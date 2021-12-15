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https://arabic.sputniknews.com/20211215/علماء-أوميكرون-يتكاثر-في-القصبات-الهوائية-أسرع-بـ-70-مرة-من-دلتا-1053960357.html
علماء: "أوميكرون" يتكاثر في القصبات الهوائية أسرع بـ 70 مرة من "دلتا"
علماء: "أوميكرون" يتكاثر في القصبات الهوائية أسرع بـ 70 مرة من "دلتا"
أظهرت دراسة أجراها علماء في هونغ كونغ، أن المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" يتكاثر في القصبات الهوائية أسرع بمعدل 70 مرة مقارنة بمتحور "دلتا"، وفيروس... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T11:18+0000
2021-12-15T11:18+0000
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
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بكين - سبوتنيك. وأوضح بيان لكلية الطب في جامعة هونغ كونغ، حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، أن الدراسة، التي أجراها باحثون من كلية الطب في جامعة هونغ كونغ، تقدم البيانات الأولى، حول كيفية إصابة المتغير الجديد والمثير للقلق من فيروس "سارس – كوف - 2، المعروف بـ "أوميكرون"، الجهاز التنفسي البشري.ووجد العلماء، أن المتحور "أوميكرون" يصيب ويتكاثر في القصبات الهوائية البشرية أسرع بـ 70 مرة من متغير"دلتا"، ومن الفيروس الأصلي، وهو ما قد يفسر سبب انتقال "أوميكرون" من شخص إلى شخص، بشكل أسرع من السلالات السابقة.جدير بالذكر، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، في وقت سابق، أن متحوّر "أوميكرون"، الذي ظهر في جنوب أفريقيا مؤخرا، انتشر في 63 دولة حول العالم، ويحتمل أنه سيكون أكثر انتشارا من سلالة "دلتا".وتقول المنظمة، إن ثمة أدلة تبرز على أن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا تنتشر بوتيرة غير مسبوقة، وأن اللقاحات تصبح أقل فعالية، فيما يتصل بمنع حالات الإصابة الشديدة أو الوفاة بالفيروس.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/مركز-غاماليا-الروسي-يطور-لقاح--sputnik-v-ضد-سلالة-أوميكرون-الجديدة-1053921754.html
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منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا

علماء: "أوميكرون" يتكاثر في القصبات الهوائية أسرع بـ 70 مرة من "دلتا"

11:18 GMT 15.12.2021
© Sputnik . Iliya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورفحص و معالجة مرضى "كوفيد-19 (كورونا) في مستشفى بيروغوفا في موسكو، روسيا  18 مايو 2020
فحص و معالجة مرضى كوفيد-19 (كورونا) في مستشفى بيروغوفا في موسكو، روسيا  18 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
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أظهرت دراسة أجراها علماء في هونغ كونغ، أن المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" يتكاثر في القصبات الهوائية أسرع بمعدل 70 مرة مقارنة بمتحور "دلتا"، وفيروس كورونا الأصلي.
بكين - سبوتنيك. وأوضح بيان لكلية الطب في جامعة هونغ كونغ، حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، أن الدراسة، التي أجراها باحثون من كلية الطب في جامعة هونغ كونغ، تقدم البيانات الأولى، حول كيفية إصابة المتغير الجديد والمثير للقلق من فيروس "سارس – كوف - 2، المعروف بـ "أوميكرون"، الجهاز التنفسي البشري.
التطعيم ضد كوفيد 19، فيروس كورونا، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
مركز "غاماليا" الروسي يطور لقاح " سبوتنيك V" ضد سلالة "أوميكرون" الجديدة
أمس, 11:46 GMT
ووجد العلماء، أن المتحور "أوميكرون" يصيب ويتكاثر في القصبات الهوائية البشرية أسرع بـ 70 مرة من متغير"دلتا"، ومن الفيروس الأصلي، وهو ما قد يفسر سبب انتقال "أوميكرون" من شخص إلى شخص، بشكل أسرع من السلالات السابقة.
وأظهرت الدراسة، أن إمكانية الإصابة بـ "أوميكرون" في الرئتين تكون أقل بكثير من الإصابة بفيروس كورونا الأصلي، وهذا وفقا للعلماء، قد يكون مؤشرًا على انخفاض حدة المرض عند الإصابة بـ "أوميكرون".
جدير بالذكر، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، في وقت سابق، أن متحوّر "أوميكرون"، الذي ظهر في جنوب أفريقيا مؤخرا، انتشر في 63 دولة حول العالم، ويحتمل أنه سيكون أكثر انتشارا من سلالة "دلتا".
وتقول المنظمة، إن ثمة أدلة تبرز على أن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا تنتشر بوتيرة غير مسبوقة، وأن اللقاحات تصبح أقل فعالية، فيما يتصل بمنع حالات الإصابة الشديدة أو الوفاة بالفيروس.
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