتجلس"
عثر جيولوجيون على مئات من آثار أقدام الديناصورات التي كانت محفوظة في حالة جيدة، لدرجة أنه أمكن رؤية آثار جلدها الحرشفي، مما يلقي الضوء على نظام بيئي معقد يعود إلى نحو 200 مليون سنة مضت.
وحسب "رويترز"، وصف المعهد الجيولوجي البولندي-المعهد الوطني للبحوث الاكتشاف بأنه "كنز دفين".
ووفقا للمعهد، فقد عُثر على الآثار والعظام المتحجرة في منجم طيني مفتوح في بوركوفيتسه على بعد 130 كيلومترا جنوب وارسو في بولندا.
وعن الاكتشاف، نقلت "رويترز"، عن الجيولوجي جيجوش نيدجفيدسكي، قوله:
"يمكنك أن تقرأ سلوك الديناصورات وعاداتها في الآثار التي تركتها... لدينا آثار لديناصورات وهي تجري وتسبح وتستريح وتجلس".
وأضاف أن طول أكبر آثار أقدام الديناصورات آكلة اللحوم تبلغ 40 سنتيمترا ويمكن رؤية تفاصيل الجلد في كثير من الحالات.
وأوضح أنه "حتى تتحقق مثل هذه الحالة من الحفظ، كان لا بد أن تحدث سلسلة من الأحداث الخاصة جدا خلال وقت قصير".
ووفقا للجيولوجيين، فقد عُثر على عدة مئات من آثار
الديناصورات
، تعود لسبعة أنواع على الأقل، ومن المرجح أن يعثروا على المزيد، كما عثروا على بقايا من عظام الحيوانات والأسماك. بحسب ما أفادت "رويترز".