تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211212/احتجاجات-حضرموت-هل-تقود-اليمن-إلى-الاستقرار-أم-الفوضى؟-1053863527.html
"احتجاجات حضرموت"... هل تقود اليمن إلى الاستقرار أم الفوضى؟
"احتجاجات حضرموت"... هل تقود اليمن إلى الاستقرار أم الفوضى؟
تشهد حضرموت إحدى أهم المحافظات اليمنية الجنوبية وعدد من المدن الأخرى احتجاجات سلمية متصاعدة منذ الأسبوع الماضي، تنديدا بالأوضاع المعيشية والاقتصادية المتدهورة،... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T18:57+0000
2021-12-12T18:57+0000
اليمن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1050134474_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_dfb383b92ccf94fc5aa42e0991ae011d.jpg
لماذا عجزت الشرعية عن احتواء الأزمات وما النتائج المتوقعة لاستمرار تلك المظاهرات وانضمام مناطق أخرى لها؟بداية يقول الخبير العسكري والإستراتيجي اليمني، العميد ثابت حسين، الحضارم معروف عنهم أنهم مسالمون، لكن الظلم الذي لحق بهم وبكل الجنوبيين منذ حرب 1994، كان أكبر من قدرتهم على التحمل وخصوصا بعد انكشاف أمر حجم النهب والسلب لثروات الجنوب، في وقت يعيش فيه الجنوبيون أقسى الظروف المعيشية والخدمية.ثورة شعبيةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، نتيجة الظلم الواقع على الجنوب انتفضت شبوة والآن حضرموت وقبلها سقطرى وعدن، في تصعيد ملحوظ للاحتياجات، وقد تتحول إلى ثورة شعبية عارمة خصوصا مع تجاهل التحالف والشرعية لهذه المطالب.وتابع حسين، الاحتجاجات سلمية وحضارية ومشروعة حتى الآن، لكن ما نخشاه أن تلجأ السلطات أو القوات الموالية لحزب الإصلاح إلى استخدام أساليب الاستفزاز والإشاعات، وربما استخدام العنف بهدف خلط الأوراق للهروب من الاستحقاقات.حزب الإصلاحبدوره يرى الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي، محمد بالفخر، أن هناك من يريد جر حضرموت إلى مربع الصراعات والفوضى التي اعتادوا عليها ونشأوا وترعرعوا في دهاليزها، ولكن في النهاية حضرموت بوسطيتها وسلميتها، وتميز أهلها بثقافتهم الخاصة لن تمكن هذه الفئة من تحقيق أهدافها.وقال بالفخر في حديثه لـ"سبوتنيك"، حضرموت مع النظام والقانون دائما وأبدا، ومع الدولة ومؤسساتها ولن تنجر إلى ثقافة المليشيات والعصابات بحالٍ من الأحوال، وفي الحقيقة حزب الإصلاح لا يمتلك ميليشيا خاصة به، ولا قوات تأتمر بأمره، وما يحاول البعض إضفاء هذه التهمة عليه إلا لمرامي بعيدة، وفقا لأجندات خارجية تنفذ بحذافيرها.وتابع بالفخر، الحقيقة سواء اتفقنا معه أو اختلفنا فهو كغيره حزب سياسي له نشاطه السلمي وأجندته الوطنية الملتزمة بالدستور والمنسجمة مع مواقف الحكومة الشرعية.المكونات الحضرميةوأضاف المحلل السياسي، مايحدث في حضرموت في الوقت الحاضر لم تقره المكونات الحضرمية كمؤتمر حضرموت الجامع ومرجعية قبائل حضرموت ولا النخب والأحزاب السياسية، و جميعا كما أسلفت مع حقوق حضرموت وتعمل بكل جد واجتهاد للمساهمة في انتشال البلاد من المنحدرات التي وصلت إليها، ومنها الحالة المتردية للوضع الاقتصادي وانهيار العملة.وأكد بالفخر، أن الجميع سيبذل كل جهده مع الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لإعادة الاستقرار الاقتصادي أولا والأمن والاطمئنان للمواطن ثانيا، وبهما سيتحقق الانتصار العسكري في كافة الجبهات والانتصار السياسي في جولات المفاوضات" حفظ الله حضرموت وبقية مناطق اليمن من شرّ الأشرار ومن كيد الفجار" .طبيعة خاصةمن جانبه يقول القيادي في الحراك الجنوبي، عبد العزيز قاسم، إن حضرموت محافظة لها طبيعتها المدنية وحضارتها وخصوصيتها من مختلف النواحي المدنية والثقافية والاقتصادية والأمنية، وكذلك سجية أهلها المعروفة بالتزامهم المدني، يرفضون عسكرة الحياة المدنية ودوما يلتزمون بالمؤسسات الرسمية، لكن ذلك لا يعني قبولهم بالممارسات والتصرفات الخارجة عن النظام والقانون.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن ما تشهده حضرموت من احتجاجات وهى واحدة من أهم محافظات الجنوب من حيث المساحة الجغرافية والثروات وحضارة، هو جزء مما يشهده الجنوب من معاناة نتيجة للسياسات الخاطئة والأوضاع الاقتصادية المتدهورة، التي يشهدها الجنوب عموما منذ العام 2015.حركة موحدةوأشار قاسم إلى أن، الاحتجاجات أمر طبيعي في مثل هذه الظروف الكارثية، وتحرك حضرموت له أبعاد فقد يسحب بقية المحافظات لإعلان حركة موحدة تضم كافة الاتجاهات وتوجيهها في مجرى واحد وهو الخروج من دوامة العنف والحرب وإخراج الجنوب إلى بر الأمان.وحول إمكانية حدوث اشتباكات مع الشرعية يقول القيادي بالحراك، ما يحدث من احتجاجات ليس موجها ضد فصيل بعينه، بل هناك صراع طويل مع منظومة مراكز النفوذ والإصلاح يعد واحدا من هذه المراكز المتنفذة في حضرموت، ولديهم قوات ويسيطرون على منابع النفط وفقا لتقاسم سابق منذ 1994 بعد الحرب، ولازال هذا التقاسم قائم حتى اللحظة مع مراكز النظام السابق.بدأ موظفو وعمال شركة النفط اليمنية في ساحل حضرموت، اليوم الأحد، إضرابا شاملا عن العمل، للمطالبة بإيجاد حلول للحد من انهيار الأوضاع الاقتصادية والعملة المحلية.وقالت النقابة في بيان صحفي، إنها ستبدأ بالمرحلة الثانية من البرنامج التصعيدي "اليوم الأحد" بإضراب جميع موظفي ومتقاعدي الشركة بالحضور فقط والامتناع من تأدية أي أعمال، على أن يكون سريان الإضراب فترة الدوام الرسمي يوم واحد الأحد 12 ديسمبر/كانون أول الجاري.وأضافت أن البرنامج التصعيدي يهدف إلى إيصال رسائل للجهات الرئاسية والحكومية المعنية، والمطالبة بإيجاد حلول للحد من انهيار الأوضاع الاقتصادية والعملة المحلية.يأتي ذلك استمرارا للاحتجاجات الواسعة التي تشهدها مختلف قطاعات الدولة في حضرموت احتجاجا على انهيار العملة الوطنية وارتفاع الأسعار"بحسب صحف محلية جنوبية".ومنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عسكري تقوده السعودية وبمشاركة قوات الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، عمليات عسكرية ضد مسلحي جماعة "أنصار الله".وقد اجتمعت أطراف النزاع في اليمن في ديسمبر/كانون الأول 2018، لأول مرة منذ عدة سنوات، على طاولة المفاوضات، التي نظمت تحت رعاية الأمم المتحدة في ستوكهولم، وتمكنوا من التوصل إلى عدد من الاتفاقيات المهمة، لا سيما بشأن تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الاستراتيجية ووضعها تحت سيطرة الأمم المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/القوات-اليمنية-المشتركة-تعلن-السيطرة-على-مواقع-استراتيجية-إثر-معارك-مع-أنصار-الله-غربي-تعز-1053743085.html
https://arabic.sputniknews.com/20211210/اليمن-أنصار-الله-تعلن-إسقاط-ثالث-طائرة-استطلاع-خلال-أيام-في-مأرب-1053795889.html
اليمن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1050134474_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_95972d90c1ae25bcb3129896d69e568e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اليمن

