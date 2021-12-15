الولايات المتحدة تسجل أكثر من 800 ألف حالة وفاة بكورونا

موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيانات الجامعة، سجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر 50.2 مليون إصابة بالمرض بينها 800266 وفاة.وعلى الرغم من تطبيق إجراءات احترازية صارمة لكبح تفشي فيروس كورونا، إلا أن بلدان العالم المتطورة باتت مكتوفة الأيدي، إذ اعترفت الكثير من الدول بالإخفاق في تسيير الأزمة بعد ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيروس.كما دفع تجدد الإصابات بفيروس كورونا حكومات في العالم إلى إعادة فرض تدابير لا تحظى بتأييد شعبي بما يشمل قرارات إغلاق رغم توفر اللقاحات.وتتسابق فرق من علماء الفيروسات حول العالم للحصول على التسلسل الجيني لمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، ومحاولة اكتشاف ما قد يحدث بعد ذلك.وأكد العلماء أن حظر السفر سيساعد في إبطاء انتشار متحور "أوميكرون"، لكن إيقافه في مساره يكاد يكون مستحيلا، إذ دعا رافي جوبتا، أستاذ علم الأحياء الدقيقة الإكلينيكي بجامعة كامبريدج، إلى فحص جميع المسافرين بحثا عن السلالة الجديدة، فضلا عن فشل هدف الجين "S" في جميع أنحاء العالم، وهو شكل من أشكال المراقبة التي يمكن أن تحدد ما إذا كان هناك متحور جديد يتزايد بسرعة في الانتشار في منطقة معينة.
أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى، اليوم الأربعاء، بأن عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية تجاوز حاجز الـ 800 ألف حالة.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيانات الجامعة، سجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر 50.2 مليون إصابة بالمرض بينها 800266 وفاة.
وعلى الرغم من تطبيق إجراءات احترازية صارمة لكبح تفشي فيروس كورونا، إلا أن بلدان العالم المتطورة باتت مكتوفة الأيدي، إذ اعترفت الكثير من الدول بالإخفاق في تسيير الأزمة بعد ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيروس.
كما دفع تجدد الإصابات بفيروس كورونا حكومات في العالم إلى إعادة فرض تدابير لا تحظى بتأييد شعبي بما يشمل قرارات إغلاق رغم توفر اللقاحات.
وتتسابق فرق من علماء الفيروسات حول العالم للحصول على التسلسل الجيني لمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، ومحاولة اكتشاف ما قد يحدث بعد ذلك.
وأكد العلماء أن حظر السفر سيساعد في إبطاء انتشار متحور "أوميكرون"، لكن إيقافه في مساره يكاد يكون مستحيلا، إذ دعا رافي جوبتا، أستاذ علم الأحياء الدقيقة الإكلينيكي بجامعة كامبريدج، إلى فحص جميع المسافرين بحثا عن السلالة الجديدة، فضلا عن فشل هدف الجين "S" في جميع أنحاء العالم، وهو شكل من أشكال المراقبة التي يمكن أن تحدد ما إذا كان هناك متحور جديد يتزايد بسرعة في الانتشار في منطقة معينة.