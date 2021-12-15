الرئيس التونسي يستقبل نظيره الجزائري استقبالا مهيبا على طلقات المدافع... فيديو

وأفادت صحيفة النهار، مساء اليوم الأربعاء، بأن الرئيس قيس سعيد قد استقبل تبون عند مدرج الطائرة في مطار قرطاج بالعاصمة التونسية، على دويّ 21 طلقة مدفعية، ترحيبا بالرئيس الجزائري.ويشار إلى أن الرئيس التونسي قد اختار الجزائر لتكون أول دولة يزورها بعد تسلمه السلطة في العام 2020.وأضافت صحيفة النهار أن الزيارة تندرج في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون، فضلا عن الارتقاء به إلى مستوى يُجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة، لقيادتي البلدين وشعبيهما.ويذكر أن حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بلغ 1.259 مليار دولار، في العام 2020، وهي موزعة على 1.032 مليار دولار صادرات جزائرية إلى تونس. مقابل واردات منها إلى الجزائر قدرت بـ 228.20 مليون دولار.
ويذكر أن حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بلغ 1.259 مليار دولار، في العام 2020، وهي موزعة على 1.032 مليار دولار صادرات جزائرية إلى تونس. مقابل واردات منها إلى الجزائر قدرت بـ 228.20 مليون دولار.