"احتجاجات حضرموت"... هل تقود اليمن إلى الاستقرار أم الفوضى؟

18:57 GMT 12.12.2021
© Sputnikانتقالي حضرموت ينفذ وقفة احتجاجية تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية
انتقالي حضرموت ينفذ وقفة احتجاجية تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© Sputnik
تابعنا عبر
تشهد حضرموت إحدى أهم المحافظات اليمنية الجنوبية وعدد من المدن الأخرى احتجاجات سلمية متصاعدة منذ الأسبوع الماضي، تنديدا بالأوضاع المعيشية والاقتصادية المتدهورة، تطورت إلى الإضراب الشامل، بجانب دعوات للعصيان المدني خلال الأيام المقبلة.
لماذا عجزت الشرعية عن احتواء الأزمات وما النتائج المتوقعة لاستمرار تلك المظاهرات وانضمام مناطق أخرى لها؟
بداية يقول الخبير العسكري والإستراتيجي اليمني، العميد ثابت حسين، الحضارم معروف عنهم أنهم مسالمون، لكن الظلم الذي لحق بهم وبكل الجنوبيين منذ حرب 1994، كان أكبر من قدرتهم على التحمل وخصوصا بعد انكشاف أمر حجم النهب والسلب لثروات الجنوب، في وقت يعيش فيه الجنوبيون أقسى الظروف المعيشية والخدمية.

ثورة شعبية

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، نتيجة الظلم الواقع على الجنوب انتفضت شبوة والآن حضرموت وقبلها سقطرى وعدن، في تصعيد ملحوظ للاحتياجات، وقد تتحول إلى ثورة شعبية عارمة خصوصا مع تجاهل التحالف والشرعية لهذه المطالب.
وتابع حسين، الاحتجاجات سلمية وحضارية ومشروعة حتى الآن، لكن ما نخشاه أن تلجأ السلطات أو القوات الموالية لحزب الإصلاح إلى استخدام أساليب الاستفزاز والإشاعات، وربما استخدام العنف بهدف خلط الأوراق للهروب من الاستحقاقات.

حزب الإصلاح

بدوره يرى الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي، محمد بالفخر، أن هناك من يريد جر حضرموت إلى مربع الصراعات والفوضى التي اعتادوا عليها ونشأوا وترعرعوا في دهاليزها، ولكن في النهاية حضرموت بوسطيتها وسلميتها، وتميز أهلها بثقافتهم الخاصة لن تمكن هذه الفئة من تحقيق أهدافها.
الجيش اليمني - القوات اليمنية في تعز، اليمن أغسطس/ آب 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
القوات اليمنية المشتركة تعلن السيطرة على مواقع "استراتيجية" إثر معارك مع "أنصار الله" غربي تعز
9 ديسمبر, 13:51 GMT
وقال بالفخر في حديثه لـ"سبوتنيك"، حضرموت مع النظام والقانون دائما وأبدا، ومع الدولة ومؤسساتها ولن تنجر إلى ثقافة المليشيات والعصابات بحالٍ من الأحوال، وفي الحقيقة حزب الإصلاح لا يمتلك ميليشيا خاصة به، ولا قوات تأتمر بأمره، وما يحاول البعض إضفاء هذه التهمة عليه إلا لمرامي بعيدة، وفقا لأجندات خارجية تنفذ بحذافيرها.
وتابع بالفخر، الحقيقة سواء اتفقنا معه أو اختلفنا فهو كغيره حزب سياسي له نشاطه السلمي وأجندته الوطنية الملتزمة بالدستور والمنسجمة مع مواقف الحكومة الشرعية.

المكونات الحضرمية

وأضاف المحلل السياسي، مايحدث في حضرموت في الوقت الحاضر لم تقره المكونات الحضرمية كمؤتمر حضرموت الجامع ومرجعية قبائل حضرموت ولا النخب والأحزاب السياسية، و جميعا كما أسلفت مع حقوق حضرموت وتعمل بكل جد واجتهاد للمساهمة في انتشال البلاد من المنحدرات التي وصلت إليها، ومنها الحالة المتردية للوضع الاقتصادي وانهيار العملة.
وأكد بالفخر، أن الجميع سيبذل كل جهده مع الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لإعادة الاستقرار الاقتصادي أولا والأمن والاطمئنان للمواطن ثانيا، وبهما سيتحقق الانتصار العسكري في كافة الجبهات والانتصار السياسي في جولات المفاوضات" حفظ الله حضرموت وبقية مناطق اليمن من شرّ الأشرار ومن كيد الفجار" .

طبيعة خاصة

من جانبه يقول القيادي في الحراك الجنوبي، عبد العزيز قاسم، إن حضرموت محافظة لها طبيعتها المدنية وحضارتها وخصوصيتها من مختلف النواحي المدنية والثقافية والاقتصادية والأمنية، وكذلك سجية أهلها المعروفة بالتزامهم المدني، يرفضون عسكرة الحياة المدنية ودوما يلتزمون بالمؤسسات الرسمية، لكن ذلك لا يعني قبولهم بالممارسات والتصرفات الخارجة عن النظام والقانون.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن ما تشهده حضرموت من احتجاجات وهى واحدة من أهم محافظات الجنوب من حيث المساحة الجغرافية والثروات وحضارة، هو جزء مما يشهده الجنوب من معاناة نتيجة للسياسات الخاطئة والأوضاع الاقتصادية المتدهورة، التي يشهدها الجنوب عموما منذ العام 2015.

