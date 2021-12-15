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العراق يعلن موعد إغلاق آخر مخيم للنازحين في نينوى
العراق يعلن موعد إغلاق آخر مخيم للنازحين في نينوى
أعلنت وزيرة الهجرة العراقية إيفان فائق، اليوم الأربعاء، موعد إغلاق آخر مخيم للنازحين في مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالي البلاد. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T17:28+0000
2021-12-15T17:28+0000
العالم العربي
العراق
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن فائق أن شهر ديسمبر/ كانون أول الحالي سيشهد إغلاق مخيم الجدعة.وأشارت إلى أن الجدعة هو آخر مخيم للنزوح في الموصل التي تعرضت لتدمير بشكل كبير إثر سيطرة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) عليها قبل تحريرها في العام 2017.وأوضحت الوزيرة أن وزارتها أغلقت كافة مخيمات النازحين في المحافظات باستثناء مخيمات إقليم كردستان.وكان التنظيم الإرهابي قد سيطر على مساحات واسعة من العراق في 2014، وأقامت السلطات عقب دحره نهاية عام 2017، مخيمات لإيواء عائلات كانت تسكن مدنا ومناطق خاضعة لسيطرته.وذكر مسؤول عراقي مطّلع على الملف طلب عدم الكشف عن هويته، أن "عدد النازحين في مخيم الجدعة يفوق الألف عائلة".ومنذ سنوات، يعلن العراق نيته إغلاق المخيمات، لكن الحكومة عجلت الخطوات بشكل كبير خلال العام الماضي.وتشير منظمة الهجرة الدولية، إلى أن نحو نصف سكان هذه المخيمات لم يعد إلى المناطق التي يتحدرون منها، رغم أن السلطات تقول إن حملة الإغلاق هذه تضمن عودة النازحين إلى بيوتهم.
https://arabic.sputniknews.com/20211215/العراق-يمنح-420-جواز-مرور-لمواطنين-عالقين-على-الحدود-البيلاروسية-1053951933.html
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العالم العربي, العراق

العراق يعلن موعد إغلاق آخر مخيم للنازحين في نينوى

17:28 GMT 15.12.2021
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov / الذهاب إلى بنك الصوراللاجئون السوريون والعراقيون في مخيم للاجئين/ النازحين بالقرب من السليمانية، كردستان العراق
اللاجئون السوريون والعراقيون في مخيم للاجئين/ النازحين بالقرب من السليمانية، كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov
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أعلنت وزيرة الهجرة العراقية إيفان فائق، اليوم الأربعاء، موعد إغلاق آخر مخيم للنازحين في مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن فائق أن شهر ديسمبر/ كانون أول الحالي سيشهد إغلاق مخيم الجدعة.
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وأشارت إلى أن الجدعة هو آخر مخيم للنزوح في الموصل التي تعرضت لتدمير بشكل كبير إثر سيطرة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) عليها قبل تحريرها في العام 2017.
وأوضحت الوزيرة أن وزارتها أغلقت كافة مخيمات النازحين في المحافظات باستثناء مخيمات إقليم كردستان.
وكان التنظيم الإرهابي قد سيطر على مساحات واسعة من العراق في 2014، وأقامت السلطات عقب دحره نهاية عام 2017، مخيمات لإيواء عائلات كانت تسكن مدنا ومناطق خاضعة لسيطرته.
وذكر مسؤول عراقي مطّلع على الملف طلب عدم الكشف عن هويته، أن "عدد النازحين في مخيم الجدعة يفوق الألف عائلة".
ومنذ سنوات، يعلن العراق نيته إغلاق المخيمات، لكن الحكومة عجلت الخطوات بشكل كبير خلال العام الماضي.
وتشير منظمة الهجرة الدولية، إلى أن نحو نصف سكان هذه المخيمات لم يعد إلى المناطق التي يتحدرون منها، رغم أن السلطات تقول إن حملة الإغلاق هذه تضمن عودة النازحين إلى بيوتهم.
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