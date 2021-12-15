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الرئيس التونسي يستقبل نظيره الجزائري استقبالا مهيبا على طلقات المدافع... فيديو
الرئيس التونسي يستقبل نظيره الجزائري استقبالا مهيبا على طلقات المدافع... فيديو
وصل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، إلى تونس، في زيارة تأتي استجابة لدعوة من نظيره التونسي، قيس سعيد. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T15:57+0000
2021-12-15T15:57+0000
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وأفادت صحيفة النهار، مساء اليوم الأربعاء، بأن الرئيس قيس سعيد قد استقبل تبون عند مدرج الطائرة في مطار قرطاج بالعاصمة التونسية، على دويّ 21 طلقة مدفعية، ترحيبا بالرئيس الجزائري.ويشار إلى أن الرئيس التونسي قد اختار الجزائر لتكون أول دولة يزورها بعد تسلمه السلطة في العام 2020.وأضافت صحيفة النهار أن الزيارة تندرج في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون، فضلا عن الارتقاء به إلى مستوى يُجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة، لقيادتي البلدين وشعبيهما.ويذكر أن حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بلغ 1.259 مليار دولار، في العام 2020، وهي موزعة على 1.032 مليار دولار صادرات جزائرية إلى تونس. مقابل واردات منها إلى الجزائر قدرت بـ 228.20 مليون دولار.
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم العربي, الجزائر

الرئيس التونسي يستقبل نظيره الجزائري استقبالا مهيبا على طلقات المدافع... فيديو

15:57 GMT 15.12.2021
© Sputnik . SLIM ABIDتبون وقيس سعيد
تبون وقيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© Sputnik . SLIM ABID
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وصل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، إلى تونس، في زيارة تأتي استجابة لدعوة من نظيره التونسي، قيس سعيد.
وأفادت صحيفة النهار، مساء اليوم الأربعاء، بأن الرئيس قيس سعيد قد استقبل تبون عند مدرج الطائرة في مطار قرطاج بالعاصمة التونسية، على دويّ 21 طلقة مدفعية، ترحيبا بالرئيس الجزائري.
ويشار إلى أن الرئيس التونسي قد اختار الجزائر لتكون أول دولة يزورها بعد تسلمه السلطة في العام 2020.
وأضافت صحيفة النهار أن الزيارة تندرج في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون، فضلا عن الارتقاء به إلى مستوى يُجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة، لقيادتي البلدين وشعبيهما.
ويذكر أن حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بلغ 1.259 مليار دولار، في العام 2020، وهي موزعة على 1.032 مليار دولار صادرات جزائرية إلى تونس. مقابل واردات منها إلى الجزائر قدرت بـ 228.20 مليون دولار.
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