حركة موحدة

وأشار قاسم إلى أن، الاحتجاجات أمر طبيعي في مثل هذه الظروف الكارثية، وتحرك حضرموت له أبعاد فقد يسحب بقية المحافظات لإعلان حركة موحدة تضم كافة الاتجاهات وتوجيهها في مجرى واحد وهو الخروج من دوامة العنف والحرب وإخراج الجنوب إلى بر الأمان.
وحول إمكانية حدوث اشتباكات مع الشرعية يقول القيادي بالحراك، ما يحدث من احتجاجات ليس موجها ضد فصيل بعينه، بل هناك صراع طويل مع منظومة مراكز النفوذ والإصلاح يعد واحدا من هذه المراكز المتنفذة في حضرموت، ولديهم قوات ويسيطرون على منابع النفط وفقا لتقاسم سابق منذ 1994 بعد الحرب، ولازال هذا التقاسم قائم حتى اللحظة مع مراكز النظام السابق.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
اليمن... "أنصار الله" تعلن إسقاط ثالث طائرة استطلاع خلال أيام في مأرب
10 ديسمبر, 22:11 GMT
بدأ موظفو وعمال شركة النفط اليمنية في ساحل حضرموت، اليوم الأحد، إضرابا شاملا عن العمل، للمطالبة بإيجاد حلول للحد من انهيار الأوضاع الاقتصادية والعملة المحلية.
وقالت النقابة في بيان صحفي، إنها ستبدأ بالمرحلة الثانية من البرنامج التصعيدي "اليوم الأحد" بإضراب جميع موظفي ومتقاعدي الشركة بالحضور فقط والامتناع من تأدية أي أعمال، على أن يكون سريان الإضراب فترة الدوام الرسمي يوم واحد الأحد 12 ديسمبر/كانون أول الجاري.
وأضافت أن البرنامج التصعيدي يهدف إلى إيصال رسائل للجهات الرئاسية والحكومية المعنية، والمطالبة بإيجاد حلول للحد من انهيار الأوضاع الاقتصادية والعملة المحلية.
يأتي ذلك استمرارا للاحتجاجات الواسعة التي تشهدها مختلف قطاعات الدولة في حضرموت احتجاجا على انهيار العملة الوطنية وارتفاع الأسعار"بحسب صحف محلية جنوبية".
ومنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عسكري تقوده السعودية وبمشاركة قوات الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، عمليات عسكرية ضد مسلحي جماعة "أنصار الله".
وقد اجتمعت أطراف النزاع في اليمن في ديسمبر/كانون الأول 2018، لأول مرة منذ عدة سنوات، على طاولة المفاوضات، التي نظمت تحت رعاية الأمم المتحدة في ستوكهولم، وتمكنوا من التوصل إلى عدد من الاتفاقيات المهمة، لا سيما بشأن تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الاستراتيجية ووضعها تحت سيطرة الأمم المتحدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:59 GMTالسعودية تقر ميزانية 2022... والملك سلمان يصدر توجيها إلى مجلس الوزراء
19:55 GMTرئيس وزراء بولندا يناقش مع المستشار الألماني إمكانية فرض عقوبات مستقبلية ضد بيلاروس
19:51 GMTالسعودية بصدد عقد أولى ورش استمطار السحب
19:47 GMTملك الأردن يتحدث عن هدف يجب مواصلة العمل من أجله
19:43 GMTبعثة الأمم المتحدة في ليبيا تصدر بيانا بعد وصول ستيفاني وليامز إلى طرابلس
19:30 GMTضيق التنفس البسيط قد يكون سببه جرثومة في المعدة تتطلب تدخلا عاجلا
19:23 GMTالرئيس العراقي يناقش مع مسؤول أمريكي إنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي
19:21 GMTإسرائيل تسجل 15 إصابة جديدة بأوميكرون وتحذر من الموجة الخامسة
19:04 GMT علماء يرصدون ولادة "فراشة" بجناح واحد احترقت في الفضاء... صور وفيديو
19:01 GMTرغم اعتراض الصدر... دولة القانون: الحكومة التوافقية الحل الوحيد لإنهاء "الانسداد السياسي" بالعراق
18:57 GMT"احتجاجات حضرموت"... هل تقود اليمن إلى الاستقرار أم الفوضى؟
18:52 GMTبرشلونة يفرط في فوز ثمين على أوساسونا
18:46 GMTميقاتي يصدر بيانا عاجلا بشأن الإساءة إلى البحرين والتطاول عليها
18:44 GMTاستئناف حركة الملاحة في مطار عدن الدولي بعد إصلاح عطل فني
18:43 GMTمايكروسوفت تحذر ملايين المستخدمين لنظامي ويندوز 10 و11
18:36 GMTكورونا يضرب البريميرليغ
18:32 GMT"تعرضت لأبشع أنواع العنف"... نضال الأحمدية تبكي وتكشف تفاصيل صادمة عن طلاق شيرين عبدالوهاب
18:30 GMTحوت أزرق يتجاوز قاربا... عندما يفرض عملاق الأرض هيبته... فيديو
17:57 GMTتتويج الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بجائزة أفضل مدرب أندية في أفريقيا لعام 2021
17:54 GMTبعد لقائها نتنياهو... ملكة جمال العراق السابقة تودع إسرائيل بزيارة "حائط البراق"... صور