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https://arabic.sputniknews.com/20211214/قائد-البحرية-الإيرانية-سلطنة-عمان-استقبلت-سفننا-العسكرية-في-ميناء-صلالة-وسط-ظروف-كورونا-1053939963.html
قائد البحرية الإيرانية: سلطنة عمان استقبلت سفننا العسكرية في ميناء صلالة وسط ظروف كورونا
قائد البحرية الإيرانية: سلطنة عمان استقبلت سفننا العسكرية في ميناء صلالة وسط ظروف كورونا
أثنى قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الثلاثاء، على استقبال القوات المسلحة العمانية لسفن بلاده العسكرية داخل ميناء صلالة، في ظل... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T17:10+0000
2021-12-14T17:10+0000
سلطنة عمان
إيران
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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات الأدميرال شهرام إيراني جاءت خلال لقائه مع العميد عبد العزيز بن عبد الله المنذري، رئيس لجنة الصداقة العسكرية المشتركة بين إيران وعمان، الذي يزور إيران، حاليا.وأكد الأدميرال إيراني استعداد بلاده لاستضافة القطع البحرية التابعة للسلطنة العمانية لزيارة موانئ إيران، مشيرا إلى أن هذه الزيارات تسهم في ترسيخ مزيد من العلاقات المتضامنة المستديمة بين الجانبين، لافتا إلى أنه رغم محاولات الأعداء وخصوم المنطقة، التي تهدف إلى تقويض العلاقات بين إيران وسلطنة عمان، فإن هذه الأواصر الوثيقة المتجذرة في شعبي البلدين بلغت ذروتها اليوم.وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أن مكانة البلدين المرموقة تنبع من دورهما الاستشرافي على مضيق هرمز، موضحا أن المناداة بالسلام والمودة من القواسم المشتركة التي تجمع بلاده بسلطنة عمان.وأوضح الأدميرال شهرام إيراني أن هناك تعاونا كبيرا بين البلدين في مجالات عسكرية، على رأسها التعليم الأكاديمي وتبادل طلاب الجامعات العسكرية، مضيفا أن الجهود المشتركة شكلت دعامة لأواصر المحبة والصداقة الممتدة والوثيقة بين الجانبين.من جانبه، أشاد العميد المنذري بالعوامل المشتركة بين الطرفين، العماني والإيراني، في مختلف المجالات الدينية والثقافية والجغرافية، خاصة العلاقات العريقة التي تربط بين شعبيهما، مشددا على مواصلة التعاون البحري الثنائي أكثر من أي وقت مضى، من أجل تأمين الملاحة البحرية وحماية السلام في منطقة الخليج ومضيق هرمز، إضافة إلى التصدي للإرهاب البحري "والتحركات الشريرة من جانب الخصوم والأعداء"، على حد وصفه.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك
https://arabic.sputniknews.com/20200909/تحرك-مشترك-للقوات-البحرية-والجوية-والبرية-الإيرانية-في-مضيق-هرمز-وبحر-عمان-1046487810.html
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سلطنة عمان, إيران

قائد البحرية الإيرانية: سلطنة عمان استقبلت سفننا العسكرية في ميناء صلالة وسط ظروف كورونا

17:10 GMT 14.12.2021
© AFP 2021 / Iranian Army officeمناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021
مناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© AFP 2021 / Iranian Army office
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أثنى قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الثلاثاء، على استقبال القوات المسلحة العمانية لسفن بلاده العسكرية داخل ميناء صلالة، في ظل جائحة كورونا.
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات الأدميرال شهرام إيراني جاءت خلال لقائه مع العميد عبد العزيز بن عبد الله المنذري، رئيس لجنة الصداقة العسكرية المشتركة بين إيران وعمان، الذي يزور إيران، حاليا.
مناورات عسكرية لقوات الجيش الإيراني والحرس الثوري في بحر عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2020
تحرك مشترك للقوات البحرية والجوية والبرية الإيرانية في مضيق هرمز وبحر عمان
9 سبتمبر 2020, 06:58 GMT
وأكد الأدميرال إيراني استعداد بلاده لاستضافة القطع البحرية التابعة للسلطنة العمانية لزيارة موانئ إيران، مشيرا إلى أن هذه الزيارات تسهم في ترسيخ مزيد من العلاقات المتضامنة المستديمة بين الجانبين، لافتا إلى أنه رغم محاولات الأعداء وخصوم المنطقة، التي تهدف إلى تقويض العلاقات بين إيران وسلطنة عمان، فإن هذه الأواصر الوثيقة المتجذرة في شعبي البلدين بلغت ذروتها اليوم.
وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أن مكانة البلدين المرموقة تنبع من دورهما الاستشرافي على مضيق هرمز، موضحا أن المناداة بالسلام والمودة من القواسم المشتركة التي تجمع بلاده بسلطنة عمان.
وأوضح الأدميرال شهرام إيراني أن هناك تعاونا كبيرا بين البلدين في مجالات عسكرية، على رأسها التعليم الأكاديمي وتبادل طلاب الجامعات العسكرية، مضيفا أن الجهود المشتركة شكلت دعامة لأواصر المحبة والصداقة الممتدة والوثيقة بين الجانبين.
من جانبه، أشاد العميد المنذري بالعوامل المشتركة بين الطرفين، العماني والإيراني، في مختلف المجالات الدينية والثقافية والجغرافية، خاصة العلاقات العريقة التي تربط بين شعبيهما، مشددا على مواصلة التعاون البحري الثنائي أكثر من أي وقت مضى، من أجل تأمين الملاحة البحرية وحماية السلام في منطقة الخليج ومضيق هرمز، إضافة إلى التصدي للإرهاب البحري "والتحركات الشريرة من جانب الخصوم والأعداء"، على حد وصفه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك
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