كتائب القسام تعلن انطلاق مناورات "درع-القدس" في قطاع غزة

ونقلت وكالة القدس للأنباء، عن القيادي في حماس محمد أبو عسكر، قوله إن "هذه المناورات تُوصل رسالة للاحتلال بأن المقاومة جاهزة، إذا ما فكر في ارتكاب أي حماقة جديدة في قطاع غزة".وأضاف: أن "المناورة الكبرى يُعد لها لكي تكون مناورة قوية تُوصل الأجنحة العسكرية من خلالها رسائلها للاحتلال، كما أنها تشتمل على العديد من الفقرات"، لافتا إلى أنه سيكون هناك "مناورتين صغيرتين في الحجم لربما سينفرد بها القسام لوحده، الأولى في شمال قطاع غزة والثانية في جنوب القطاع".وأوضح أبو عسكر، أن المناورات تأتي في ذكرى انطلاقة حركة "حماس" الـ 34 ومن خلالها سترسل المقاومة رسائلها للعدو الذي يواصل حصار غزة.
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، انطلاق مناورات "درع - القدس" في قطاع غزة.
ونقلت وكالة القدس للأنباء، عن القيادي في حماس محمد أبو عسكر، قوله إن "هذه المناورات تُوصل رسالة للاحتلال بأن المقاومة جاهزة، إذا ما فكر في ارتكاب أي حماقة جديدة في قطاع غزة".
وأضاف: أن "المناورة الكبرى يُعد لها لكي تكون مناورة قوية تُوصل الأجنحة العسكرية من خلالها رسائلها للاحتلال، كما أنها تشتمل على العديد من الفقرات"، لافتا إلى أنه سيكون هناك "مناورتين صغيرتين في الحجم لربما سينفرد بها القسام لوحده، الأولى في شمال قطاع غزة والثانية في جنوب القطاع".
عاجل | كتائب القسام تعلن عن انطلاق مناورات درع القدس في قطاع غزة والتي تهدف لرفع الجهوزية القتالية وتحاكي سيناريوهات مختلفة.