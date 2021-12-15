https://arabic.sputniknews.com/20211215/ريابكوف-حديث-واشنطن-عن-إرسال-قوات-إلى-القرب-من-حدود-روسيا-مستفز-1053951202.html

ريابكوف: حديث واشنطن عن إرسال قوات إلى القرب من حدود روسيا "مستفز"

ريابكوف: حديث واشنطن عن إرسال قوات إلى القرب من حدود روسيا "مستفز"

قال نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، إن بيان البيت الأبيض حول احتمال إرسال الولايات المتحدة قوات إلى أوروبا الشرقية في حال تفاقم الوضع... 15.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-15T07:10+0000

2021-12-15T07:10+0000

2021-12-15T07:19+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

الناتو

أوكرانيا

أخبار العالم الآن

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وأضاف ريابكوف لوكالة "سبوتنيك"، أنه وكان البيت الأبيض، قد أعلن في وقت سابق، أنه يدرس إرسال قوات إلى أوروبا الشرقية في حال تصعيد الوضع حول أوكرانيا.وقال إن هذا الخيار لا يزال على الطاولة في حال قررت روسيا التوغل في أوكرانيا.وتريد موسكو الحصول على ضمانات، بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ لكن القوى الغربية تقول إن سيادة أوكرانيا يجب أن تُحترم.ويأتي هذا على خلفية مزاعم غربية، بأن روسيا تحشد قوات ضخمة على حدودها مع أوكرانيا، متهمة موسكو بالتخطيط لغزوها، الأمر الذي ينفيه الكرملين، ويؤكد أن تحركات القوات على أراضي روسيا الاتحادية حق سيادي، لا يجب أن يقلق أحداً.وتشهد العلاقات بين روسيا و"الناتو"، خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.ومؤخرا دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الأمريكي، جو بايدن، لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، وأشار إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، مطالبا بضمانات أمنية بعدم توسع الناتو شرقا ونشر أسلحة ضاربة في الدول المتاخمة لروسيا.

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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, أوكرانيا, أخبار العالم الآن, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين