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https://arabic.sputniknews.com/20211214/روسيا-تطلق-طائرة-الصياد-الشبحية-بقدرات-جبارة-مضادة-للأساطيل-المعاديةفيديو-1053936390.html
روسيا تطلق طائرة "الصياد" الشبحية بقدرات جبارة مضادة للأساطيل المعادية...فيديو
روسيا تطلق طائرة "الصياد" الشبحية بقدرات جبارة مضادة للأساطيل المعادية...فيديو
أبصر النموذج العملي الأول من الطائرة المسيّرة المعروفة باسم "أوخوتنيك" (الصياد) النور من مصنع الطائرات في مدينة نوفوسيبيرسك بحضور نائب وزير الدفاع الروسي،... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T16:26+0000
2021-12-14T16:26+0000
روسيا
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وقال الخبير العسكري أليكسي ليونكوف على شبكة تلفزيون الجيش الروسي "زفيزدا"، اليوم الثلاثاء، إن "طائرة "إس-70" تستطيع القيام بمهمة الاستطلاع والاستخبار ومهمة القتال".ولأن الطائرة المسيّرة الجديدة تستطيع اقتناص سفن العدو، فإن من المتوقع أن تستخدمها القوات البحرية الروسية في البحث عن سفن العدو المنفردة ومجموعات البوارج الحربية المعادية ونقل المعلومات عنها إلى الأسلحة المضادة للسفن.وأضاف الخبير أن طائرة "إس-70 أوخوتنيك" تستطيع اكتشاف السفن الحربية المعادية عن بعد وتحديد مواقعها.وتعتبر "إس-70 أوخوتنيك" طائرة شبحية بسبب قدرتها على التخفي، وتقدر على تفادي الرصد من الرادارات بفضل تصميم قادر على التشويش على الموجات الرادارية، وتسهم فوهة المحرك أيضا في تقليل البصمة الرادارية الحرارية للطائرة.
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روسيا, رصد عسكري, سلاح روسيا

روسيا تطلق طائرة "الصياد" الشبحية بقدرات جبارة مضادة للأساطيل المعادية...فيديو

16:26 GMT 14.12.2021
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federationطائرة "أوخوتنيك" المسيرة
طائرة أوخوتنيك المسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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أبصر النموذج العملي الأول من الطائرة المسيّرة المعروفة باسم "أوخوتنيك" (الصياد) النور من مصنع الطائرات في مدينة نوفوسيبيرسك بحضور نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، الذي وصف الطائرة الجديدة بأنها "تقنية ذكية متعددة المهام".
وقال الخبير العسكري أليكسي ليونكوف على شبكة تلفزيون الجيش الروسي "زفيزدا"، اليوم الثلاثاء، إن "طائرة "إس-70" تستطيع القيام بمهمة الاستطلاع والاستخبار ومهمة القتال".
ولأن الطائرة المسيّرة الجديدة تستطيع اقتناص سفن العدو، فإن من المتوقع أن تستخدمها القوات البحرية الروسية في البحث عن سفن العدو المنفردة ومجموعات البوارج الحربية المعادية ونقل المعلومات عنها إلى الأسلحة المضادة للسفن.
وأضاف الخبير أن طائرة "إس-70 أوخوتنيك" تستطيع اكتشاف السفن الحربية المعادية عن بعد وتحديد مواقعها.
وتعتبر "إس-70 أوخوتنيك" طائرة شبحية بسبب قدرتها على التخفي، وتقدر على تفادي الرصد من الرادارات بفضل تصميم قادر على التشويش على الموجات الرادارية، وتسهم فوهة المحرك أيضا في تقليل البصمة الرادارية الحرارية للطائرة.
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