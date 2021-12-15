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إعلام: الإفراج عن مسؤولين أمنيين اعتقلوا بعد محاولة اغتيال الكاظمي
إعلام: الإفراج عن مسؤولين أمنيين اعتقلوا بعد محاولة اغتيال الكاظمي
كشفت مصادر عراقية، اليوم الأربعاء، عن إخلاء سبيل مسؤولين أمنيين عقب اعتقالهم إثر محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T12:12+0000
2021-12-15T12:12+0000
2021-12-15T12:12+0000
العالم العربي
العراق
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وقالت المصادر لـ"RT"، إن "السلطات العراقية أطلقت سراح مدير مديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء صباح الشبلي".وأوضحت أن "عملية إطلاق السراح شملت أيضا ضباط الأدلة الجنائية الذين اعتقلوا على خلفية محاولة اغتيال الكاظمي".وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق الشهر الماضي، عن وقوع محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حيث استهدفت طائرة مسيرة محملة بمتفجرات منزل رئيس الوزراء.وقال بيان الخلية إن "السيد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد".وأضافت البيان "دولة الرئيس لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة"، لافتة إلى أن "القوات الأمنية تقوم من جانبها بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة".
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العالم العربي, العراق
إعلام: الإفراج عن مسؤولين أمنيين اعتقلوا بعد محاولة اغتيال الكاظمي
كشفت مصادر عراقية، اليوم الأربعاء، عن إخلاء سبيل مسؤولين أمنيين عقب اعتقالهم إثر محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.
وقالت المصادر لـ"RT"
، إن "السلطات العراقية أطلقت سراح مدير مديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء صباح الشبلي".
وأوضحت أن "عملية إطلاق السراح شملت أيضا ضباط الأدلة الجنائية الذين اعتقلوا على خلفية محاولة اغتيال الكاظمي".
وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق الشهر الماضي
، عن وقوع محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حيث استهدفت طائرة مسيرة محملة بمتفجرات منزل رئيس الوزراء.
وقال بيان الخلية إن "السيد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد".
وأضافت البيان "دولة الرئيس لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة"، لافتة إلى أن "القوات الأمنية تقوم من جانبها بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة".