ريابكوف: حديث واشنطن عن إرسال قوات إلى القرب من حدود روسيا "مستفز"

وأضاف ريابكوف لوكالة "سبوتنيك"، أنه وكان البيت الأبيض، قد أعلن في وقت سابق، أنه يدرس إرسال قوات إلى أوروبا الشرقية في حال تصعيد الوضع حول أوكرانيا.وقال إن هذا الخيار لا يزال على الطاولة في حال قررت روسيا التوغل في أوكرانيا.وتريد موسكو الحصول على ضمانات، بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ لكن القوى الغربية تقول إن سيادة أوكرانيا يجب أن تُحترم.ويأتي هذا على خلفية مزاعم غربية، بأن روسيا تحشد قوات ضخمة على حدودها مع أوكرانيا، متهمة موسكو بالتخطيط لغزوها، الأمر الذي ينفيه الكرملين، ويؤكد أن تحركات القوات على أراضي روسيا الاتحادية حق سيادي، لا يجب أن يقلق أحداً.وتشهد العلاقات بين روسيا و"الناتو"، خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.ومؤخرا دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الأمريكي، جو بايدن، لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، وأشار إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، مطالبا بضمانات أمنية بعدم توسع الناتو شرقا ونشر أسلحة ضاربة في الدول المتاخمة لروسيا.
ويأتي هذا على خلفية مزاعم غربية، بأن روسيا تحشد قوات ضخمة على حدودها مع أوكرانيا، متهمة موسكو بالتخطيط لغزوها، الأمر الذي ينفيه الكرملين، ويؤكد أن تحركات القوات على أراضي روسيا الاتحادية حق سيادي، لا يجب أن يقلق أحداً.
وتشهد العلاقات بين روسيا و"الناتو"، خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.
ومؤخرا دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الأمريكي، جو بايدن، لعدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، وأشار إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية، مطالبا بضمانات أمنية بعدم توسع الناتو شرقا ونشر أسلحة ضاربة في الدول المتاخمة لروسيا.