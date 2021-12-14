روسيا تطلق طائرة "الصياد" الشبحية بقدرات جبارة مضادة للأساطيل المعادية...فيديو

وقال الخبير العسكري أليكسي ليونكوف على شبكة تلفزيون الجيش الروسي "زفيزدا"، اليوم الثلاثاء، إن "طائرة "إس-70" تستطيع القيام بمهمة الاستطلاع والاستخبار ومهمة القتال".ولأن الطائرة المسيّرة الجديدة تستطيع اقتناص سفن العدو، فإن من المتوقع أن تستخدمها القوات البحرية الروسية في البحث عن سفن العدو المنفردة ومجموعات البوارج الحربية المعادية ونقل المعلومات عنها إلى الأسلحة المضادة للسفن.وأضاف الخبير أن طائرة "إس-70 أوخوتنيك" تستطيع اكتشاف السفن الحربية المعادية عن بعد وتحديد مواقعها.وتعتبر "إس-70 أوخوتنيك" طائرة شبحية بسبب قدرتها على التخفي، وتقدر على تفادي الرصد من الرادارات بفضل تصميم قادر على التشويش على الموجات الرادارية، وتسهم فوهة المحرك أيضا في تقليل البصمة الرادارية الحرارية للطائرة.
أبصر النموذج العملي الأول من الطائرة المسيّرة المعروفة باسم "أوخوتنيك" (الصياد) النور من مصنع الطائرات في مدينة نوفوسيبيرسك بحضور نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، الذي وصف الطائرة الجديدة بأنها "تقنية ذكية متعددة المهام".
ولأن الطائرة المسيّرة الجديدة تستطيع اقتناص سفن العدو، فإن من المتوقع أن تستخدمها القوات البحرية الروسية في البحث عن سفن العدو المنفردة ومجموعات البوارج الحربية المعادية ونقل المعلومات عنها إلى الأسلحة المضادة للسفن.
وأضاف الخبير أن طائرة "إس-70 أوخوتنيك" تستطيع اكتشاف السفن الحربية المعادية عن بعد وتحديد مواقعها.
وتعتبر "إس-70 أوخوتنيك" طائرة شبحية بسبب قدرتها على التخفي، وتقدر على تفادي الرصد من الرادارات بفضل تصميم قادر على التشويش على الموجات الرادارية، وتسهم فوهة المحرك أيضا في تقليل البصمة الرادارية الحرارية للطائرة.