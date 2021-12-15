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https://arabic.sputniknews.com/20211215/كلمات-محمد-بن-سلمان-لأمير-قطر-لحظة-نزوله-من-الطائرة-تشعل-مواقع-التواصل-فماذا-قال-له؟-1054052275.html
كلمات محمد بن سلمان لأمير قطر لحظة نزوله من الطائرة تشعل مواقع التواصل... فماذا قال له؟
كلمات محمد بن سلمان لأمير قطر لحظة نزوله من الطائرة تشعل مواقع التواصل... فماذا قال له؟
حظيت كلمات ولي العهد السعودي عند استقبال أمير قطر باهتمام كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T15:48+0000
2021-12-15T15:48+0000
2021-12-15T15:48+0000
العالم العربي
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تداول المغردون مقطعا قصيرا يظهر ما قاله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عند استقباله أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لدى وصوله إلى الأراضي السعودية لحضور القمة الخليجية في العاصمة الرياض.يذكر أن القمة الخليجية تعتبر ثاني قمة يحضرها أمير قطر في السعودية منذ الأزمة الخليجية بعد "قمة العُلا" والتي وضع فيها أسس المصالحة بين دول المقاطعة الأربعة من جهة وقطر من جهة أخرى.وفي وقت سابق، أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أهمية الجولة الخارجية الأخيرة لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، التي زار خلالها دول مجلس التعاون الخليجي قبيل عقد القمة الخليجية في الرياض.وشدد الملك البحريني، على أهمية الالتزام بمضامين إعلان "قمة العلا" التي أجريت مطلع العام في السعودية أيضا، مضيفا: "ستبقى آمالنا كبيرة لمزيد من الاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
كلمات محمد بن سلمان لأمير قطر لحظة نزوله من الطائرة تشعل مواقع التواصل... فماذا قال له؟
حظيت كلمات ولي العهد السعودي عند استقبال أمير قطر باهتمام كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
تداول المغردون مقطعا قصيرا يظهر ما قاله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عند استقباله أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لدى وصوله إلى الأراضي السعودية لحضور القمة الخليجية في العاصمة الرياض.
وحسب المقطع، يظهر ابن سلمان واقفا عند سلم الطائرة قائلا: "هلا وسهلا.. الحمدلله عالسلامة"، فيما ينزل الأمير تميم ليعانقه بحرارة.
يذكر أن
القمة الخليجية
تعتبر ثاني قمة يحضرها أمير قطر في السعودية منذ الأزمة الخليجية بعد "قمة العُلا" والتي وضع فيها أسس المصالحة بين دول المقاطعة الأربعة من جهة وقطر من جهة أخرى.
وفي وقت سابق، أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أهمية الجولة الخارجية الأخيرة لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، التي زار خلالها دول مجلس التعاون الخليجي قبيل عقد القمة الخليجية في الرياض.
وشدد الملك البحريني، على أهمية الالتزام بمضامين إعلان "قمة العلا" التي أجريت مطلع العام في السعودية أيضا، مضيفا: "ستبقى آمالنا كبيرة لمزيد من الاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي".