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https://arabic.sputniknews.com/20211214/قلق-في-إسرائيل-إصابات-بـأوميكرون-دون-مصدر-معروف-للعدوى-1053911684.html
قلق في إسرائيل... إصابات بـ"أوميكرون" دون مصدر معروف للعدوى
قلق في إسرائيل... إصابات بـ"أوميكرون" دون مصدر معروف للعدوى
قالت قناة عبرية، إنه تم التحقق لأول مرة من إصابات بمتحور "أوميكرون" في إسرائيل دون مصدر معروف للعدوى. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T07:07+0000
2021-12-14T07:07+0000
إسرائيل
فيروس كورونا
أوميكرون
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وبحسب ما أفادت به قناة "كان" الرسمية، كانت الجهات الصحية في إسرائيل ومع تسجيل أي إصابة جديدة بأوميكرون تحدد مصدر العدوى.وتم اكتشاف نحو 9 إصابات بمتحور أوميكرون في إسرائيل في مدن موديعين ورعنانا (وسط البلاد)، دون أن تتمكن السلطات الصحية من التأكد من مصدر العدوى، الأمر الذي يعني عدم قطع كامل لسلاسل العدوى بالمتحور الجديد، ما قد يشير إلى بداية فقدان السيطرة، وفق مسؤولين في وزارة الصحة الإسرائيلية.ونقلت القناة عن مسؤول في الوزارة قوله: "قد يكون التفشي أوسع مما كنا نظن"، مشيرا إلى أن السيناريو الأسوأ لأوميكرون هو حدوث ذروة في الإصابات تبلغ 15 ألف حالة يوميا انطلاقا من حقيقة أن المتحور شديد العدوى.ومساء الأحد الماضي، أعلنت الصحة الإسرائيلية تسجيل 15 إصابة جديدة بأوميكرون ما يرفع حصيلة الإصابات بالمتحور الجديد في إسرائيل حتى الآن إلى 67، معظمهم عادوا من جنوب افريقيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والإمارات والمجر وإيطاليا وناميبيا وتركيا، والعدد الباقي كان على اتصال بهم.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/إسرائيل-تسجل-15-إصابة-جديدة-بأوميكرون-وتحذر-من-الموجة-الخامسة-1053864362.html
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إسرائيل, فيروس كورونا, أوميكرون

قلق في إسرائيل... إصابات بـ"أوميكرون" دون مصدر معروف للعدوى

07:07 GMT 14.12.2021
© REUTERS / RONEN ZVULUNإعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020
إعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / RONEN ZVULUN
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قالت قناة عبرية، إنه تم التحقق لأول مرة من إصابات بمتحور "أوميكرون" في إسرائيل دون مصدر معروف للعدوى.
وبحسب ما أفادت به قناة "كان" الرسمية، كانت الجهات الصحية في إسرائيل ومع تسجيل أي إصابة جديدة بأوميكرون تحدد مصدر العدوى.
وتم اكتشاف نحو 9 إصابات بمتحور أوميكرون في إسرائيل في مدن موديعين ورعنانا (وسط البلاد)، دون أن تتمكن السلطات الصحية من التأكد من مصدر العدوى، الأمر الذي يعني عدم قطع كامل لسلاسل العدوى بالمتحور الجديد، ما قد يشير إلى بداية فقدان السيطرة، وفق مسؤولين في وزارة الصحة الإسرائيلية.
فيروس كورونا في إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
إسرائيل تسجل 15 إصابة جديدة بأوميكرون وتحذر من الموجة الخامسة
12 ديسمبر, 19:21 GMT
ونقلت القناة عن مسؤول في الوزارة قوله: "قد يكون التفشي أوسع مما كنا نظن"، مشيرا إلى أن السيناريو الأسوأ لأوميكرون هو حدوث ذروة في الإصابات تبلغ 15 ألف حالة يوميا انطلاقا من حقيقة أن المتحور شديد العدوى.
ومساء الأحد الماضي، أعلنت الصحة الإسرائيلية تسجيل 15 إصابة جديدة بأوميكرون ما يرفع حصيلة الإصابات بالمتحور الجديد في إسرائيل حتى الآن إلى 67، معظمهم عادوا من جنوب افريقيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والإمارات والمجر وإيطاليا وناميبيا وتركيا، والعدد الباقي كان على اتصال بهم.
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