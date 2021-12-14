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وقفة احتجاجية لأساتذة جامعة عدن بسبب تردي الأوضاع المعيشية
وقفة احتجاجية لأساتذة جامعة عدن بسبب تردي الأوضاع المعيشية
نفذ مجلس نقابة جامعة عدن، يوم الاثنين، وقفته الاحتجاجية الأولى منذ بدء برنامج الإضراب الشامل الذي تنفذه النقابة منذ الأحد الماضي، احتجاجا على تردي الأحوال... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T00:43+0000
2021-12-14T00:45+0000
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وطالب الأساتذة المحتجون الأطراف المعنية بالشأن اليمني، ممثلة برئيس الحكومة معين عبد الملك، والتحالف العربي، والمجتمع الدولي، بحقوقهم العادلة، بعد أن وصل الوضع المعيشي لأعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة في جامعة عدن والمواطن اليمني بشكل عام إلى حالة مزرية.وأكد بيان نقابة جامعة عدن أن ذلك يأتي في ظل تراجع مخيف لسعر العملة الوطنية الريال أمام العملات الأجنبية، وارتفاع السلع، حتى وصل حدا يصعب على المواطن توفير جزء يسير من أدنى حاجاته المعيشية.وشدد البيان على أن تحرك النقابة لم يأتِ لرفع الظلم عن كاهل مدرسي جامعة عدن فقط، وإنما لإصلاح الوضع الاقتصادي اليمني المختل، وتحسين المستوى المعيشي لعامة فئات المجتمع، عاقدين العزم على المضي قدما، حتى تحقيق مطالبهم العادلة كاملة دون أي نقصان.
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أخبار اليمن الأن

وقفة احتجاجية لأساتذة جامعة عدن بسبب تردي الأوضاع المعيشية

00:43 GMT 14.12.2021 (تم التحديث: 00:45 GMT 14.12.2021)
© Photo / Media Committee of Aden University Syndicate Councilوقفة احتجاجية لأساتذة جامعة عدن احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
وقفة احتجاجية لأساتذة جامعة عدن احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© Photo / Media Committee of Aden University Syndicate Council
تابعنا عبر
نفذ مجلس نقابة جامعة عدن، يوم الاثنين، وقفته الاحتجاجية الأولى منذ بدء برنامج الإضراب الشامل الذي تنفذه النقابة منذ الأحد الماضي، احتجاجا على تردي الأحوال المعيشية.
وطالب الأساتذة المحتجون الأطراف المعنية بالشأن اليمني، ممثلة برئيس الحكومة معين عبد الملك، والتحالف العربي، والمجتمع الدولي، بحقوقهم العادلة، بعد أن وصل الوضع المعيشي لأعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة في جامعة عدن والمواطن اليمني بشكل عام إلى حالة مزرية.
وأكد بيان نقابة جامعة عدن أن ذلك يأتي في ظل تراجع مخيف لسعر العملة الوطنية الريال أمام العملات الأجنبية، وارتفاع السلع، حتى وصل حدا يصعب على المواطن توفير جزء يسير من أدنى حاجاته المعيشية.
© Photo / Media Committee of Aden University Syndicate Councilوقفة احتجاجية لأساتذة جامعة عدن احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
وقفة احتجاجية لأساتذة جامعة عدن احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
وقفة احتجاجية لأساتذة جامعة عدن احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
© Photo / Media Committee of Aden University Syndicate Council
وشدد البيان على أن تحرك النقابة لم يأتِ لرفع الظلم عن كاهل مدرسي جامعة عدن فقط، وإنما لإصلاح الوضع الاقتصادي اليمني المختل، وتحسين المستوى المعيشي لعامة فئات المجتمع، عاقدين العزم على المضي قدما، حتى تحقيق مطالبهم العادلة كاملة دون أي نقصان.
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00:43 GMTوقفة احتجاجية لأساتذة جامعة عدن بسبب تردي الأوضاع المعيشية
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