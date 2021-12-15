تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211215/ريال-مدريد-يعلن-إصابة-مودريتش-ومارسيلو-بفيروس-كورونا-1053964400.html
ريال مدريد يعلن إصابة مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا
ريال مدريد يعلن إصابة مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، إصابة الثنائي لوكا مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا المستجد. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T12:30+0000
2021-12-15T12:30+0000
2021-12-15T12:30+0000
رياضة
ريال مدريد
الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103172/39/1031723986_0:208:3500:2177_1920x0_80_0_0_806d6973cc845bf0cf298f27d02c68e8.jpg
وقال ريال مدريد في بيان، إن "اختبار لاعبينا مارسيلو ولوكا مودريتش أثبت إصابتهما بفيروس كورونا".ومن المقرر أن يغيب اللاعبان عن مواجهة قادش المقبلة في الدوري الإسباني.يشار إلى أن مودريتش من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بينما يشارك مارسيلو على فترات.ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا، بفارق 8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، والذي لعب مباراة أقل.ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع نظيره قادش، يوم الأحد المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 18 لليغا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103172/39/1031723986_160:0:3340:2385_1920x0_80_0_0_e25b472107770e2586b9d3bc742f37a6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, ريال مدريد, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, فيروس كورونا
ريال مدريد يعلن إصابة مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، إصابة الثنائي لوكا مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا المستجد.
وقال ريال مدريد في بيان، إن "اختبار لاعبينا مارسيلو ولوكا مودريتش أثبت إصابتهما
بفيروس كورونا
".
ومن المقرر أن يغيب اللاعبان عن مواجهة قادش المقبلة في
الدوري الإسباني
.
يشار إلى أن مودريتش من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بينما يشارك مارسيلو على فترات.
ويتصدر ريال مدريد جدول
ترتيب الليغا
، بفارق 8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، والذي لعب مباراة أقل.
ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع نظيره قادش، يوم الأحد المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 18 لليغا.