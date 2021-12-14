وقفة احتجاجية لأساتذة جامعة عدن بسبب تردي الأوضاع المعيشية

وطالب الأساتذة المحتجون الأطراف المعنية بالشأن اليمني، ممثلة برئيس الحكومة معين عبد الملك، والتحالف العربي، والمجتمع الدولي، بحقوقهم العادلة، بعد أن وصل الوضع المعيشي لأعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة في جامعة عدن والمواطن اليمني بشكل عام إلى حالة مزرية.وأكد بيان نقابة جامعة عدن أن ذلك يأتي في ظل تراجع مخيف لسعر العملة الوطنية الريال أمام العملات الأجنبية، وارتفاع السلع، حتى وصل حدا يصعب على المواطن توفير جزء يسير من أدنى حاجاته المعيشية.وشدد البيان على أن تحرك النقابة لم يأتِ لرفع الظلم عن كاهل مدرسي جامعة عدن فقط، وإنما لإصلاح الوضع الاقتصادي اليمني المختل، وتحسين المستوى المعيشي لعامة فئات المجتمع، عاقدين العزم على المضي قدما، حتى تحقيق مطالبهم العادلة كاملة دون أي نقصان.
نفذ مجلس نقابة جامعة عدن، يوم الاثنين، وقفته الاحتجاجية الأولى منذ بدء برنامج الإضراب الشامل الذي تنفذه النقابة منذ الأحد الماضي، احتجاجا على تردي الأحوال المعيشية.
وطالب الأساتذة المحتجون الأطراف المعنية بالشأن اليمني، ممثلة برئيس الحكومة معين عبد الملك، والتحالف العربي، والمجتمع الدولي، بحقوقهم العادلة، بعد أن وصل الوضع المعيشي لأعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة في جامعة عدن والمواطن اليمني بشكل عام إلى حالة مزرية.
وأكد بيان نقابة جامعة عدن أن ذلك يأتي في ظل تراجع مخيف لسعر العملة الوطنية الريال أمام العملات الأجنبية، وارتفاع السلع، حتى وصل حدا يصعب على المواطن توفير جزء يسير من أدنى حاجاته المعيشية.
وشدد البيان على أن تحرك النقابة لم يأتِ لرفع الظلم عن كاهل مدرسي جامعة عدن فقط، وإنما لإصلاح الوضع الاقتصادي اليمني المختل، وتحسين المستوى المعيشي لعامة فئات المجتمع، عاقدين العزم على المضي قدما، حتى تحقيق مطالبهم العادلة كاملة دون أي نقصان.