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لبنان يوجه بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين
لبنان يوجه بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين
وجّه وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الأربعاء، بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T16:35+0000
2021-12-15T16:53+0000
العالم العربي
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ونشرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن مولوي وجّه كتابا إلى مديرية الأمن العام، طالب فيه باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج البلاد.وأرجع ذلك إلى ما سبّبه مؤتمر صحافي للجمعية في بيروت، السبت الماضي، من "إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية".وأكد مولوي، في وقت سابق من اليوم، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البحريني، راشد بن عبد الله آل خليفة، أن بيروت لن تكون منصة لبث الكراهية أو العداء اتجاه أي دولة عربية.وقبل يومين، وجّه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، النيابة العامة التمييزية بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عقد مؤتمر صحافي في العاصمة بيروت تضمن إساءات للبحرين.كما أكد ميقاتي إدانته الشديدة لما وصفه بالتطاول على البحرين ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدا على رفض استخدام لبنان منطلقا للإساءة إلى الدولة الخليجية.واستضافت بيروت قبل أيام مؤتمرًا لجمعية الوفاق الوطني البحرينية المعارضة، أصدرت فيه تقريرا حمل انتقادات كبيرة لأوضاع حقوق الإنسان والحقوق السياسية في المملكة.وأعربت البحرين عن أسفها لاستضافة العاصمة اللبنانية مؤتمرا لجمعية الوفاق الوطني المعارضة بوصفها "عناصر معادية" أساءت للمملكة، في وقت تحاول فيه بيروت إصلاح توتر شاب العلاقات مع دول عربية خليجية على خلفية غضب سعودي من تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي.
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العالم العربي

لبنان يوجه بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين

16:35 GMT 15.12.2021 (تم التحديث: 16:53 GMT 15.12.2021)
© REUTERS / Dalati Nohraحكومة لبنان
حكومة لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / Dalati Nohra
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يتبع
وجّه وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الأربعاء، بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين.
ونشرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن مولوي وجّه كتابا إلى مديرية الأمن العام، طالب فيه باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج البلاد.
وأرجع ذلك إلى ما سبّبه مؤتمر صحافي للجمعية في بيروت، السبت الماضي، من "إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية".
وأكد مولوي، في وقت سابق من اليوم، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البحريني، راشد بن عبد الله آل خليفة، أن بيروت لن تكون منصة لبث الكراهية أو العداء اتجاه أي دولة عربية.
وقبل يومين، وجّه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، النيابة العامة التمييزية بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عقد مؤتمر صحافي في العاصمة بيروت تضمن إساءات للبحرين.
كما أكد ميقاتي إدانته الشديدة لما وصفه بالتطاول على البحرين ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدا على رفض استخدام لبنان منطلقا للإساءة إلى الدولة الخليجية.
واستضافت بيروت قبل أيام مؤتمرًا لجمعية الوفاق الوطني البحرينية المعارضة، أصدرت فيه تقريرا حمل انتقادات كبيرة لأوضاع حقوق الإنسان والحقوق السياسية في المملكة.
وأعربت البحرين عن أسفها لاستضافة العاصمة اللبنانية مؤتمرا لجمعية الوفاق الوطني المعارضة بوصفها "عناصر معادية" أساءت للمملكة، في وقت تحاول فيه بيروت إصلاح توتر شاب العلاقات مع دول عربية خليجية على خلفية غضب سعودي من تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي.
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