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https://arabic.sputniknews.com/20211214/مدرب-المنتخب-الجزائري-يكشف-عن-الوضع-الصحي-لبونجاح-وبلايلي-ويتحدث-عن-مباراة-قطر-فيديو-1053913070.html
مدرب المنتخب الجزائري يكشف عن الوضع الصحي لبونجاح وبلايلي ويتحدث عن مباراة قطر... فيديو
مدرب المنتخب الجزائري يكشف عن الوضع الصحي لبونجاح وبلايلي ويتحدث عن مباراة قطر... فيديو
كشف مدرب المنتخب الجزائري، مجيد بوقرة، عن الحالة الصحية لكل من اللاعبين، بغداد بونجاح ويوسف بلايلي، ومدى جاهزيتهما للمشاركة في المباراة أمام قطر. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T08:17+0000
2021-12-14T08:17+0000
رياضة
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وقال بوقرة، في حوار مع التلفزيون الجزائري: "بداية نشكر الله على التأهل لنصف النهائي، نحن جد سعداء أننا حققنا الهدف بإسعاد الشعب الجزائري، خاصة بعدما شاهدنا فرحة الجماهير".وأكد بوقرة جاهزية بونجاح وبلايلي لمباراة نصف النهائي أمام المنتخب القطري، قائلا: "كان من الصعب إشراك بغداد بونجاح في مباراة المغرب بسبب الإصابة، التي تعرض لها في الرأس، لكن الحمد لله هو جاهز الآن لمباراة قطر، أما بخصوص بلايلي فقد تعرض لإصابة خفيفة، الحمد لله كل شيء بخير ولا توجد مشكلة بالنسبة له".وعن مباراة قطر، قال المدرب الجزائري: "بالنسبة لمباراة قطر فقط تركنا اللاعبين يفرحون قليلا، واليوم قمنا بحصة استرجاع خفيفة والعمل على كل التفاصيل، التي تسمح لنا بالفوز والتأهل للنهائي ومواصلة إسعاد جماهيرنا ولم لا الفوز باللقب".هذا وتأهل المنتخب الجزائري إلى الدور النصف النهائي من بطولة كأس العرب، بعدما حقق الفوز على المنتخب المغربي بركلات الترجيح 5-3 عقب نهاية الوقت الرسمي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2.
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رياضة

مدرب المنتخب الجزائري يكشف عن الوضع الصحي لبونجاح وبلايلي ويتحدث عن مباراة قطر... فيديو

08:17 GMT 14.12.2021
© AFP 2021 / KHALED DESOUKIاللاعب الجزائري بغداد بونجاح أثناء تدخل قوي من حارس المنتخب المصري محمد الشناوي
اللاعب الجزائري بغداد بونجاح أثناء تدخل قوي من حارس المنتخب المصري محمد الشناوي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© AFP 2021 / KHALED DESOUKI
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كشف مدرب المنتخب الجزائري، مجيد بوقرة، عن الحالة الصحية لكل من اللاعبين، بغداد بونجاح ويوسف بلايلي، ومدى جاهزيتهما للمشاركة في المباراة أمام قطر.
وقال بوقرة، في حوار مع التلفزيون الجزائري: "بداية نشكر الله على التأهل لنصف النهائي، نحن جد سعداء أننا حققنا الهدف بإسعاد الشعب الجزائري، خاصة بعدما شاهدنا فرحة الجماهير".
وأكد بوقرة جاهزية بونجاح وبلايلي لمباراة نصف النهائي أمام المنتخب القطري، قائلا: "كان من الصعب إشراك بغداد بونجاح في مباراة المغرب بسبب الإصابة، التي تعرض لها في الرأس، لكن الحمد لله هو جاهز الآن لمباراة قطر، أما بخصوص بلايلي فقد تعرض لإصابة خفيفة، الحمد لله كل شيء بخير ولا توجد مشكلة بالنسبة له".
وعن مباراة قطر، قال المدرب الجزائري: "بالنسبة لمباراة قطر فقط تركنا اللاعبين يفرحون قليلا، واليوم قمنا بحصة استرجاع خفيفة والعمل على كل التفاصيل، التي تسمح لنا بالفوز والتأهل للنهائي ومواصلة إسعاد جماهيرنا ولم لا الفوز باللقب".
هذا وتأهل المنتخب الجزائري إلى الدور النصف النهائي من بطولة كأس العرب، بعدما حقق الفوز على المنتخب المغربي بركلات الترجيح 5-3 عقب نهاية الوقت الرسمي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2.
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