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"حماس" تقول إنها بصدد إجراء صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل
"حماس" تقول إنها بصدد إجراء صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل
أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، أن الحركة بصدد إجراء صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T14:23+0000
2021-12-14T14:23+0000
العالم العربي
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
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وقال هنية في كلمة له بذكرى انطلاقة الحركة الرابعة والثلاثين، للأسرى الفلسطينيين من "حماس" والجهاد وفتح وغيرها: "ندعم معارككم في السجون".ودعا السلطة الفلسطينية إلى "وقف تعاونها الأمني مع الاحتلال"، و"وقف سياسات الاعتداء والعدوان بحق شعبنا، و"إنهاء كل ما يتعلق بالاعتقال السياسي في الضفة وإلا تكون مشاركة في الحصار على غزة".وشدد على ضرورة "الاتفاق على برنامج سياسي خلال مرحلة ترتيب البيت الفلسطيني واستراتيجية لمواجهة الاحتلال"، مضيفا: "أرسلنا للإخوة في مصر رؤيتنا لبناء الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني".وقال إن "حماس شكلت رافعة للقضية الفلسطينية وفجرت كل كوامن الغضب والفعل ضد الاحتلال وتدرجت في الفعل المقاوم حتى باتت تشكل حالة من توازن الردع مع هذا العدو المتغطرس وتلقنه الدرس تلو الدرس في معارك وحروب أثبتت فيها القدرة على الصمود والابداع في المواجهة ومرغت أنف المحتل وجنوده".
https://arabic.sputniknews.com/20211127/هنية-أسرى-إسرائيل-لدى-حماس-لن-يروا-الشمس-حتى-ينعم-أسرانا-بشمس-الحرية-1053341867.html
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العالم العربي, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم

"حماس" تقول إنها بصدد إجراء صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل

14:23 GMT 14.12.2021
© AFP 2021 / KARIM JAAFARرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© AFP 2021 / KARIM JAAFAR
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أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، أن الحركة بصدد إجراء صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل.
وقال هنية في كلمة له بذكرى انطلاقة الحركة الرابعة والثلاثين، للأسرى الفلسطينيين من "حماس" والجهاد وفتح وغيرها: "ندعم معارككم في السجون".
ودعا السلطة الفلسطينية إلى "وقف تعاونها الأمني مع الاحتلال"، و"وقف سياسات الاعتداء والعدوان بحق شعبنا، و"إنهاء كل ما يتعلق بالاعتقال السياسي في الضفة وإلا تكون مشاركة في الحصار على غزة".
إسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
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27 نوفمبر, 21:53 GMT
وشدد على ضرورة "الاتفاق على برنامج سياسي خلال مرحلة ترتيب البيت الفلسطيني واستراتيجية لمواجهة الاحتلال"، مضيفا: "أرسلنا للإخوة في مصر رؤيتنا لبناء الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني".
وقال إن "حماس شكلت رافعة للقضية الفلسطينية وفجرت كل كوامن الغضب والفعل ضد الاحتلال وتدرجت في الفعل المقاوم حتى باتت تشكل حالة من توازن الردع مع هذا العدو المتغطرس وتلقنه الدرس تلو الدرس في معارك وحروب أثبتت فيها القدرة على الصمود والابداع في المواجهة ومرغت أنف المحتل وجنوده".
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