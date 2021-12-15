شخصية عربية ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2021

ونشر الحساب الرسمي لمسابقة "تي سي كاندلرtccandler" عبر حسابه على موقع "إنستغرام" قائمة الشخصيات المئة الحاضرة في المسابقة، والتي جاءت ياسمين صبري ضمن تعدادها.وبحسب ما أفاد الإعلام المصري، فإن ياسمين صبري النجمة العربية الوحيدة في القائمة حتى الآن في المسابقة التي سيتم الإعلان عن نتائجها يوم الـ27 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وتضم القائمة العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.وكانت ياسمين صبري الفنانة العربية أيضاً ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم عام 2017، وعادت لتكرر الأمر عام 2018 و2020، قبل أن تدخل مجدداً ضمن نفس القائمة هذا العام.
وبحسب ما أفاد الإعلام المصري، فإن ياسمين صبري النجمة العربية الوحيدة في القائمة حتى الآن في المسابقة التي سيتم الإعلان عن نتائجها يوم الـ27 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وتضم القائمة العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.
وكانت ياسمين صبري الفنانة العربية أيضاً ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم عام 2017، وعادت لتكرر الأمر عام 2018 و2020، قبل أن تدخل مجدداً ضمن نفس القائمة هذا العام.