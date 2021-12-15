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https://arabic.sputniknews.com/20211215/الصحة-الإسرائيلية-توصي-بإدراج-7-دول-في-القائمة-الحمراء-بينها-واحدة-عربية-1054058021.html
الصحة الإسرائيلية توصي بإدراج 7 دول في القائمة الحمراء... بينها واحدة عربية
الصحة الإسرائيلية توصي بإدراج 7 دول في القائمة الحمراء... بينها واحدة عربية
أوصت وزارة الصحة الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، الحكومة بإدراج 7 دول في القائمة الحمراء المحظور السفر إليها بسبب متغير أوميكرون، بينها دولة عربية. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T17:58+0000
2021-12-15T17:58+0000
إسرائيل
أوميكرون
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وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأن وزارة الصحة "أوصت الحكومة بإعلان أيرلندا والنرويج وإسبانيا وفنلندا وفرنسا والسويد والإمارات العربية المتحدة دولا حمراء".وأوضحت أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري (الليلة بين الأحد والاثنين) في منتصف الليل، رهنا بموافقة الحكومة ولجنة الدستور في الكنيست.ستضاف هذه الدول إلى البلدان الموجودة بالفعل في قائمة الدول الحمراء (أكثر من 50)، ومعظمها دول في القارة الأفريقية، إضافة إلى المملكة المتحدة والدنمارك.ومساء أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان تسجيل 22 إصابة جديدة بأوميكرون، ليصل إجمالي الإصابات إلى 89 حالة.وتم اكتشاف نحو 9 إصابات بمتحور أوميكرون في إسرائيل في مدن موديعين ورعنانا (وسط البلاد)، دون أن تتمكن السلطات الصحية من التأكد من مصدر العدوى، الأمر الذي يعني عدم قطع كامل لسلاسل العدوى بالمتحور الجديد، ما قد يشير إلى بداية فقدان السيطرة، وفق مسؤولين في وزارة الصحة الإسرائيلية.
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إسرائيل, أوميكرون

الصحة الإسرائيلية توصي بإدراج 7 دول في القائمة الحمراء... بينها واحدة عربية

17:58 GMT 15.12.2021
© REUTERS / RONEN ZVULUNإعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020
إعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / RONEN ZVULUN
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أوصت وزارة الصحة الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، الحكومة بإدراج 7 دول في القائمة الحمراء المحظور السفر إليها بسبب متغير أوميكرون، بينها دولة عربية.
وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأن وزارة الصحة "أوصت الحكومة بإعلان أيرلندا والنرويج وإسبانيا وفنلندا وفرنسا والسويد والإمارات العربية المتحدة دولا حمراء".
وأوضحت أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري (الليلة بين الأحد والاثنين) في منتصف الليل، رهنا بموافقة الحكومة ولجنة الدستور في الكنيست.
ستضاف هذه الدول إلى البلدان الموجودة بالفعل في قائمة الدول الحمراء (أكثر من 50)، ومعظمها دول في القارة الأفريقية، إضافة إلى المملكة المتحدة والدنمارك.
ومساء أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان تسجيل 22 إصابة جديدة بأوميكرون، ليصل إجمالي الإصابات إلى 89 حالة.
وتم اكتشاف نحو 9 إصابات بمتحور أوميكرون في إسرائيل في مدن موديعين ورعنانا (وسط البلاد)، دون أن تتمكن السلطات الصحية من التأكد من مصدر العدوى، الأمر الذي يعني عدم قطع كامل لسلاسل العدوى بالمتحور الجديد، ما قد يشير إلى بداية فقدان السيطرة، وفق مسؤولين في وزارة الصحة الإسرائيلية.
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