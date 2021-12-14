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https://arabic.sputniknews.com/20211214/رسائل-نصية-تكشف-محاولة-نجل-ترامب-إقناع-والده-بوقف-هجوم-الكابيتولعليه-أن-يدين-هذا-الهراء-1053920451.html
رسائل نصية تكشف محاولة نجل ترامب إقناع والده بوقف ‏هجوم الكابيتول..."عليه أن يدين هذا الهراء"
رسائل نصية تكشف محاولة نجل ترامب إقناع والده بوقف ‏هجوم الكابيتول..."عليه أن يدين هذا الهراء"
كشفت اللجنة المختارة للتحقيق في أحداث شغب مبنى الكابيتول عن محاولة غير ‏مباشرة أجراها نجل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإقناعه بوقف الهجوم في 6 يناير/ ‏كانون... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T11:21+0000
2021-12-14T11:21+0000
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دونالد ترامب
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ووفقا للنصوص التي كشف عنها خلال اجتماع اللجنة، فقد أرسل دونالد ترامب جونيور، رسالة نصية إلى كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، لكي يتوسل إلى والده لإلقاء خطاب على أنصاره لوقف الهجوم، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.وقدمت ليز تشيني، نائبة رئيس لجنة 6 يناير، عدة رسائل تم إرسالها إلى ميدوز أثناء الهجوم.وقالت تشيني إن نجل ترامب أرسل رسالة نصية إلى مارك ميدوز عدة مرات، يطلب منه إقناع الرئيس الأمريكي السابق بإلقاء خطاب.وكتب ترامب الابن في رسالة نصية: "عليه أن يدين هذا الهراء في أقرب وقت ممكن، إن تغريدة شرطة الكابيتول ليست كافية لوقف الهجوم".من ناحيته، أجاب ميدوز على طلب نجل ترامب، قائلا: "إنني أدفع الأمر بقوة، أوافق".وأوصت لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير، أمس الاثنين، بتوجيه اتهام إلى مارك ميدوز بالازدراء الجنائي لإنهاء تعاونه مع تحقيقاتها.وسحب ميدوز تعاونه مع التحقيق، الأسبوع الماضي، لكنه سبق له أن أرسل للجنة رسائل إلكترونية ونصوصا ومعلومات أخرى تتعلق بالتمرد.وأشارت ليز تشيني أيضا إلى أن ميدوز تلقى نصوصا من العديد من مذيعي قناة "فوكس نيوز" وغيرهم من المشرعين، الذين توسلوا إليه أيضا أن يقنع ترامب بإلقاء خطاب لوقف هجوم الكابيتول.وكتب بريان كيلميد، أحد مذيعي البرنامج الصباحي "فوكس آند فريندز"، في رسالة نصية إلى ميدوز: "من فضلك اجعل ترامب يظهر على شاشة التلفزيون".
https://arabic.sputniknews.com/20211211/ترامب-يؤكد-أن-خطابه-الذي-دعا-فيه-أنصاره-للقتال-مثل-الجحيم-في-هجوم-الكابيتول-كان-مهدئا-لهم-بشدة-1053814303.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب

رسائل نصية تكشف محاولة نجل ترامب إقناع والده بوقف ‏هجوم الكابيتول..."عليه أن يدين هذا الهراء"

11:21 GMT 14.12.2021
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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كشفت اللجنة المختارة للتحقيق في أحداث شغب مبنى الكابيتول عن محاولة غير ‏مباشرة أجراها نجل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإقناعه بوقف الهجوم في 6 يناير/ ‏كانون الثاني الماضي.‏
ووفقا للنصوص التي كشف عنها خلال اجتماع اللجنة، فقد أرسل دونالد ترامب جونيور، رسالة نصية إلى كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، لكي يتوسل إلى والده لإلقاء خطاب على أنصاره لوقف الهجوم، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.
وقدمت ليز تشيني، نائبة رئيس لجنة 6 يناير، عدة رسائل تم إرسالها إلى ميدوز أثناء الهجوم.
وقالت تشيني إن نجل ترامب أرسل رسالة نصية إلى مارك ميدوز عدة مرات، يطلب منه إقناع الرئيس الأمريكي السابق بإلقاء خطاب.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
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وكتب ترامب الابن في رسالة نصية: "عليه أن يدين هذا الهراء في أقرب وقت ممكن، إن تغريدة شرطة الكابيتول ليست كافية لوقف الهجوم".
من ناحيته، أجاب ميدوز على طلب نجل ترامب، قائلا: "إنني أدفع الأمر بقوة، أوافق".
ورد ترامب الابن على ميدوز: "نحتاج إلى إلقاء خطاب في المكتب البيضاوي، على والدي أن يغادر الآن، لقد ذهب بعيدا وخرج عن السيطرة".
وأوصت لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير، أمس الاثنين، بتوجيه اتهام إلى مارك ميدوز بالازدراء الجنائي لإنهاء تعاونه مع تحقيقاتها.
وسحب ميدوز تعاونه مع التحقيق، الأسبوع الماضي، لكنه سبق له أن أرسل للجنة رسائل إلكترونية ونصوصا ومعلومات أخرى تتعلق بالتمرد.
وأشارت ليز تشيني أيضا إلى أن ميدوز تلقى نصوصا من العديد من مذيعي قناة "فوكس نيوز" وغيرهم من المشرعين، الذين توسلوا إليه أيضا أن يقنع ترامب بإلقاء خطاب لوقف هجوم الكابيتول.
وكتب بريان كيلميد، أحد مذيعي البرنامج الصباحي "فوكس آند فريندز"، في رسالة نصية إلى ميدوز: "من فضلك اجعل ترامب يظهر على شاشة التلفزيون".
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