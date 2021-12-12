تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211212/مجموعة-السبع-جميع-الخيارات-مطروحة-للتعامل-مع-روسيا-إذا-ما-دخلت-أوكرانيا-1053839722.html
مجموعة السبع: جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع روسيا إذا ما دخلت أوكرانيا
مجموعة السبع: جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع روسيا إذا ما دخلت أوكرانيا
حذرت مجموعة الدول السبع في بيان، اليوم الأحد، روسيا من الإقدام على أي عمل عسكري ضد أوكرانيا، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة عليها. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T10:26+0000
2021-12-12T10:26+0000
2021-12-12T10:31+0000
روسيا
أوكرانيا
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1049221682_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2848a733117c2f66a04e1509dbe03d27.jpg
وحسب "رويترز"، جاء في بيان المجموعة أنه "يجب ألا يساور روسيا شك في أن أي عدوان عسكري ضد أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وتكلفة باهظة".وأضافت أنه "على روسيا أن تخفض التصعيد وتلجأ للقنوات الدبلوماسية بشأن أوكرانيا".كما جددت الدول الـ7 التزامها بسيادة أوكرانيا وحقها في اختيار مستقبلها.وتضم مجموعة الـ7 الصناعية الكبرى كل من فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا.يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، تزعم كييف والدول الغربية بأن روسيا تحشد قواتها العسكرية للقيام بعمل عسكري ضدها.ونفت موسكو مرارًا هذه الاتهامات وربطتها برغبة الناتو في وضع المزيد من المعدات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية، فضلاً عن ممارسة الضغط من أجل مصالحها الخاصة.كما أكد الكرملين أن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقا لتقديرها الخاص.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/تقديرات-عسكرية-روسيا-ستقضي-على-الجيش-الأوكراني-في-30-دقيقة-في-حالة-حدوث-حرب-1053801332.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1049221682_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8407cb23c86e34c35970c1bfd0e13f56.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أوكرانيا, أخبار العالم الآن
مجموعة السبع: جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع روسيا إذا ما دخلت أوكرانيا 10:26 GMT 12.12.2021 (تم التحديث: 10:31 GMT 12.12.2021)
حذرت مجموعة الدول السبع في بيان، اليوم الأحد، روسيا من الإقدام على أي عمل عسكري ضد أوكرانيا، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة عليها.
وحسب "رويترز"، جاء في بيان المجموعة أنه "يجب ألا يساور روسيا شك في أن أي عدوان عسكري ضد أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وتكلفة باهظة".
وأشارت إلى أن "جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع روسيا إذا دخلت أوكرانيا".
وأضافت أنه "على
روسيا
أن تخفض التصعيد وتلجأ للقنوات الدبلوماسية بشأن أوكرانيا".
كما جددت الدول الـ7 التزامها بسيادة
أوكرانيا
وحقها في اختيار مستقبلها.
وتضم مجموعة الـ7 الصناعية الكبرى كل من فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا.
يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، تزعم كييف والدول الغربية بأن روسيا تحشد قواتها العسكرية للقيام بعمل عسكري ضدها.
ونفت موسكو مرارًا هذه الاتهامات وربطتها برغبة
الناتو
في وضع المزيد من المعدات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية، فضلاً عن ممارسة الضغط من أجل مصالحها الخاصة.
كما أكد الكرملين أن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقا لتقديرها الخاص.