تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211215/الولايات-المتحدة-تسجل-أكثر-من-800-ألف-حالة-وفاة-بكورونا-1053948744.html
الولايات المتحدة تسجل أكثر من 800 ألف حالة وفاة بكورونا
الولايات المتحدة تسجل أكثر من 800 ألف حالة وفاة بكورونا
أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى، اليوم الأربعاء،... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T02:31+0000
2021-12-15T02:31+0000
أمريكا
سلالة كورونا الجديدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104581/72/1045817250_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e1faae73f2dfbd229594d0e895115e39.jpg
موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيانات الجامعة، سجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر 50.2 مليون إصابة بالمرض بينها 800266 وفاة.وعلى الرغم من تطبيق إجراءات احترازية صارمة لكبح تفشي فيروس كورونا، إلا أن بلدان العالم المتطورة باتت مكتوفة الأيدي، إذ اعترفت الكثير من الدول بالإخفاق في تسيير الأزمة بعد ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيروس.كما دفع تجدد الإصابات بفيروس كورونا حكومات في العالم إلى إعادة فرض تدابير لا تحظى بتأييد شعبي بما يشمل قرارات إغلاق رغم توفر اللقاحات.وتتسابق فرق من علماء الفيروسات حول العالم للحصول على التسلسل الجيني لمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، ومحاولة اكتشاف ما قد يحدث بعد ذلك.وأكد العلماء أن حظر السفر سيساعد في إبطاء انتشار متحور "أوميكرون"، لكن إيقافه في مساره يكاد يكون مستحيلا، إذ دعا رافي جوبتا، أستاذ علم الأحياء الدقيقة الإكلينيكي بجامعة كامبريدج، إلى فحص جميع المسافرين بحثا عن السلالة الجديدة، فضلا عن فشل هدف الجين "S" في جميع أنحاء العالم، وهو شكل من أشكال المراقبة التي يمكن أن تحدد ما إذا كان هناك متحور جديد يتزايد بسرعة في الانتشار في منطقة معينة.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/وفيات-كورونا-في-أمريكا-تتجاوز-عدد-سكان-إحدى-الولايات-1053871635.html
أمريكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104581/72/1045817250_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_76eeda1af08b14f350a2027425646268.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أمريكا, سلالة كورونا الجديدة

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 800 ألف حالة وفاة بكورونا

02:31 GMT 15.12.2021
© AFP 2021 / Carl de Souzaأمريكا اللاتينية بؤرة تفشي فيروس كورونا - البرازيل يونيو 2020
أمريكا اللاتينية بؤرة تفشي فيروس كورونا - البرازيل يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© AFP 2021 / Carl de Souza
تابعنا عبر
أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى، اليوم الأربعاء، بأن عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية تجاوز حاجز الـ 800 ألف حالة.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيانات الجامعة، سجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر 50.2 مليون إصابة بالمرض بينها 800266 وفاة.
وعلى الرغم من تطبيق إجراءات احترازية صارمة لكبح تفشي فيروس كورونا، إلا أن بلدان العالم المتطورة باتت مكتوفة الأيدي، إذ اعترفت الكثير من الدول بالإخفاق في تسيير الأزمة بعد ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيروس.
كما دفع تجدد الإصابات بفيروس كورونا حكومات في العالم إلى إعادة فرض تدابير لا تحظى بتأييد شعبي بما يشمل قرارات إغلاق رغم توفر اللقاحات.
ارتفاع عدد ضحايا و وفيات كوفيد 19 (فيروس كورونا)، الولايات المتحدة 22 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز عدد سكان إحدى الولايات
13 ديسمبر, 06:45 GMT
وتتسابق فرق من علماء الفيروسات حول العالم للحصول على التسلسل الجيني لمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، ومحاولة اكتشاف ما قد يحدث بعد ذلك.
وأكد العلماء أن حظر السفر سيساعد في إبطاء انتشار متحور "أوميكرون"، لكن إيقافه في مساره يكاد يكون مستحيلا، إذ دعا رافي جوبتا، أستاذ علم الأحياء الدقيقة الإكلينيكي بجامعة كامبريدج، إلى فحص جميع المسافرين بحثا عن السلالة الجديدة، فضلا عن فشل هدف الجين "S" في جميع أنحاء العالم، وهو شكل من أشكال المراقبة التي يمكن أن تحدد ما إذا كان هناك متحور جديد يتزايد بسرعة في الانتشار في منطقة معينة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
03:10 GMTالصحة العالمية: انخفاض طفيف في فعالية لقاحات كورونا
02:31 GMTالولايات المتحدة تسجل أكثر من 800 ألف حالة وفاة بكورونا
01:55 GMTالاتحاد الأوروبي يقدم المساعدة في قضية ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان
01:11 GMTالرئيس الفرنسي يؤكد لنظيره الروسي الالتزام بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها
أمسجهاز المخابرات الأمريكي يطوق محيط السفارة الروسية في واشنطن
أمسإغلاق الطرق المجاورة للسفارة الروسية بواشنطن بسبب نشاط للشرطة الأمربكية
أمسموسكو تدعو جميع الأطراف المشاركة بمفاوضات الاتفاق النووي الإيراني إلى عدم التصعيد
أمسالتحالف العربي: تدمير مخازن سرية مرتبطة بنشاط الطائرات المسيرة شرقي صنعاء
أمسارتفاع قتلى انفجار شاحنة وقود في هايتي إلى أكثر من 60 شخصا
أمس"حماس" تجري مناورات "درع القدس" الأربعاء
أمسولي عهد الكويت يوجه رسالة إلى الملك سلمان
أمسمدير مركز إدارة الموارد المائية بالعراق يكشف لـ"سبوتنيك" أسباب دخول البلاد مرحلة الشح المائي
أمسمجلس التعاون الخليجي: الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن القومي العربي
أمسالقوات البرية السعودية تدشن طائرة "الصقر الأسود"... صور
أمسصندوق النقد الدولي يحذر بريطانيا من خطأ يؤثر على الاقتصاد
أمسمقاربة خطوة بخطوة.. ما الحلول السياسية التي يطرحها بيدرسون لسوريا وما موقف الحكومة؟
أمسأهداف مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت 5-0 في الدوري الألماني... فيديو
أمسبعد فوز القوائم المستقلة ومقاطعة حماس... ما دلالات نتائج الانتتخابات الفلسطينية؟
أمسوزير الأوقاف المصري يكشف حقيقة منع صلاة النساء في المساجد
أمسفرنسا: نقترب من إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني بسرعة