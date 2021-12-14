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https://arabic.sputniknews.com/20211214/-سلاح-الجو-الأمريكي-يسرح-27-من-أفراده-لرفضهم-التطعيم-بلقاح-كورونا-1053923537.html
‏ سلاح الجو الأمريكي يسرح 27 من أفراده لرفضهم التطعيم بلقاح كورونا
‏ سلاح الجو الأمريكي يسرح 27 من أفراده لرفضهم التطعيم بلقاح كورونا
أفادت العديد من وسائل الإعلام، نقلا عن المتحدثة باسم القوات الجوية، آن ستيفانيك، اليوم الثلاثاء، أن ‏القوات الجوية الأمريكية سرّحت 27 من أفراد خدمتها لرفضهم... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T12:11+0000
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ويُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها القوات الأمريكية بتسريح أفرادها من الخدمة الفعلية بسبب تحدي تفويض عسكري للحصول على لقاح ضد "كوفيد-19"، بحسب وكالة "رويترز".وقال العديد من المسؤولين الأمريكيين الذين لم يكشف عن أسمائهم لوكالة "أسوشيتيد برس" للأنباء، إن "القوات الجوية هي الخدمة العسكرية الأمريكية الوحيدة التي وصلت إلى مرحلة في عملية متطلبات اللقاح، حيث قامت بتسريح أعضاء بسبب عدم الامتثال للأوامر".وطلبت القوات الجوية من أفراد الخدمة التطعيم الكامل بحلول 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وهو أقرب موعد نهائي للقوات الأمريكية للحصول على اللقاح، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن تفويض لقاح لأفراد الخدمة الفعلية.وأشارت المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية، آن ستيفانيك، إلى أن جميع الأفراد البالغ عددها 27 وتم تسريحهم كانوا في فترة التجنيد الأولى، مما يعني أنهم خدموا أقل من 6 سنوات، وكانوا من ذوي الرتب الأدنى.وأكدت ستيفانيك أنه "لم يكن لدى الأفراد الذين تم تسريحهم من الخدمة أي استثناءات، سواء كانت دينية أو إدارية أو طبية"، وفقا لـ"أسوشيتد برس".وأضافت ستيفانيك للوكالة أن "بعض الذين تم تسريحهم ربما يكون لديهم مخالفات أخرى في سجلاتهم، لكنهم جميعا رفضوا اللقاح، والذي كان سببا لفصلهم".وقد تم تطعيم نحو 95 في المئة من إجمالي أفراد القوات الجوية البالغ عددهم 501 ألف فرد، وفقا للبيانات الرسمية التي تم تحديثها أخيرا في 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وفي الأسبوع الماضي، أعلن سلاح الجو الأمريكي أن الأعضاء الذين طلبوا إعفاءً طبيًا أو دينيًا سيتم إعفاؤهم مؤقتا من متطلبات اللقاح ضد "كوفيد-19"، بينما كانت حالاتهم قيد المراجعة.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/رئيس-فايزر-جرعة-رابعة-من-اللقاح-قد-تكون-مطلوبة-لمحاربة-أوميكرون-1053792016.html
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العالم, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا

‏ سلاح الجو الأمريكي يسرح 27 من أفراده لرفضهم التطعيم بلقاح كورونا

12:11 GMT 14.12.2021
© flickr.com / U.S. Department of Defenseطائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي
طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي
© flickr.com / U.S. Department of Defense
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أفادت العديد من وسائل الإعلام، نقلا عن المتحدثة باسم القوات الجوية، آن ستيفانيك، اليوم الثلاثاء، أن ‏القوات الجوية الأمريكية سرّحت 27 من أفراد خدمتها لرفضهم الحصول على اللقاح المضاد لفيروس ‏‏"كورونا" المستجد.‏
ويُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها القوات الأمريكية بتسريح أفرادها من الخدمة الفعلية بسبب تحدي تفويض عسكري للحصول على لقاح ضد "كوفيد-19"، بحسب وكالة "رويترز".
وقال العديد من المسؤولين الأمريكيين الذين لم يكشف عن أسمائهم لوكالة "أسوشيتيد برس" للأنباء، إن "القوات الجوية هي الخدمة العسكرية الأمريكية الوحيدة التي وصلت إلى مرحلة في عملية متطلبات اللقاح، حيث قامت بتسريح أعضاء بسبب عدم الامتثال للأوامر".
لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
رئيس "فايزر": جرعة رابعة من اللقاح قد تكون مطلوبة لمحاربة "أوميكرون"‏
10 ديسمبر, 18:20 GMT
وطلبت القوات الجوية من أفراد الخدمة التطعيم الكامل بحلول 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وهو أقرب موعد نهائي للقوات الأمريكية للحصول على اللقاح، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن تفويض لقاح لأفراد الخدمة الفعلية.
وأشارت المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية، آن ستيفانيك، إلى أن جميع الأفراد البالغ عددها 27 وتم تسريحهم كانوا في فترة التجنيد الأولى، مما يعني أنهم خدموا أقل من 6 سنوات، وكانوا من ذوي الرتب الأدنى.
وأكدت ستيفانيك أنه "لم يكن لدى الأفراد الذين تم تسريحهم من الخدمة أي استثناءات، سواء كانت دينية أو إدارية أو طبية"، وفقا لـ"أسوشيتد برس".
وأضافت ستيفانيك للوكالة أن "بعض الذين تم تسريحهم ربما يكون لديهم مخالفات أخرى في سجلاتهم، لكنهم جميعا رفضوا اللقاح، والذي كان سببا لفصلهم".
وقد تم تطعيم نحو 95 في المئة من إجمالي أفراد القوات الجوية البالغ عددهم 501 ألف فرد، وفقا للبيانات الرسمية التي تم تحديثها أخيرا في 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن سلاح الجو الأمريكي أن الأعضاء الذين طلبوا إعفاءً طبيًا أو دينيًا سيتم إعفاؤهم مؤقتا من متطلبات اللقاح ضد "كوفيد-19"، بينما كانت حالاتهم قيد المراجعة.
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