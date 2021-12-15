تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211215/زوج-فوز-العتيبي-يهديها-سيارة-فارهة-لهذا-السبب-فيديو-1053955263.html
زوج فوز العتيبي يهديها سيارة فارهة لهذا السبب... فيديو
زوج فوز العتيبي يهديها سيارة فارهة لهذا السبب... فيديو
تلقت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي فوز العتيبي سيارة فارهة كهدية من زوجها أحمد الموسى بعد انزعاجها منه لرفضه حضورها حفل النجم الكندي جاستن بيبر، الذي أقيم في... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T08:57+0000
2021-12-15T08:57+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102489/93/1024899375_1:0:3578:2012_1920x0_80_0_0_dcb4b63f46ca8fa9fb70f0fdab65318d.jpg
وظهرت العتيبي عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، معلّقة أنها اعتنت بمظهرها بعدما طلب منها زوجها ذلك، قائلا إنه ”أعد لها مفاجأة جميلة جدا".وعاودت الفاشينيستا السعودية الظهور مع زوجها الموسى، الذي استفزها في محاولة لإثارة حماستها، معلقا في معرض حديثه إنه "أبلغها منذ نحو أسبوع قبل سفرهما إلى السعودية أن هناك مفاجأة لها".وقال للعتيبي: "مو قلتلك يا روحي لا تروحين حفلة جاستن وزعلتي، والله جايب هدية صغيره تنسيك إن شاء الله كل الفنانين والحفلات".ولاحقا، توجهت فوز العتيبي مع أحمد الموسى إلى حيث الهدية، التي تبين أنها عبارة عن سيارة فارهة.وعلقت الفاشينيستا السعودية على الهدية بأنها سعيدة رغم أنها "لا تزال منزعجة بعد رفضه سفرها وحضور الحفل"، أنها "لم تستوعب بعد أنها تلقت سيارة أحلامها كهدية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102489/93/1024899375_448:0:3131:2012_1920x0_80_0_0_2e09a1f65af90ddce2689e4cb2d5810d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات

زوج فوز العتيبي يهديها سيارة فارهة لهذا السبب... فيديو

08:57 GMT 15.12.2021
© Sputnik . Sergey Subbotinسيارات الشخصيات الهامة 2018
سيارات الشخصيات الهامة 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© Sputnik . Sergey Subbotin
تابعنا عبر
تلقت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي فوز العتيبي سيارة فارهة كهدية من زوجها أحمد الموسى بعد انزعاجها منه لرفضه حضورها حفل النجم الكندي جاستن بيبر، الذي أقيم في وقت سابق في السعودية.
وظهرت العتيبي عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، معلّقة أنها اعتنت بمظهرها بعدما طلب منها زوجها ذلك، قائلا إنه ”أعد لها مفاجأة جميلة جدا".
وعاودت الفاشينيستا السعودية الظهور مع زوجها الموسى، الذي استفزها في محاولة لإثارة حماستها، معلقا في معرض حديثه إنه "أبلغها منذ نحو أسبوع قبل سفرهما إلى السعودية أن هناك مفاجأة لها".
وقال للعتيبي: "مو قلتلك يا روحي لا تروحين حفلة جاستن وزعلتي، والله جايب هدية صغيره تنسيك إن شاء الله كل الفنانين والحفلات".
ولاحقا، توجهت فوز العتيبي مع أحمد الموسى إلى حيث الهدية، التي تبين أنها عبارة عن سيارة فارهة.
وعلقت الفاشينيستا السعودية على الهدية بأنها سعيدة رغم أنها "لا تزال منزعجة بعد رفضه سفرها وحضور الحفل"، أنها "لم تستوعب بعد أنها تلقت سيارة أحلامها كهدية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:35 GMTعدد المواليد في الصين يتجاوز 10 ملايين سنويا
09:35 GMTفاتن موسى تتخذ إجراء ضد الفنان مصطفى فهمي بعد أزمة طلاقهما
09:32 GMTاستطلاع: بوتين الشخصية الأكثر تأثيرا في أوساط الشعب الروسي
09:25 GMTسفينة حربية ألمانية تدخل بحر الصين الجنوبي لأول مرة منذ 20 عاما
09:24 GMTالبرهان يتحدث عن "المخرج الآمن" للوصول إلى سلطة مدنية في السودان
09:22 GMTسلاح روسي فريد يوسع إمكانيات صد الهجوم الصاروخي المكثف
09:13 GMTالرئيس الأذربيجاني يعتبر المنافسة مع روسيا في سوق الغاز بأوروبا "مشكلة" مسيسة بلا أساس
09:10 GMTتنويه مهم من البنوك السعودية للمتعاملين
09:03 GMTرسالة حازمة من دول الخليج إلى لبنان: امنعوا "حزب الله"
08:57 GMTزوج فوز العتيبي يهديها سيارة فارهة لهذا السبب... فيديو
08:54 GMTمشرعون أمريكيون يطالبون بمعاقبة أربع شركات بينها إسرائيلية وإماراتية لـ"مساعدتها حكومات مستبدة"
08:50 GMTهل انتهت أزمة قطع الغيار... "تويوتا" تعلن أنها ستنتج عددا قياسيا من السيارات مع بداية 2022
08:47 GMTهيئة حماية المستهلك الروسية تقيم مخاطر المرض الغامض في جنوب السودان
08:37 GMTخطر يهدد "نهر القيامة الجليدي" في القطب الجنوبي
08:24 GMTميسي يشارك جمهوره بصور من زيارته لإكسبو دبي... فيديو
08:22 GMTكتائب القسام تعلن انطلاق مناورات "درع-القدس" في قطاع غزة
08:17 GMTالمفوضية الأوروبية تقترح تعديل قواعد منطقة شنغن بسبب أزمة الهجرة
08:08 GMTموسكو: الغرب يسعى لتغيير السلطة في روسيا خلال انتخابات 2024 الرئاسية
07:57 GMTالجيش الأردني يصدر بيانا بشأن أنباء إطلاق نار على إسرائيليين قرب الحدود
07:55 GMTعلماء يابانيون يطورن لقاحا لقتل "خلايا الزومبي"