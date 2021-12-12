https://arabic.sputniknews.com/20211212/مجموعة-السبع-جميع-الخيارات-مطروحة-للتعامل-مع-روسيا-إذا-ما-دخلت-أوكرانيا-1053839722.html

مجموعة السبع: جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع روسيا إذا ما دخلت أوكرانيا

مجموعة السبع: جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع روسيا إذا ما دخلت أوكرانيا

حذرت مجموعة الدول السبع في بيان، اليوم الأحد، روسيا من الإقدام على أي عمل عسكري ضد أوكرانيا، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة عليها. 12.12.2021, سبوتنيك عربي

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وحسب "رويترز"، جاء في بيان المجموعة أنه "يجب ألا يساور روسيا شك في أن أي عدوان عسكري ضد أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وتكلفة باهظة".وأضافت أنه "على روسيا أن تخفض التصعيد وتلجأ للقنوات الدبلوماسية بشأن أوكرانيا".كما جددت الدول الـ7 التزامها بسيادة أوكرانيا وحقها في اختيار مستقبلها.وتضم مجموعة الـ7 الصناعية الكبرى كل من فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا.يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، تزعم كييف والدول الغربية بأن روسيا تحشد قواتها العسكرية للقيام بعمل عسكري ضدها.ونفت موسكو مرارًا هذه الاتهامات وربطتها برغبة الناتو في وضع المزيد من المعدات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية، فضلاً عن ممارسة الضغط من أجل مصالحها الخاصة.كما أكد الكرملين أن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقا لتقديرها الخاص.

https://arabic.sputniknews.com/20211211/تقديرات-عسكرية-روسيا-ستقضي-على-الجيش-الأوكراني-في-30-دقيقة-في-حالة-حدوث-حرب-1053801332.html

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