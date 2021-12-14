https://arabic.sputniknews.com/20211214/قائد-البحرية-الإيرانية-سلطنة-عمان-استقبلت-سفننا-العسكرية-في-ميناء-صلالة-وسط-ظروف-كورونا-1053939963.html

قائد البحرية الإيرانية: سلطنة عمان استقبلت سفننا العسكرية في ميناء صلالة وسط ظروف كورونا

قائد البحرية الإيرانية: سلطنة عمان استقبلت سفننا العسكرية في ميناء صلالة وسط ظروف كورونا

أثنى قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الثلاثاء، على استقبال القوات المسلحة العمانية لسفن بلاده العسكرية داخل ميناء صلالة، في ظل... 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T17:10+0000

2021-12-14T17:10+0000

2021-12-14T17:10+0000

سلطنة عمان

إيران

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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات الأدميرال شهرام إيراني جاءت خلال لقائه مع العميد عبد العزيز بن عبد الله المنذري، رئيس لجنة الصداقة العسكرية المشتركة بين إيران وعمان، الذي يزور إيران، حاليا.وأكد الأدميرال إيراني استعداد بلاده لاستضافة القطع البحرية التابعة للسلطنة العمانية لزيارة موانئ إيران، مشيرا إلى أن هذه الزيارات تسهم في ترسيخ مزيد من العلاقات المتضامنة المستديمة بين الجانبين، لافتا إلى أنه رغم محاولات الأعداء وخصوم المنطقة، التي تهدف إلى تقويض العلاقات بين إيران وسلطنة عمان، فإن هذه الأواصر الوثيقة المتجذرة في شعبي البلدين بلغت ذروتها اليوم.وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أن مكانة البلدين المرموقة تنبع من دورهما الاستشرافي على مضيق هرمز، موضحا أن المناداة بالسلام والمودة من القواسم المشتركة التي تجمع بلاده بسلطنة عمان.وأوضح الأدميرال شهرام إيراني أن هناك تعاونا كبيرا بين البلدين في مجالات عسكرية، على رأسها التعليم الأكاديمي وتبادل طلاب الجامعات العسكرية، مضيفا أن الجهود المشتركة شكلت دعامة لأواصر المحبة والصداقة الممتدة والوثيقة بين الجانبين.من جانبه، أشاد العميد المنذري بالعوامل المشتركة بين الطرفين، العماني والإيراني، في مختلف المجالات الدينية والثقافية والجغرافية، خاصة العلاقات العريقة التي تربط بين شعبيهما، مشددا على مواصلة التعاون البحري الثنائي أكثر من أي وقت مضى، من أجل تأمين الملاحة البحرية وحماية السلام في منطقة الخليج ومضيق هرمز، إضافة إلى التصدي للإرهاب البحري "والتحركات الشريرة من جانب الخصوم والأعداء"، على حد وصفه.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك

https://arabic.sputniknews.com/20200909/تحرك-مشترك-للقوات-البحرية-والجوية-والبرية-الإيرانية-في-مضيق-هرمز-وبحر-عمان-1046487810.html

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