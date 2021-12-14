قلق في إسرائيل... إصابات بـ"أوميكرون" دون مصدر معروف للعدوى

وبحسب ما أفادت به قناة "كان" الرسمية، كانت الجهات الصحية في إسرائيل ومع تسجيل أي إصابة جديدة بأوميكرون تحدد مصدر العدوى.وتم اكتشاف نحو 9 إصابات بمتحور أوميكرون في إسرائيل في مدن موديعين ورعنانا (وسط البلاد)، دون أن تتمكن السلطات الصحية من التأكد من مصدر العدوى، الأمر الذي يعني عدم قطع كامل لسلاسل العدوى بالمتحور الجديد، ما قد يشير إلى بداية فقدان السيطرة، وفق مسؤولين في وزارة الصحة الإسرائيلية.ونقلت القناة عن مسؤول في الوزارة قوله: "قد يكون التفشي أوسع مما كنا نظن"، مشيرا إلى أن السيناريو الأسوأ لأوميكرون هو حدوث ذروة في الإصابات تبلغ 15 ألف حالة يوميا انطلاقا من حقيقة أن المتحور شديد العدوى.ومساء الأحد الماضي، أعلنت الصحة الإسرائيلية تسجيل 15 إصابة جديدة بأوميكرون ما يرفع حصيلة الإصابات بالمتحور الجديد في إسرائيل حتى الآن إلى 67، معظمهم عادوا من جنوب افريقيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والإمارات والمجر وإيطاليا وناميبيا وتركيا، والعدد الباقي كان على اتصال بهم.
قالت قناة عبرية، إنه تم التحقق لأول مرة من إصابات بمتحور "أوميكرون" في إسرائيل دون مصدر معروف للعدوى.
وبحسب ما أفادت به قناة "كان" الرسمية، كانت الجهات الصحية في إسرائيل ومع تسجيل أي إصابة جديدة بأوميكرون تحدد مصدر العدوى.
وتم اكتشاف نحو 9 إصابات بمتحور أوميكرون في إسرائيل في مدن موديعين ورعنانا (وسط البلاد)، دون أن تتمكن السلطات الصحية من التأكد من مصدر العدوى، الأمر الذي يعني عدم قطع كامل لسلاسل العدوى بالمتحور الجديد، ما قد يشير إلى بداية فقدان السيطرة، وفق مسؤولين في وزارة الصحة الإسرائيلية.
ونقلت القناة عن مسؤول في الوزارة قوله: "قد يكون التفشي أوسع مما كنا نظن"، مشيرا إلى أن السيناريو الأسوأ لأوميكرون هو حدوث ذروة في الإصابات تبلغ 15 ألف حالة يوميا انطلاقا من حقيقة أن المتحور شديد العدوى.
ومساء الأحد الماضي، أعلنت الصحة الإسرائيلية تسجيل 15 إصابة جديدة بأوميكرون ما يرفع حصيلة الإصابات بالمتحور الجديد في إسرائيل حتى الآن إلى 67، معظمهم عادوا من جنوب افريقيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والإمارات والمجر وإيطاليا وناميبيا وتركيا، والعدد الباقي كان على اتصال بهم.