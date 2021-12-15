الصحة الإسرائيلية توصي بإدراج 7 دول في القائمة الحمراء... بينها واحدة عربية

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأن وزارة الصحة "أوصت الحكومة بإعلان أيرلندا والنرويج وإسبانيا وفنلندا وفرنسا والسويد والإمارات العربية المتحدة دولا حمراء".وأوضحت أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري (الليلة بين الأحد والاثنين) في منتصف الليل، رهنا بموافقة الحكومة ولجنة الدستور في الكنيست.ستضاف هذه الدول إلى البلدان الموجودة بالفعل في قائمة الدول الحمراء (أكثر من 50)، ومعظمها دول في القارة الأفريقية، إضافة إلى المملكة المتحدة والدنمارك.ومساء أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان تسجيل 22 إصابة جديدة بأوميكرون، ليصل إجمالي الإصابات إلى 89 حالة.وتم اكتشاف نحو 9 إصابات بمتحور أوميكرون في إسرائيل في مدن موديعين ورعنانا (وسط البلاد)، دون أن تتمكن السلطات الصحية من التأكد من مصدر العدوى، الأمر الذي يعني عدم قطع كامل لسلاسل العدوى بالمتحور الجديد، ما قد يشير إلى بداية فقدان السيطرة، وفق مسؤولين في وزارة الصحة الإسرائيلية.
أوصت وزارة الصحة الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، الحكومة بإدراج 7 دول في القائمة الحمراء المحظور السفر إليها بسبب متغير أوميكرون، بينها دولة عربية.
وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأن وزارة الصحة "أوصت الحكومة بإعلان أيرلندا والنرويج وإسبانيا وفنلندا وفرنسا والسويد والإمارات العربية المتحدة دولا حمراء".
وأوضحت أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري (الليلة بين الأحد والاثنين) في منتصف الليل، رهنا بموافقة الحكومة ولجنة الدستور في الكنيست.
ستضاف هذه الدول إلى البلدان الموجودة بالفعل في قائمة الدول الحمراء (أكثر من 50)، ومعظمها دول في القارة الأفريقية، إضافة إلى المملكة المتحدة والدنمارك.
ومساء أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان تسجيل 22 إصابة جديدة بأوميكرون، ليصل إجمالي الإصابات إلى 89 حالة.
وتم اكتشاف نحو 9 إصابات بمتحور أوميكرون في إسرائيل في مدن موديعين ورعنانا (وسط البلاد)، دون أن تتمكن السلطات الصحية من التأكد من مصدر العدوى، الأمر الذي يعني عدم قطع كامل لسلاسل العدوى بالمتحور الجديد، ما قد يشير إلى بداية فقدان السيطرة، وفق مسؤولين في وزارة الصحة الإسرائيلية.