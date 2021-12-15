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https://arabic.sputniknews.com/20211215/صحيفة-بايدن-يعتزم-إدراج-8-شركات-صينية-في-القائمة-السوداء-1053976138.html
صحيفة: بايدن يعتزم إدراج 8 شركات صينية في القائمة السوداء
صحيفة: بايدن يعتزم إدراج 8 شركات صينية في القائمة السوداء
تعتزم إدارة بايدن، وضع ثماني شركات صينية، بما في ذلك "دي جيه آي"، أكبر مصنع للطائرات التجارية دون طيار في العالم، على قائمة سوداء للاستثمار. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T14:03+0000
2021-12-15T14:03+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
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ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصدرين مطلعين، قولهما إن وزارة الخزانة الأمريكية ستضع "دي جيه آي" والشركات الأخرى على القائمة السوداء لـ"شركات المجمع الصناعي العسكري الصيني"، اليوم الخميس.وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تأتي عقابا للشركات على دورها المزعوم في مراقبة الأقلية المسلمة من الإيغور. يُمنع المستثمرون الأمريكيون من اقتناء حصص مالية في 60 شركة صينية مدرجة بالفعل على القائمة السوداء.ويعد هذا أحدث جهد للرئيس الأمريكي جو بايدن، لمعاقبة الصين، بحجة قمعها الإيغور والأقليات العرقية المسلمة الأخرى في منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية.في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أجلت "سينس تايم"، شركة لبرمجيات التعرف على الوجه، طرحها العام الأولي المخطط له في هونغ كونغ بعد تقارير أفادت بأن واشنطن تعتزم وضعها في القائمة السوداء.جميع الشركات الثماني مدرجة بالفعل في "قائمة الكيانات" بوزارة التجارة، والتي تمنع الشركات الأمريكية من تصدير التكنولوجيا أو المنتجات من أمريكا إلى المجموعات الصينية دون الحصول على ترخيص حكومي.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/المركزي-الإماراتي-يفرض-عقوبات-مالية-على-أحد-البنوك-والسبب-غسيل-الأموال-1053917364.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

صحيفة: بايدن يعتزم إدراج 8 شركات صينية في القائمة السوداء

14:03 GMT 15.12.2021
© REUTERS / POOL Newالرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، في عام 2013
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، في عام 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / POOL New
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تعتزم إدارة بايدن، وضع ثماني شركات صينية، بما في ذلك "دي جيه آي"، أكبر مصنع للطائرات التجارية دون طيار في العالم، على قائمة سوداء للاستثمار.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصدرين مطلعين، قولهما إن وزارة الخزانة الأمريكية ستضع "دي جيه آي" والشركات الأخرى على القائمة السوداء لـ"شركات المجمع الصناعي العسكري الصيني"، اليوم الخميس.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تأتي عقابا للشركات على دورها المزعوم في مراقبة الأقلية المسلمة من الإيغور. يُمنع المستثمرون الأمريكيون من اقتناء حصص مالية في 60 شركة صينية مدرجة بالفعل على القائمة السوداء.
علم دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
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أمس, 10:11 GMT
ويعد هذا أحدث جهد للرئيس الأمريكي جو بايدن، لمعاقبة الصين، بحجة قمعها الإيغور والأقليات العرقية المسلمة الأخرى في منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية.
في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أجلت "سينس تايم"، شركة لبرمجيات التعرف على الوجه، طرحها العام الأولي المخطط له في هونغ كونغ بعد تقارير أفادت بأن واشنطن تعتزم وضعها في القائمة السوداء.
جميع الشركات الثماني مدرجة بالفعل في "قائمة الكيانات" بوزارة التجارة، والتي تمنع الشركات الأمريكية من تصدير التكنولوجيا أو المنتجات من أمريكا إلى المجموعات الصينية دون الحصول على ترخيص حكومي.
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