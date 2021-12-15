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ريال مدريد يعلن إصابة مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا
ريال مدريد يعلن إصابة مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، إصابة الثنائي لوكا مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا المستجد. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T12:30+0000
2021-12-15T12:30+0000
رياضة
ريال مدريد
الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني
فيروس كورونا
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وقال ريال مدريد في بيان، إن "اختبار لاعبينا مارسيلو ولوكا مودريتش أثبت إصابتهما بفيروس كورونا".ومن المقرر أن يغيب اللاعبان عن مواجهة قادش المقبلة في الدوري الإسباني.يشار إلى أن مودريتش من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بينما يشارك مارسيلو على فترات.ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا، بفارق 8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، والذي لعب مباراة أقل.ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع نظيره قادش، يوم الأحد المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 18 لليغا.
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رياضة, ريال مدريد, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, فيروس كورونا

ريال مدريد يعلن إصابة مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا

12:30 GMT 15.12.2021
© REUTERS / SUSANA VERAريال مدريد
ريال مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / SUSANA VERA
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، إصابة الثنائي لوكا مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا المستجد.
وقال ريال مدريد في بيان، إن "اختبار لاعبينا مارسيلو ولوكا مودريتش أثبت إصابتهما بفيروس كورونا".
ومن المقرر أن يغيب اللاعبان عن مواجهة قادش المقبلة في الدوري الإسباني.
يشار إلى أن مودريتش من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بينما يشارك مارسيلو على فترات.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا، بفارق 8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، والذي لعب مباراة أقل.
ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع نظيره قادش، يوم الأحد المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 18 لليغا.
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