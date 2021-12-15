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ريابكوف: حديث واشنطن عن إرسال قوات إلى القرب من حدود روسيا "مستفز"
ريابكوف: حديث واشنطن عن إرسال قوات إلى القرب من حدود روسيا "مستفز"
قال نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، إن بيان البيت الأبيض حول احتمال إرسال الولايات المتحدة قوات إلى أوروبا الشرقية في حال تفاقم الوضع... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T07:10+0000
2021-12-15T07:19+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
أوكرانيا
أخبار العالم الآن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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وأضاف ريابكوف لوكالة "سبوتنيك"، أنه وكان البيت الأبيض، قد أعلن في وقت سابق، أنه يدرس إرسال قوات إلى أوروبا الشرقية في حال تصعيد الوضع حول أوكرانيا.وقال إن هذا الخيار لا يزال على الطاولة في حال قررت روسيا التوغل في أوكرانيا.وتريد موسكو الحصول على ضمانات، بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ لكن القوى الغربية تقول إن سيادة أوكرانيا يجب أن تُحترم.ويأتي هذا على خلفية مزاعم غربية، بأن روسيا تحشد قوات ضخمة على حدودها مع أوكرانيا، متهمة موسكو بالتخطيط لغزوها، الأمر الذي ينفيه الكرملين، ويؤكد أن تحركات القوات على أراضي روسيا الاتحادية حق سيادي، لا يجب أن يقلق أحداً.وتشهد العلاقات بين روسيا و"الناتو"، خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.ومؤخرا دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الأمريكي، جو بايدن، لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، وأشار إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، مطالبا بضمانات أمنية بعدم توسع الناتو شرقا ونشر أسلحة ضاربة في الدول المتاخمة لروسيا.
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, أوكرانيا, أخبار العالم الآن, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ريابكوف: حديث واشنطن عن إرسال قوات إلى القرب من حدود روسيا "مستفز"

07:10 GMT 15.12.2021 (تم التحديث: 07:19 GMT 15.12.2021)
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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قال نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، إن بيان البيت الأبيض حول احتمال إرسال الولايات المتحدة قوات إلى أوروبا الشرقية في حال تفاقم الوضع حول أوكرانيا هو إشارة "استفزازية".
وأضاف ريابكوف لوكالة "سبوتنيك"، أنه

ليس من الواضح سبب قيام الإدارة الأمريكية بذلك، بدلاً من التركيز على طريقة بديلة لتعزيز الأمن الحقيقي الذي تقترحه روسيا على شكل ضمانات.

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي
سيرغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي
وكان البيت الأبيض، قد أعلن في وقت سابق، أنه يدرس إرسال قوات إلى أوروبا الشرقية في حال تصعيد الوضع حول أوكرانيا.
وقال إن هذا الخيار لا يزال على الطاولة في حال قررت روسيا التوغل في أوكرانيا.
وتريد موسكو الحصول على ضمانات، بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ لكن القوى الغربية تقول إن سيادة أوكرانيا يجب أن تُحترم.
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ويأتي هذا على خلفية مزاعم غربية، بأن روسيا تحشد قوات ضخمة على حدودها مع أوكرانيا، متهمة موسكو بالتخطيط لغزوها، الأمر الذي ينفيه الكرملين، ويؤكد أن تحركات القوات على أراضي روسيا الاتحادية حق سيادي، لا يجب أن يقلق أحداً.
وتشهد العلاقات بين روسيا و"الناتو"، خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.
ومؤخرا دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الأمريكي، جو بايدن، لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، وأشار إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، مطالبا بضمانات أمنية بعدم توسع الناتو شرقا ونشر أسلحة ضاربة في الدول المتاخمة لروسيا.
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