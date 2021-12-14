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هداف منتخب قطر يكشف عن جاهزية الفريق لمواجهة الجزائر
هداف منتخب قطر يكشف عن جاهزية الفريق لمواجهة الجزائر
كشف هداف المنتخب القطري، المعز علي عبد الله، جاهزية "العنابي"، بدنيًا، لمواجهة الجزائر، يوم غد الأربعاء، في نصف نهائي كأس العرب. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T10:26+0000
2021-12-14T10:26+0000
رياضة
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وقال المعز، في تصريح له على هامش تدريبات المنتخب القطري: "مباراة الجزائر اختبار جديد لنا، وسنواجه منتخبا قويا ظهر بمستويات كبيرة".وأضاف هداف المنتخب القطري: "الجزائر تمكنت من التأهل إلى هذا الدور على حساب المغرب، الذي يعد من أفضل المنتخبات، وكان الأكثر ترشيحا لبلوغ النهائي".ومن جهته، قال همام الأمين، لاعب المنتخب القطري، عن مباراة الجزائر: "مواجهة المنتخب الجزائري تتطلب منا الارتقاء أكثر بالمستوى، لأنه منتخب كبير، قدم أفضل المستويات في البطولة ويقاتل دائما آخر لحظة".أما المدافع عبد الكريم حسن، فقال عن لقاء نصف النهائي أمام الجزائر: "مواجهة الجزائر صعبة وتتطلب مضاعفة الجهود والتركيز، منافسنا منتخب قوي ومتمرس في البطولات الأفريقية، وعلينا الاستعداد له جيدا".ومن المقرر أن يواجه المنتخب الجزائري نظيره القطري، مستضيف البطولة، يوم الأربعاء، على استاد الثمامة في نصف النهائي.
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رياضة

هداف منتخب قطر يكشف عن جاهزية الفريق لمواجهة الجزائر

10:26 GMT 14.12.2021
© IBRAHEEM AL OMARIمنتخب قطر
منتخب قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© IBRAHEEM AL OMARI
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كشف هداف المنتخب القطري، المعز علي عبد الله، جاهزية "العنابي"، بدنيًا، لمواجهة الجزائر، يوم غد الأربعاء، في نصف نهائي كأس العرب.
وقال المعز، في تصريح له على هامش تدريبات المنتخب القطري: "مباراة الجزائر اختبار جديد لنا، وسنواجه منتخبا قويا ظهر بمستويات كبيرة".
وأضاف هداف المنتخب القطري: "الجزائر تمكنت من التأهل إلى هذا الدور على حساب المغرب، الذي يعد من أفضل المنتخبات، وكان الأكثر ترشيحا لبلوغ النهائي".
ومن جهته، قال همام الأمين، لاعب المنتخب القطري، عن مباراة الجزائر: "مواجهة المنتخب الجزائري تتطلب منا الارتقاء أكثر بالمستوى، لأنه منتخب كبير، قدم أفضل المستويات في البطولة ويقاتل دائما آخر لحظة".
أما المدافع عبد الكريم حسن، فقال عن لقاء نصف النهائي أمام الجزائر: "مواجهة الجزائر صعبة وتتطلب مضاعفة الجهود والتركيز، منافسنا منتخب قوي ومتمرس في البطولات الأفريقية، وعلينا الاستعداد له جيدا".
ومن المقرر أن يواجه المنتخب الجزائري نظيره القطري، مستضيف البطولة، يوم الأربعاء، على استاد الثمامة في نصف النهائي.
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