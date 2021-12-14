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https://arabic.sputniknews.com/20211214/خبير-تركيا-والولايات-المتحدة-تحولان-ليبيا-إلى-مركز-لانتشار-الإرهاب-1053916560.html
خبير: تركيا والولايات المتحدة تحولان ليبيا إلى مركز لانتشار الإرهاب
خبير: تركيا والولايات المتحدة تحولان ليبيا إلى مركز لانتشار الإرهاب
قال الخبير الروسي فياتشيسلاف ماتوزوف إن الاتفاق بين تركيا والمجتمع الدولي وأوروبا والولايات المتحدة بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بليبيا ظلّ شكليًا،... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T10:03+0000
2021-12-14T10:03+0000
العالم العربي
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وأوضح ماتوزوف: "لديهم فكرة - إبرام اتفاق بشأن التعاون العسكري مع حكومة الوفاق الوطني التي كانت شرعية في ذلك الوقت. هذا موقف هش للغاية، لأنه في نهاية المطاف لم يكن لدى المجلس الوطني الانتقالي سلطة التوقيع على هذا النوع من الاتفاقات. وإذا حدث ذلك، فيجب أن يوافق عليه البرلمان. لم يكن هذا هو الحال في ليبيا. لم يكن للاتفاق غير المصدق نفس القوة التي تشير إليها تركيا".وبحسب ماتوزوف، فإن أنقرة "ستواصل نقل الوحدات الأجنبية إلى أراضي الدولة الواقعة في شمال إفريقيا"، مشيرا إلى أن إجراءاتها الإضافية تعتمد على كيفية تأثير المجتمع الدولي على تركيا.وتابع: "هنا أرى أن تنازلات جدية للغاية لأنقرة يقدمها الأمريكيون الذين يتجاهلون الموقف التركي ولا يريدون الضغط عليها قليلاً حتى تنفذ القرارات الدولية ومجلس الأمن الدولي. يعتمد الوضع إلى حد كبير على الطريقة التي تتصرف بها الولايات المتحدة".وتابع فياتشيسلاف ماتوزوف أنه عندما يتعلق الأمر بالمرتزقة الذين نقلتهم أنقرة إلى ليبيا، فإن هؤلاء هم بالأساس من قاتلوا في سوريا، وبعد ذلك وصلوا بمساعدة الأمريكيين من سوريا عبر العراق إلى أفغانستان.وختم الخبير الروسي: "أنقرة تلعب دور حصان طروادة. القاعدة و"داعش"، هؤلاء هم نفس المسلحين الذين قاتلت معهم السلطات السورية، بدعم من تركيا والولايات المتحدة، الذين أعلنوا أنهم يقاتلون جماعة "القاعدة". ازدواجية السياسة الأمريكية".
https://arabic.sputniknews.com/20211205/الجيش-الليبي-يعلن-شرط-تركيا-لإجلاء-المرتزقة-من-ليبيا-1053603694.html
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العالم العربي

خبير: تركيا والولايات المتحدة تحولان ليبيا إلى مركز لانتشار الإرهاب

10:03 GMT 14.12.2021
© REUTERS / STRINGER طرابلس، ليبيا 13 أبريل  2020‎
 طرابلس، ليبيا 13 أبريل  2020‎ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / STRINGER
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قال الخبير الروسي فياتشيسلاف ماتوزوف إن الاتفاق بين تركيا والمجتمع الدولي وأوروبا والولايات المتحدة بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بليبيا ظلّ شكليًا، حيث لم يتم حل الموقف بشأن إخراج المرتزقة من الدولة الواقعة شمالي أفريقيا.
وأوضح ماتوزوف: "لديهم فكرة - إبرام اتفاق بشأن التعاون العسكري مع حكومة الوفاق الوطني التي كانت شرعية في ذلك الوقت. هذا موقف هش للغاية، لأنه في نهاية المطاف لم يكن لدى المجلس الوطني الانتقالي سلطة التوقيع على هذا النوع من الاتفاقات. وإذا حدث ذلك، فيجب أن يوافق عليه البرلمان. لم يكن هذا هو الحال في ليبيا. لم يكن للاتفاق غير المصدق نفس القوة التي تشير إليها تركيا".
وبحسب ماتوزوف، فإن أنقرة "ستواصل نقل الوحدات الأجنبية إلى أراضي الدولة الواقعة في شمال إفريقيا"، مشيرا إلى أن إجراءاتها الإضافية تعتمد على كيفية تأثير المجتمع الدولي على تركيا.
قوات الجيش الوطني الليبي (بقيادة الخليفة حفتر)، بنغازي ليبيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
الجيش الليبي يعلن شرط تركيا لإجلاء "المرتزقة" من ليبيا
5 ديسمبر, 21:39 GMT
وتابع: "هنا أرى أن تنازلات جدية للغاية لأنقرة يقدمها الأمريكيون الذين يتجاهلون الموقف التركي ولا يريدون الضغط عليها قليلاً حتى تنفذ القرارات الدولية ومجلس الأمن الدولي. يعتمد الوضع إلى حد كبير على الطريقة التي تتصرف بها الولايات المتحدة".
وتابع فياتشيسلاف ماتوزوف أنه عندما يتعلق الأمر بالمرتزقة الذين نقلتهم أنقرة إلى ليبيا، فإن هؤلاء هم بالأساس من قاتلوا في سوريا، وبعد ذلك وصلوا بمساعدة الأمريكيين من سوريا عبر العراق إلى أفغانستان.

وقال: "بعد كل شيء، هذا هو أحد أنماط السلوك الأمريكية. وتعتزم الولايات المتحدة تعزيز موقف تركيا في أفغانستان، لا سيما في مطار كابول، ورفع الدعم في مواجهة المسلحين من سوريا الموالين لتركيا، والذين عرفهم الأتراك منذ فترة طويلة. سيصبحون القوة المسلحة الرئيسية في أفغانستان ضد حركة طالبان، لذلك أعتقد أن اللعبة السياسية الأمريكية مستمرة منذ فترة طويلة".

وختم الخبير الروسي: "أنقرة تلعب دور حصان طروادة. القاعدة و"داعش"، هؤلاء هم نفس المسلحين الذين قاتلت معهم السلطات السورية، بدعم من تركيا والولايات المتحدة، الذين أعلنوا أنهم يقاتلون جماعة "القاعدة". ازدواجية السياسة الأمريكية".
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