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القمة الخليجية... ملك البحرين يؤكد ضرورة الالتزام ببنود إعلان العلا
القمة الخليجية... ملك البحرين يؤكد ضرورة الالتزام ببنود إعلان العلا
أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، أهمية الجولة الخارجية الأخيرة لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، التي زار خلالها دول مجلس التعاون الخليجي... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T17:46+0000
2021-12-14T17:46+0000
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وقال عاهل البحرين، في حديثه أمام قمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها الثانية والأربعين، إنه لا بد من تحقيق التقارب بين دول مجلس التعاون الخليجي لضمان الاستقرار، حسبما ذكرت شبكة "العين" الإماراتية.وشدد الملك البحريني، على أهمية الالتزام بمضامين إعلان "قمة العلا" التي أجريت العام الماضي في السعودية أيضا، مضيفا: "ستبقى آمالنا كبيرة لمزيد من الاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي".انطلقت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات القمة الخليجية الثانية والأربعين، التي تركز على ملفات عدة؛ على رأسها أمن المنطقة وتحقيق التكامل بين بلدان المجلس.وتعد هذه القمة الأولى لمجلس التعاون الخليجي، منذ قمة العلا التي عقدت في يناير/ كانون الثاني الماضي، وشهدت إعلان المصالحة بين قطر من جانب، والثلاثي الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين) ومصر من جانب آخر.
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القمة الخليجية... ملك البحرين يؤكد ضرورة الالتزام ببنود إعلان العلا

17:46 GMT 14.12.2021
© AP Photo / Evan Vucciملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، أهمية الجولة الخارجية الأخيرة لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، التي زار خلالها دول مجلس التعاون الخليجي قبيل عقد القمة الخليجية في الرياض.
وقال عاهل البحرين، في حديثه أمام قمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها الثانية والأربعين، إنه لا بد من تحقيق التقارب بين دول مجلس التعاون الخليجي لضمان الاستقرار، حسبما ذكرت شبكة "العين" الإماراتية.
وشدد الملك البحريني، على أهمية الالتزام بمضامين إعلان "قمة العلا" التي أجريت العام الماضي في السعودية أيضا، مضيفا: "ستبقى آمالنا كبيرة لمزيد من الاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي".
القمة الخليجية بالرياض - سبوتنيك عربي
القمة الخليجية في الرياض
مشاهدة
15:25 GMT
انطلقت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات القمة الخليجية الثانية والأربعين، التي تركز على ملفات عدة؛ على رأسها أمن المنطقة وتحقيق التكامل بين بلدان المجلس.
وتعد هذه القمة الأولى لمجلس التعاون الخليجي، منذ قمة العلا التي عقدت في يناير/ كانون الثاني الماضي، وشهدت إعلان المصالحة بين قطر من جانب، والثلاثي الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين) ومصر من جانب آخر.
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