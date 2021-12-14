"حماس" تقول إنها بصدد إجراء صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل

وقال هنية في كلمة له بذكرى انطلاقة الحركة الرابعة والثلاثين، للأسرى الفلسطينيين من "حماس" والجهاد وفتح وغيرها: "ندعم معارككم في السجون".ودعا السلطة الفلسطينية إلى "وقف تعاونها الأمني مع الاحتلال"، و"وقف سياسات الاعتداء والعدوان بحق شعبنا، و"إنهاء كل ما يتعلق بالاعتقال السياسي في الضفة وإلا تكون مشاركة في الحصار على غزة".وشدد على ضرورة "الاتفاق على برنامج سياسي خلال مرحلة ترتيب البيت الفلسطيني واستراتيجية لمواجهة الاحتلال"، مضيفا: "أرسلنا للإخوة في مصر رؤيتنا لبناء الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني".وقال إن "حماس شكلت رافعة للقضية الفلسطينية وفجرت كل كوامن الغضب والفعل ضد الاحتلال وتدرجت في الفعل المقاوم حتى باتت تشكل حالة من توازن الردع مع هذا العدو المتغطرس وتلقنه الدرس تلو الدرس في معارك وحروب أثبتت فيها القدرة على الصمود والابداع في المواجهة ومرغت أنف المحتل وجنوده".
وشدد على ضرورة "الاتفاق على برنامج سياسي خلال مرحلة ترتيب البيت الفلسطيني واستراتيجية لمواجهة الاحتلال"، مضيفا: "أرسلنا للإخوة في مصر رؤيتنا لبناء الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني".
وقال إن "حماس شكلت رافعة للقضية الفلسطينية وفجرت كل كوامن الغضب والفعل ضد الاحتلال وتدرجت في الفعل المقاوم حتى باتت تشكل حالة من توازن الردع مع هذا العدو المتغطرس وتلقنه الدرس تلو الدرس في معارك وحروب أثبتت فيها القدرة على الصمود والابداع في المواجهة ومرغت أنف المحتل وجنوده".