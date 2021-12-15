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كتائب القسام تعلن انطلاق مناورات "درع-القدس" في قطاع غزة
كتائب القسام تعلن انطلاق مناورات "درع-القدس" في قطاع غزة
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، انطلاق مناورات "درع - القدس" في قطاع غزة. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T08:22+0000
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ونقلت وكالة القدس للأنباء، عن القيادي في حماس محمد أبو عسكر، قوله إن "هذه المناورات تُوصل رسالة للاحتلال بأن المقاومة جاهزة، إذا ما فكر في ارتكاب أي حماقة جديدة في قطاع غزة".وأضاف: أن "المناورة الكبرى يُعد لها لكي تكون مناورة قوية تُوصل الأجنحة العسكرية من خلالها رسائلها للاحتلال، كما أنها تشتمل على العديد من الفقرات"، لافتا إلى أنه سيكون هناك "مناورتين صغيرتين في الحجم لربما سينفرد بها القسام لوحده، الأولى في شمال قطاع غزة والثانية في جنوب القطاع".وأوضح أبو عسكر، أن المناورات تأتي في ذكرى انطلاقة حركة "حماس" الـ 34 ومن خلالها سترسل المقاومة رسائلها للعدو الذي يواصل حصار غزة.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة

كتائب القسام تعلن انطلاق مناورات "درع-القدس" في قطاع غزة

08:22 GMT 15.12.2021
© AP Photo / Adel Hanaكتائب "عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة "حماس" في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017
كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© AP Photo / Adel Hana
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أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، انطلاق مناورات "درع - القدس" في قطاع غزة.
ونقلت وكالة القدس للأنباء، عن القيادي في حماس محمد أبو عسكر، قوله إن "هذه المناورات تُوصل رسالة للاحتلال بأن المقاومة جاهزة، إذا ما فكر في ارتكاب أي حماقة جديدة في قطاع غزة".
وأضاف: أن "المناورة الكبرى يُعد لها لكي تكون مناورة قوية تُوصل الأجنحة العسكرية من خلالها رسائلها للاحتلال، كما أنها تشتمل على العديد من الفقرات"، لافتا إلى أنه سيكون هناك "مناورتين صغيرتين في الحجم لربما سينفرد بها القسام لوحده، الأولى في شمال قطاع غزة والثانية في جنوب القطاع".
وأوضح أبو عسكر، أن المناورات تأتي في ذكرى انطلاقة حركة "حماس" الـ 34 ومن خلالها سترسل المقاومة رسائلها للعدو الذي يواصل حصار غزة.
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