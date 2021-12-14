ما هي أعلى 10 ميزانيات دفاع في العالم بعد قرار السعودية خفض إنفاقها العسكري؟

وبحسب البيان فإن الإنفاق العسكري للمملكة تراجع بنسبة 10.2 في المئة عن تقديرات الإنفاق العسكري في 2021.وأورد تقرير نشره موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي أعلى 10 ميزانيات دفاع في العالم لعام 2021، التي تتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية وتحتل فيها السعودية المرتبة السابعة.الولايات المتحدة الأمريكيةتنفق الولايات المتحدة الأمريكية 740 مليار و500 مليون دولار، وفقا لميزانية الدفاع التي اعتمدتها لعام 2021، وتحتل المرتبة الأولى عالميا.الصينتأتي الصين في المرتبة الثانية عالميا بميزانية دفاع تصل إلى 178 مليار و200 مليون دولار.الهندتصل ميزانية الدفاع الهندية في عام 2021 إلى 73 مليار و650 مليون دولار وتأتي في المرتبة رقم 3 عالميا.ألمانياتحتل ألمانيا المرتبة رقم 4 عالميا وتصل ميزانية دفاعها إلى 57 مليار و430 مليون دولار.المملكة المتحدةتحتل المملكة المتحدة المرتبة رقم 5 عالميا بميزانية دفاع تصل إلى 56 مليار و42 مليون دولار.اليابانوصلت ميزانة الدفاع اليابانية في 2021 إلى 51 مليار و700 مليون دولار وهو ما يجعلها في المرتبة رقم 6 عالميا.السعوديةتحتل السعودية المرتبة رقم 7 بين أضخم ميزانيات الدفاع في العالم بحجم إنفاق عسكري يصل إلى 48 مليار و500 مليون دولار.كوريا الجنوبيةتأتي كوريا الجنوبية في المرتبة رقم 8 عالميا وتصل ميزانية دفاعها لعام 2021 إلى 48 مليار دولار.فرنساتحتل فرنسا المرتبة رقم 9 عالميا بميزانية دفاع تصل إلى 47 مليار و700 مليون دولار.أسترالياتأتي أستراليا في المرتبة رقم 10 من حيث الإنفاق الدفاعي السنوي وتصل ميزانية دفاعها إلى 42 مليار و700 مليون دولار.